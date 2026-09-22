दिल्ली में बदमाशों ने स्कूटी सवार लड़की का पीछा कर मारी टक्कर, गंभीर रूप से घायल

राजधानी दिल्ली में 21 साल की स्कूटी सवार युवती का पीछा करने और उसे टक्कर मारने की घटना सामने आई है. घटना तकरीबन 10 दिन पहले यानी 11-12 सितंबर के दरमियानी रात की है. जिसमें अब शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर जांच की जा रही है. घटना में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई. पुलिस का कहना है कि घटना के तीन-चार दिन बाद शिकायत दी गई थी और फिलहाल मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है.

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जानकारी के मुताबिक, युवती साकेत स्थित एक ऑफिस में काम करती है. घटना वाली रात वह हौज खास इलाके में पंचशील मेट्रो स्टेशन के पास से स्कूटी से अपने घर जा रही थी. युवती का आरोप है कि इसी दौरान बाइक पर सवार दो युवकों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया. शिकायत के मुताबिक, बाइक सवार युवक कथित तौर पर उस पर कमेंट कर रहे थे और लगातार उसका पीछा कर रहे थे. आरोप है कि कुछ दूर जाने के बाद युवकों ने अपनी बाइक से युवती की स्कूटी में टक्कर मार दी. टक्कर के बाद युवती स्कूटी पर नियंत्रण खो बैठी और सड़क पर गिर गई.

बताया जा रहा है कि गिरने के बाद युवती करीब 100 से 150 मीटर तक सड़क पर घिसटती चली गई. हादसे में उसके शरीर पर कई जगह गंभीर चोटें और गहरे कट लगे. घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने उसकी मदद की और ब्लिंकिट एंबुलेंस के जरिए उसे अस्पताल पहुंचाया.

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युवती ने घटना के बाद अपनी लाइव लोकेशन अपने साथियों के साथ भी साझा की थी, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे. शुरुआत में युवती को इलाज के लिए साकेत स्थित मैक्स अस्पताल ले जाया गया. बाद में उसे नोएडा के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया. बताया जा रहा है कि चोटों की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने प्लास्टिक सर्जरी की सलाह दी है.

इस घटना को लेकर 15 सितंबर को दो अज्ञात लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत दी गई. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, दुर्घटना की सूचना हौज खास पुलिस को मिली थी. शिकायत मिलने के बाद संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि यह महज सड़क दुर्घटना थी या युवती का पीछा करने और उसे परेशान करने के बाद जानबूझकर स्कूटी को टक्कर मारी गई थी.

जांच में पुलिस के सामने एक चुनौती यह भी है कि जिस जगह हादसा हुआ, वहां CCTV कैमरे मौजूद नहीं हैं. ऐसे में आरोपियों की पहचान और घटनाक्रम की पुष्टि के लिए अन्य संभावित साक्ष्यों की पड़ताल की जा रही है. दिल्ली पुलिस का कहना है कि युवती की शिकायत में लगाए गए आरोपों समेत मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.



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