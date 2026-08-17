चोट के निशान, पति-पत्नी का विवाद और CDR... उलझी पिता और 5 साल के बेटे की डेथ मिस्ट्री, पुलिस को हत्या का शक

बेंगलुरु के एक घर में 38 वर्षीय अभिनंदन और उसके 5 साल के बेटे यदुवीर के शव मिलने से हड़कंप मच गया. दोनों गुड्डे बसवापुरा स्थित अपने घर में मृत पाए गए. बताया जा रहा है कि उनका परिवार रविवार को रिश्तेदारों के घर गया था और वहां से लौटने के बाद पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. झगड़े के बाद अभिनंदन और उसकी पत्नी हरिणी अलग-अलग कमरों में जाकर सो गए थे. पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है.

और पढ़ें

यह मामला बेंगलुरु के चिक्काबनवारा इलाके की है. सोमवार सुबह हरिणी नाम की महिला ने पुलिस को फोन कर 112 पर सूचना दी कि उसका पति और बेटा मृत पड़े हैं. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस के मुताबिक, अभिनंदन के शरीर पर चोट या खरोंच के निशान मिले हैं, हालांकि शरीर पर चाकू से हमला किए जाने के कोई निशान नहीं मिले.

पिता और बेटे दोनों के शव कथित तौर पर सोने की स्थिति में मिले, जिससे मौत की परिस्थितियां और भी संदिग्ध हो गई हैं. पुलिस ने मामले की जांच के तहत अभिनंदन और हरिणी, दोनों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं. जांच टीम उनके कॉल रिकॉर्ड और फोन में मौजूद जानकारी की जांच कर रही है. इसके अलावा पुलिस ने हरिणी के एक दोस्त के मोबाइल नंबर को भी ट्रेस किया है.

Advertisement

अधिकारियों को शक है कि इन मौतों के पीछे कोई साजिश या आपराधिक मामला हो सकता है, इसलिए हरिणी से लगातार पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने मौके का पंचनामा पूरा करने के बाद मामले की जांच तेज कर दी है.

फिलहाल, पिता और बेटे की मौत की असली वजह साफ नहीं हो पाई है और पुलिस सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है. चोट के निशान, पति-पत्नी के बीच हुआ विवाद और मोबाइल कॉल रिकॉर्ड जांच के अहम हिस्से हैं. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मौत की परिस्थितियों और किसी संभावित साजिश को लेकर स्थिति साफ हो सकेगी.

---- समाप्त ----