scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सलमान खान से रोहित शेट्टी तक… आखिर क्यों बॉलीवुड का 'जानी दुश्मन' बन गया लॉरेंस बिश्नोई गैंग?

बॉलीवुड पर एक बार फिर अंडरवर्ल्ड का साया गहराता दिख रहा है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर लगातार धमकियां, फायरिंग और हमलों की घटनाएं सामने आ रही हैं. सलमान खान से शुरू हुआ विवाद अब कपिल शर्मा, दिशा पटानी से होते हुए रोहित शेट्टी तक पहुंच चुका है. बड़ा सवाल यह है कि आखिर बॉलीवुड ही इस गैंग के निशाने पर क्यों है.

Advertisement
X
फिल्म मेकर रोहित शेट्टी के घर के बाहर गोलीबारी के बाद लॉरेंस गैंग चर्चा में है. (Photo: ITG)
फिल्म मेकर रोहित शेट्टी के घर के बाहर गोलीबारी के बाद लॉरेंस गैंग चर्चा में है. (Photo: ITG)

लगातार धमकियों, गोलीबारी और सनसनीखेज वारदातों के बीच बॉलीवुड एक बार फिर अंडरवर्ल्ड के खौफ के साए में नजर आ रहा है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लगातार तमाम घटनाओं से जुड़ता जा रहा है और उसके 'टारगेट' की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है. बॉलीवुड एक्टर सलमान खान से शुरू हुआ यह सिलसिला कई एक्टर्स और सिंगर्स से होते हुए फिल्ममेकर रोहित शेट्टी तक पहुंच चुका है.

कभी सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग, तो कभी कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर गोलीबारी. कभी दिशा पटानी के बरेली स्थित घर के बाहर फायरिंग, तो कभी सिंगर बी प्राक और पवन सिंह को जान से मारने की धमकी. इन घटनाओं से साफ है कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम के साथ खौफ का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है. सवाल यही है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई बॉलीवुड का दुश्मन क्यों बन बैठा?

इस सवाल का जवाब जानने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के उस फेसबुक पोस्ट को समझना होगा, जिसमें रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग की जिम्मेदारी ली गई है. यह पोस्ट शुभम लोनकर, आरजे बिश्नोई और हरी बॉक्सर के नाम से लिखी गई है. इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि मुंबई में फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग उसके गैंग के लोगों ने की है.

सम्बंधित ख़बरें

रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग हुई है. (Photo: ITG)
'अगली बार बेडरूम में छाती पर गोली चलेगी...', रोहित शेट्टी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी
रोहित शेट्टी के घर पर गोलीबारी के आरोप में हिरासत में लिए गए चार लोग लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े हैं. (Photo: ITG)
लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने ही की थी रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग, हुआ खुलासा
Rohit Shetty Mumbai Residence Firing Case
रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले में बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 5 लोगों को किया अरेस्ट
Rohit Shetty Mumbai Residence Firing Case
रोहित शेट्टी के घर फायरिंग... लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, हमले की वजह का खुलासा
lawrence gang claims attack on pakistani terrorist
'जो खिलाफ बोलेगा, उसका यही हश्र...' PAK आतंकी शहजाद भट्टी पर लॉरेंस गैंग ने किया हमले का दावा
Advertisement

'पूरे बॉलीवुड को चेतावनी है कि समय रहते सुधर जाओ'

पोस्ट में लिखा गया है, ''हमने बहुत बार मैसेज किया कि हमारे काम में दखल न दे, लेकिन इसे समझ में नहीं आया. यह छोटा सा ट्रेलर है. हमारी बात नहीं मानी तो अब घर के बाहर नहीं, इसके बेडरूम में गोली चलेगी. इसकी छाती पर गोली और आगे पूरे बॉलीवुड को चेतावनी है कि समय रहते सुधर जाओ, नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा. जिनको हमने फोन किया है, लाइन पर आ जाओ.''

इसके साथ ही एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का भी जिक्र किया गया है. इस मैसेज से साफ होता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग रोहित शेट्टी के बहाने पूरे बॉलीवुड पर दबाव बनाना चाहता है. इस गैंग के गुर्गे विदेश में बैठकर भारत में बड़ी हस्तियों, बिल्डरों और प्रॉपर्टी डीलरों से करोड़ों रुपS की रंगदारी मांगते हैं. जो पैसे नहीं देता, उसे डराने के लिए उसके घर के बाहर फायरिंग कर दी जाती है.

अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की राह पर लॉरेंस बिश्नोई

लॉरेंस बिश्नोई गैंग जानबूझकर फिल्मी हस्तियों को निशाना बनाता है, ताकि उसका मैसेज दूर तक पहुंचे. सलमान खान और रोहित शेट्टी जैसे सेलिब्रिटीज के घर पर गोलीबारी कर फिल्म इंडस्ट्री में डर का माहौल बनाया जाता है. इसके बाद लोगों को कॉल कर उनसे रंगदारी मांगी जाती है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कार्यशैली काफी हद तक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से मिलती-जुलती है.

Advertisement

90 के दशक में दुबई में बैठकर दाऊद इब्राहिम पूरे मुंबई पर राज करता था. पूरा बॉलीवुड उसके इशारे पर काम करता था. उसके कहने पर फिल्मी सितारे दुबई जाकर उससे मिलते थे. कई एक्ट्रेसेज़ का उसके साथ उठना-बैठना था. फिल्म इंडस्ट्री में उसके काले धन का इस्तेमाल किया जाता था. यहां तक कि उसके कहने पर प्रोपेगैंडा फिल्में भी बनाई जाती थीं.

पहले सलमान खान को धमकी, फिर घर के बाहर गोलीबारी

लॉरेंस बिश्नोई भी दाऊद इब्राहिम की तरह काम करना चाहता है. वह जानता है कि बिना डर और खौफ फैलाए अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकता. इसी वजह से उसने सबसे पहले सलमान खान को निशाना बनाया. इसकी शुरुआत सलमान खान से जुड़े काले हिरण शिकार मामले से हुई. बिश्नोई समाज से माफी की मांग और उसके बाद लगातार मिलती धमकियों ने विवाद को बढ़ाया.

अप्रैल 2024 में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के मुंबई स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हुई फायरिंग ने इस मामले को बेहद गंभीर बना दिया. इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी. पुलिस ने इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक आरोपी की बाद में मौत हो गई. इसके बाद सलमान खान की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है.

Advertisement

कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे के बाहर तीन बार फायरिंग

इसी कड़ी में कॉमेडियन कपिल शर्मा का नाम भी सामने आया. कनाडा में स्थित उनके कैफे को लेकर दावा किया गया कि वह लॉरेंस गैंग के निशाने पर है. इस कैफे पर अब तक तीन बार फायरिंग की घटनाएं हो चुकी हैं. हर बार फायरिंग के बाद धमकी देने और जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया. कपिल शर्मा को सलमान खान से दूरी बनाने की चेतावनी भी दी गई.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद देशभर में कुख्यात हो गया. कभी एक-दूसरे के जिगरी दोस्त रहे सिद्धू मूसेवाला और लॉरेंस बिश्नोई के बीच एक शो को लेकर विवाद हुआ था. शो कैंसिल न करने के फैसले के बाद सिद्धू मूसेवाला की सरेआम हत्या कर दी गई. इस हत्याकांड के बाद बिश्नोई गैंग का नाम पूरे देश में फैल गया.

दिशा पटानी, बी प्राक, पवन सिंह... जैसे कई नाम शामिल

इसके बाद बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी के घर पर फायरिंग की घटना सामने आई. बाइक सवार दो बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं. उस वक्त दिशा पटानी का परिवार घर में मौजूद था. फायरिंग के पीछे दिशा की बहन के सोशल मीडिया पोस्ट को वजह बताया गया. सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा के नाम से की गई पोस्ट में फायरिंग की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया.

Advertisement

इसी तरह मशहूर सिंगर बी प्राक को जान से मारने की धमकी दी गई, जबकि सिंगर दिलनूर से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग के साथ धमकी भरा कॉल किया गया. इतना ही नहीं भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह को भी कॉल करके जान से मारने की धमकी दी गई. उनसे कहा गया कि वो सलमान खान के शो बिग बॉस में उनके साथ दिखाई ना दें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बजट 2026 लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement