हमीरपुर में 72 घंटे का खूनी खेल: तीन हत्याओं और तीन गोलीकांड से दहला जिला, पुलिस प्रशासन में हड़कंप

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अपराधियों ने 72 घंटे के भीतर तीन हत्याओं और तीन गोलीकांड की वारदातों को अंजाम दिया है. जरिया में शराब पार्टी के विवाद के कारण एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, बिंवार में बच्चों के विवाद की शिकायत करने गए युवक पर फावड़े से हमला कर उसकी जान ले ली गई, और जिला मुख्यालय पर एक फल विक्रेता को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया. मौदहा और मुस्करा में भी गोलीकांड की घटनाएं हुईं. इन मामलों में खबर लिखे तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है.

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जरिया और बिंवार में आपसी विवाद बने खूनी

हमीरपुर जिले के जरिया थाना क्षेत्र में शराब पार्टी के दौरान उपजा विवाद तूल पकड़ गया और देखते ही देखते उसने खूनी रूप ले लिया, जिसमें एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई.

मृतकों की फाइल फोटो

इसके अलावा बिंवार थाना क्षेत्र में बच्चों के बीच हुए छोटे से विवाद में एक युवक पर ताबड़तोड़ फावड़े से हमला कर दिया गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. इन वारदातों से स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा और डर का माहौल बना हुआ है.

जिला मुख्यालय पर फल विक्रेता की हत्या और विरोध प्रदर्शन

जिला मुख्यालय पर एक फल विक्रेता की सरेआम गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. इस गंभीर घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव को राज्यमार्ग के कालपी चौराहे पर रखकर जोरदार जाम लगाया और अपना विरोध जताया.

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इस प्रदर्शन के बाद कहीं जाकर पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया. वहीं मौदहा और मुस्करा में सामने आए गोलीकांड ने पुलिस महकमे की चुनौती को और अधिक बढ़ा दिया है.

पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल और तलाश जारी

लगातार सामने आ रही इन संगीन वारदातों के बाद जिले की सुरक्षा व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर कड़े सवाल उठने लगे हैं. घटनाओं के बाद पुलिस की टीमें लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं और उच्चाधिकारी मामलों की निगरानी कर रहे हैं.

हालांकि अभी तक इन वारदातों में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिससे हमीरपुर पुलिस के सामने इन मामलों का खुलासा करना और आरोपियों को पकड़ना एक बड़ी चुनौती बन गया है.

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