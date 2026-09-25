दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद! ई-रिक्शा सवार 3 यात्रियों को चाकू से गोदा, 1 की मौत

दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके के यमुना बाजार अंडरपास के पास गुरुवार शाम करीब 7:30 बजे बदमाशों ने एक ई-रिक्शा को रोककर उसमें सवार यात्रियों पर चाकू से हमला कर दिया था. इस हमले में तीन यात्री घायल हो गए थे, जिनमें से एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. बाकी दो घायलों का इलाज जारी है.

और पढ़ें

पुलिस के मुताबिक, कश्मीरी गेट थाने को यमुना बाजार के पास चाकूबाजी की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. वहां तीन यात्री घायल मिले थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था.

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, कुछ अज्ञात लोगों ने रास्ते में ई-रिक्शा को रोका और उसमें बैठे यात्रियों पर हमला करने के बाद मौके से फरार हो गए थे. दी गई जानकारी के अनुसार, यात्रियों से लूटपाट की कोशिश की गई थी और विरोध करने पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया था.

जांच में जुटी है पुलिस

हमले में घायल एक यात्री की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जबकि दो अन्य का इलाज चल रहा है. पुलिस ने आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच शुरू कर दी थी. पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि घटना की पूरी जानकारी सामने आ सके और वारदात में शामिल लोगों की पहचान की जा सके. कश्मीरी गेट थाना पुलिस और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की ऑपरेशन्स टीम मामले की जांच में जुटी है.

---- समाप्त ----