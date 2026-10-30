11 पिस्टल, सवा 2 किलो हेरोइन... अमृतसर में ड्रग्स और हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़, 8 आरोपी गिरफ्तार

अमृतसर में ड्रग्स और अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने तस्करी के एक नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 11 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और 2.293 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है.

और पढ़ें

शुरुआती जांच में इस नेटवर्क के विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में होने की बात सामने आई है. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने और इसकी पूरी सप्लाई चेन का पता लगाने में जुटी है.

पुलिस की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार आरोपी विदेश में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में थे. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, ये हैंडलर्स आरोपियों को अवैध हथियारों की सप्लाई उपलब्ध कराने में मदद करते थे. इन हथियारों को आगे आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों तक पहुंचाया जाना था.

हालांकि, इस नेटवर्क से जुड़े सभी लोगों की भूमिका और हथियारों की सप्लाई के पूरे तरीके का पता लगाने के लिए जांच जारी है. पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि इस नेटवर्क के तार किन अन्य लोगों और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े हैं.

Advertisement

इस मामले में अमृतसर के थाना छेहरटा और थाना ए-डिवीजन में तीन एफआईआर दर्ज की गई हैं. पुलिस अब तस्करी के इस नेटवर्क के आगे और पीछे के संपर्कों यानी सप्लाई चेन की जांच कर रही है. इसका मकसद हथियारों और हेरोइन की सप्लाई से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करना है.

साथ ही, पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस नेटवर्क के जरिए अवैध हथियार और नशीले पदार्थ कहां से लाए जा रहे थे और आगे किन लोगों तक पहुंचाए जाने थे. जांच पूरी होने के बाद नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी सामने आ सकती है.

पंजाब पुलिस ने कहा है कि वह राज्य में अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले नेटवर्क को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है. पुलिस का जोर ऐसे नेटवर्क से जुड़े सभी लोगों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने पर है.

अमृतसर में हुई इस कार्रवाई के दौरान 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ 11 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और 2.293 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है. फिलहाल, मामले की आगे की जांच जारी है और पुलिस नेटवर्क के अन्य संपर्कों का पता लगा रही है.

---- समाप्त ----