हैदराबाद-वारंगल हाईवे पर पहले आगे चल रही कार को मारी टक्कर, फिर बिजली के खंभे से टकराई SUV, वीडियो वायरल

हैदराबाद में गुरुवार तड़के एक सड़क हादसे में बिजली का खंभा टूटकर कार पर गिर गया. यह हादसा हैदराबाद-वारंगल नेशनल हाईवे पर हुआ, जहां एक कार ने सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बिजली का खंभा टूटकर नीचे गिर पड़ा. इस घटना में दो कारें क्षतिग्रस्त हो गईं, जबकि एक बड़ा हादसा टल गया. घटना से जुड़े CCTV फुटेज का भी जिक्र किया गया है.

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यह हादसा मल्काजगिरी पुलिस कमिश्नरेट के तहत मेडिपल्ली पुलिस स्टेशन की सीमा में हुआ. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कार चला रहे युवक की पहचान 19 वर्षीय अकुन सभरवाल के रूप में हुई है. वह विजयपुरी कॉलोनी के रहने वाले हैं और इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं. उनकी कार बिजली के खंभे से टकराई, जिसके बाद खंभा वाहन के ऊपर गिर गया. हादसे में कार समेत दो गाड़ियों को नुकसान पहुंचा.

हादसे में अकुन सभरवाल को मामूली चोटें आई हैं. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है. बिजली का खंभा गिरने से आसपास मौजूद वाहनों को भी नुकसान पहुंचा. हालांकि, हादसे के समय घटनास्थल पर मौजूद अन्य लोगों को कोई चोट आई या नहीं, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.

फिलहाल, दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसकी विस्तृत जानकारी की पुष्टि होना बाकी है. कार चालक का वाहन से नियंत्रण कैसे हटा और कार बिजली के खंभे से किस वजह से टकराई, इसे लेकर अभी कोई साफ जानकारी नहीं दी गई है. मामले से जुड़ी अन्य जानकारियां सामने आने के बाद हादसे की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी.

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