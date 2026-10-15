यूपी में पत्नी के अवैध संबंध का विरोध करना पति को पड़ा भारी, ईंटों से कुचलकर किया मर्डर

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक शख्स की हत्या के मामले में उसकी पत्नी और पत्नी के कथित प्रेमी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. आरोप है कि महिला के पति ने उसके रिश्ते का विरोध किया था, जिसके चलते उसकी ईंटों से कुचलकर हत्या कर दी गई.

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मृतक की उम्र 45 साल थी और वह बर्तन बेचने का काम करता था. पुलिस ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.

पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान उमाशंकर उर्फ गुड्डू के रूप में हुई है. वह प्रतापगढ़ जिले के लालगंज कस्बे का रहने वाला था. गुरुवार सुबह उसका शव शीतलमऊ नहर के पास एक गड्ढे में मिला. उसके सिर और छाती पर ईंटों से चोट पहुंचाए जाने के निशान थे. शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और मौका-ए-वारदात से जुड़े तमाम पहलू खंगाले.

अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) बृजनंदन राय ने पीटीआई को बताया कि उमाशंकर बुधवार रात अपनी मोटरसाइकिल से घर से निकला था. इसके बाद गुरुवार सुबह उसका शव नहर के पास मिला. पुलिस के अनुसार, मृतक के भाई दीपु की शिकायत के आधार पर उसकी पत्नी सुमन देवी और ध्रुपुर निवासी शहंशाह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस मामले में शिकायत और घटनाक्रम से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

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पुलिस के मुताबिक, उमाशंकर को अपनी पत्नी सुमन देवी और शहंशाह के कथित रिश्ते पर आपत्ति थी. इसी बात को लेकर उनके बीच विवाद होने की जानकारी सामने आई है. पुलिस ने बताया कि इस विवाद के सिलसिले में पहले भी सुमन देवी, शहंशाह और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया गया था. अब पुलिस इस पुराने विवाद और हत्या की घटना के बीच संबंध की जांच कर रही है.

पुलिस ने उमाशंकर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उसकी मौत की परिस्थितियों और चोटों के बारे में जानकारी मिलने की उम्मीद है. अपर पुलिस अधीक्षक बृजनंदन राय के मुताबिक, मामले की जांच जारी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है. फिलहाल, पत्नी और उसके कथित प्रेमी पर हत्या का आरोप है. पुलिस जांच के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी.

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