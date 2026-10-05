scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

PUBG में ₹1 लाख जीतने का टास्क! ग्वालियर के लिए घर से निकला 8वीं का छात्र, भटककर पहुंचा मथुरा, पुलिस ने किया बरामद

फिरोजाबाद में PUBG में ₹1 लाख जीतने के टास्क को पूरा करने निकला 14 साल का आठवीं का छात्र रास्ता भटककर इंदौर और फिर मथुरा पहुंच गया. पुलिस ने सर्विलांस की मदद से उसे रोडवेज बस से सकुशल बरामद कर लिया. पढ़ें पूरी कहानी.

Advertisement
X
पुलिस ने बच्चे को उसके परिवार से मिला दिया (फोटो-ITG)
पुलिस ने बच्चे को उसके परिवार से मिला दिया (फोटो-ITG)

फिरोजाबाद में ऑनलाइन गेमिंग का एक टास्क आठवीं कक्षा के 14 वर्षीय छात्र को घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर ले गया. बताया गया कि छात्र PUBG में एक लाख रुपये का इनाम जीतना चाहता था. इसी लालच में मिले एक टास्क को पूरा करने के लिए वह ग्वालियर जाने के लिए घर से निकला था. लेकिन रास्ता भटकने के बाद वह पहले इंदौर और फिर मथुरा पहुंच गया. दो दिन से लापता छात्र को पुलिस ने सर्विलांस की मदद से मथुरा में एक रोडवेज बस से सकुशल बरामद कर लिया.

पुलिस के मुताबिक, पिता की मौत के बाद छात्र मोबाइल पर ज्यादा समय बिताने लगा था. इसी दौरान उसे ऑनलाइन गेम PUBG खेलने की आदत लग गई. गेम में एक लाख रुपये का इनाम जीतने की चाह में मिले टास्क को पूरा करने के लिए उसने ग्वालियर जाने का फैसला किया. इसी बीच बुधवार को उसके कक्षा चार में पढ़ने वाले छोटे भाई का स्कूल में एक सहपाठी से विवाद भी हुआ था. इसके अगले दिन गुरुवार शाम करीब पांच बजे छात्र स्कूल बैग लेकर अचानक घर से निकल गया और वापस नहीं लौटा.

परिजनों ने छात्र की काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद उन्होंने अपहरण की आशंका जताते हुए थाना दक्षिण में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में छोटे भाई के सहपाठी के पिता पर आरोप लगाया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने छात्र की तलाश शुरू की. आसपास के इलाकों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें जैन मंदिर के पास छात्र एक ऑटो में जाता हुआ दिखाई दिया. इसके बाद पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से उसके मोबाइल नंबर को ट्रैक करना शुरू किया.

सम्बंधित ख़बरें

पड़ोसी ने महिला पर एयरगन से फायरिंग की (Photo-Representational)
केरल: मामूली विवाद के चलते पड़ोसी ने महिला पर एयरगन से किया फायर
Keralam wife kills husband
परिवार-संपत्ति को लेकर होता था झगड़ा, पत्नी ने बेल्ट से घोंटा पति का गला
Gujarat Gym Kand
गुजरात के जिम में पुलिस का छापा, लड़कियों के साथ ब्लैकमेलिंग का आरोप
चलती स्कूटी पर मारा था झपट्टा. (Photo: Screengrab)
स्कूटी में टक्कर मारी, फिर गले से खींच ली चेन, CCTV से पकड़े गए आरोपी
नागपुर में दिनदहाड़े लूट ली ज्वेलरी शॉप. (Photo: Screengrab)
पिस्टल तानकर ज्वेलरी शॉप लूटी, बदमाशों की बाइक से लटक गया कर्मचारी
Advertisement

जांच के दौरान पुलिस को छात्र की लोकेशन मथुरा में एक बस के अंदर मिली. पूछताछ में सामने आया कि छात्र ग्वालियर जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन गलती से इंदौर पहुंच गया. वहां पहुंचने के बाद उसे पता चला कि वह गलत जगह आ गया है. इसके बाद उसने दूसरी बस पकड़ी, लेकिन सफर के दौरान उसे नींद आ गई. जब उसकी आंख खुली तो वह मथुरा पहुंच चुका था. इसके बावजूद उसने अपना टास्क पूरा करने की कोशिश जारी रखी और मथुरा से ग्वालियर जाने के लिए रोडवेज बस में बैठ गया.

इसी दौरान सर्विलांस के जरिए पुलिस को उसकी लोकेशन मिल गई और टीम ने उसे सकुशल बरामद कर लिया. एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि आठवीं के छात्र के लापता होने का मामला सुलझा लिया गया है. सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर छात्र की बरामदगी के लिए अभियान चलाया गया था. पुलिस ने छात्र को सुरक्षित बरामद करने के बाद उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना...', युवा पीढ़ी के रिश्तों पर बोलीं आमिर खान की EX पत्नी |
    'हम मुसलमान बपौती नहीं', सपा को ओवैसी की धमकी... कहा- नहीं किया गठबंधन तो पछताओगे |
    दिल्ली दंगों से जुड़े हेट स्पीच केस में 15 याचिकाएं खारिज, FIR-SIT जांच की मांग HC ने ठुकराई |
    मध्यप्रदेशः कुछ घंटे पहले ही जन्मी बच्ची की गला दबाकर हत्या, अशोकनगर के अस्पताल में हुई वारदात |
    पंजाब CMO में भ्रष्टाचार के आरोपों पर HC का बड़ा फैसला, CBI को सौंपी जांच, 2 महीने में मांगी रिपोर्ट |
    पार्टी, अच्छा खाना और घूमना... ये करियर करा सकते हैं लाखों की कमाई, 12वीं के बाद कर लें ये कोर्स  |
    गेंद गई छक्के के लिए, लेकिन अंपायर ने दिए 5 रन... अली खान की बाउंसर पर ऐसा क्या हुआ? |
    मुलायम से योगी तक... 32 साल में 5 बार बदला भदोही का नाम, जानें जिले की सियासी कहानी |
    खेड़ा में सवारियों से भरे रिक्शा को ईको कार ने उड़ाया, 3 की मौत 4 घायल |
    Arbi Ki Bhujia: रोज वही दाल-रोटी खाना छोड़ें, प्याज का छौंक लगाकर बनाएं अरबी की कुरकुरी भुजिया, रोटी-चावल संग लगेगी टेस्टी
    Advertisement