Punjab: मेडिकल स्टोर मालिक रणदीप सिंह बेदी की गोली मारकर हत्या, पहले मिली थी रंगदारी के लिए धमकी

पंजाब के बटाला इलाके में मेडिकल स्टोर मालिक रणदीप सिंह बेदी की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई. इससे पहले उन्हें कई बार रंगदारी के सिलसिले में धमकी मिल चुकी थी. अब उनकी हत्या के बाद इलाके के कारोबारी दहशत में हैं. हालांकि पुलिस अब जांच की बात कर रही है. पढ़ें पूरी कहानी.

मर्डर से पहले उन्हें बदमाश धमकी दे चुके थे (फोटो-ITG)
Batala Murder Case: पंजाब के गुरदासपुर जिले के बटाला शहर में बुधवार सुबह एक सनसनीखेज हत्या से हड़कंप मच गया. अज्ञात हमलावरों ने एक मेडिकल स्टोर मालिक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. वारदात सुबह के समय हुई, जब इलाके में लोगों की आवाजाही शुरू ही हुई थी. अचानक हुई फायरिंग से आसपास के लोग दहशत में आ गए. गोली चलने की आवाज सुनते ही स्थानीय लोग घरों और दुकानों से बाहर निकल आए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस को तुरंत बताया गया.

मृतक की शिनाख्त
गोली लगने से जान गंवाने वाले व्यक्ति की पहचान रणदीप सिंह बेदी के रूप में हुई है. वह बटाला में एक मेडिकल स्टोर चलाते थे और इलाके में जाने-पहचाने व्यापारी थे. हमलावरों ने उन्हें सिर में गोली मारी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. सिर में गोली लगने के कारण उन्हें बचने का कोई मौका नहीं मिला. स्थानीय लोगों के अनुसार, हमला बेहद नजदीक से किया गया. वारदात को पूरी योजना के तहत अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है.

हमले के बाद फरार हुए आरोपी
घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि गोली चलने के तुरंत बाद हमलावर तेजी से वहां से भाग निकले. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमलावर कितने थे और किस वाहन से फरार हुए. पुलिस ने आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर दी है. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके. इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है.

कई एंगल से जांच पड़ताल
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश और रंगदारी जैसे एंगल पर भी ध्यान दिया जा रहा है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी संभावित पहलुओं से मामले की जांच की जा रही है. स्थानीय लोगों और परिजनों से पूछताछ की जा रही है. जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा किया जा रहा है.

पहले भी मिल चुकी थी धमकी
गौरतलब है कि कुछ महीने पहले भी रणदीप सिंह बेदी पर फायरिंग की घटना सामने आई थी. बताया जाता है कि उस समय उन्हें रंगदारी की धमकी दी गई थी और उसी सिलसिले में गोलियां चलाई गई थीं. हालांकि उस हमले में वह बाल-बाल बच गए थे. अब दूसरी बार हुई फायरिंग में उनकी जान चली गई. इस वजह से पुलिस को रंगदारी और आपराधिक गिरोह पर गहरा शक है. इस हत्या ने बटाला के व्यापारियों में डर का माहौल पैदा कर दिया है.

