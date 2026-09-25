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LPG New Rule: सिर्फ 5 दिन... 1 अक्टूबर से बदल जाएगा LPG सिलेंडर बुकिंग का नियम

LPG New Rule From 1st October: अगला महीना एलपीजी यूजर्स के लिए बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है. पहली अक्टूबर से पहले उपभोक्ताओं को आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पूरा करना होगा, नहीं तो LPG Cylinder Booking पर सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा.

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1 अक्टूबर से पहले इस काम को करना है जरूरी. (File Photo: ITG)
1 अक्टूबर से पहले इस काम को करना है जरूरी. (File Photo: ITG)

सिर्फ पांच दिन बचे हैं और फिर अक्टूबर महीने की शुरुआत हो जाएगी. पहले दिन से ही देश में कई बड़े बदलाव ((Rule Change From 1st October) लागू हो जाएंगे. इनमें एलपीजी से जुड़ा नया नियम भी शामिल है, जिसे जानना हर LPG यूजर के लिए जरूरी है. दरअसल, सरकार 1 अक्टूबर से घरेलू गैस सिलेंडर के नए नियम लागू करने जा रही है. इसके तहत अब बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) को जरूरी कर दिया गया है. इसे पूरा किए बिना सिलेंडर सब्सिडी पाना मुश्किल होगा, यानी आपको महंगा सिलेंडर खरीदना पड़ सकता है. 

LPG सिलेंडर के लिए ये काम जरूरी
LPG उपभोक्ताओं के लिए 1 अक्टूबर से एलपीजी सिलेंडर बुकिंग का जो नियम बदल रहा है. उसे लेकर सरकार ने बीते दिनों पूरी तस्वीर साफ कर दी थी. इसमें बताया गया था कि रेग्युलेटेड रिटेल सेलिंग प्राइस पर लागू एलपीजी सब्सिडी (Govt LPG Subsidy) के साथ LPG रिफिल बुक करने के लिए अब बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) उपभोक्ताओं को अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा. 

अगर एलपीजी यूजर तय 1 अक्टूबर से पहले इस काम को पूरा नहीं करते हैं, तो फिर नए नियम (New LPG Rule) के मुताबिक, जो उन्हें LPG सिलेंडर मिलना बंद नहीं होगा, लेकिन इस चूक के चलते उन्हें अपने लिए एलपीजी सिलेंडर को बाजार मूल्य पर खरीदना होगा और सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी (Govt Subsidy On LPG Cylinder) का लाभ नहीं मिलेगा.

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एक बार ही करने की जरूरत
यहां बता दें कि जिन उपभोक्ताओं का बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पहले ही पूरा हो चुका है, उन्हें दोबारा इसे करने की जरूरत नहीं है. सरकार के इस कदम का उद्देश्य सब्सिडी वाले सिलेंडरों का लाभ (LPG Subsidy Benefit) पात्र परिवारों तक पहुंचाना है.

इससे घरेलू सब्सिडी वाले सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल रोकने के साथ डुप्लीकेट और अपात्र कनेक्शन की पहचान में मदद मिलेगी. पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से जो डेटा सामने रखा गया है, उसके मुताबिक, बीते 19 सितंबर तक देश के 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू LPG उपभोक्ताओं बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा कर लिया था. 

ऐसे कर सकते हैं काम पूरा
LPG Cylinder Subsidy की बात करें, तो सितंबर 2026 में 14.2 किलो के घरेलू LPG सिलेंडर पर अप्रत्यक्ष सब्सिडी करीब 210 रुपये है. एलपीजी उपभोक्ता इस काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं और इसके कई तरीके हैं. आपके घर पर होने वाली LPG सिलेंडर की डिलीवरी के दौरान बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करा सकते है.

अपने गैस डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम पर पहुंचकर भी इस प्रोसेस को पूरा करने की सुविधा दी गई है. घर बैठे अगर इसे पूरा करना है, तो सरकारी ऑयल कंपनियों के मोबाइल ऐप IndianOil ONE, HelloBPCL और HP PAY के जरिए प्रोसेस पूरा कर सकते हैं.

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