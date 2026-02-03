ट्रेड डील डन... इन शेयरों में 20% का अपर सर्किट, कंपनी US को बेचती है ये खास चीज

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील (India-US Trade Deal) पर बात बनते ही भारतीय शेयर बाजार में पैसे लगाने वालों की चांदी हो गई. सेंसेक्स करीब 2500 अंक, तो निफ्टी 750 अंक से ज्यादा उछलकर ओपन हुआ और BSE का लार्जकैप हो, मिडकैप हो या फिर स्मॉलकैप सभी कैटेगरी में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है. खासतौर पर वे शेयर जिनका अमेरिका में बड़ा कारोबार है, डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के भारत पर टैरिफ घटाकर 18% करने के ऐलान के बाद रॉकेट बने नजर आ रहे हैं. बात सी-फूड एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के करें, तो ऐसे 4 बड़ी कंपनियों के शेयर 20% का अपर सर्किट हिट कर गए.

भारत से Sea-Food का बड़ा निर्यात

डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैलगाने से पहले के आंकड़ों को देखें, तो भारत का अमेरिका को सी-फूड निर्यात सालाना करीब 30,000 करोड़ रुपये के आस-पास था. 2021-22 में 3.3 अरब डॉलर, 2022-23 में 2.7 अरब डॉलर और 2023-24 में 2.5 अरब डॉलर के आस-पास रहा था. इसमें झींगे का निर्यात सबसे अधिक कुल एक्सपोर्ट का करीब 65–70% था, लेकिन टैरिफ लगाए जाने के बाद इसपर बुरा असर पड़ा था और ये घट गया था. अब US Tariff Cut और ट्रेड डील की खबर से इस सेक्टर में फिर से उम्मीद जागी है और इसके चलते इनसे जुड़ी कंपनियों के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिली है. देश का सबसे बड़ा सी-फूड मार्केट और एक्सपोर्टर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बंगाल और तमिलनाडु हैं.

इन कंपनियों के शेयरों ने मचाया गदर

Sea Food सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में मंगलवार को जोरदार तेजी देखने को मिली है और कई दिग्गज कंपनियों के शेयरों में 20% तक का Upper Circuit लगा नजर आया.

Avanti Feeds Share: अवंती फीड्स श्रिंप फीड और प्रोसेस्ड सी-फूड सेक्टर में बड़ा नाम है और भारत से अमेरिका को झींगा निर्यात में इसका सबसे बड़ी हिस्सा है, जो करीब 65-70% है. अमेरिका के अलावा इसके प्रमुख बाजारों में यूरोप और जापान भी शामिल हैं. इसका शेयर मंगलवार को खुलते ही 20% के अपर सर्किट के साथ 960 रुपये पर पहुंच गया.

Apex Frozen Foods Share: प्रोसेस्ड श्रिंप एक्सपोर्ट करने के मामले में भारत की एपेक्स फ्रोजन फूड्स (Apex Frozen Foods) भी आगे है और इसकी कुल कमाई का करीब 70 फीसदी हिस्सा अमेरिका से ही आता है. इसका शेयर सोमवार के अपने बंद 294 रुपये की तुलना में खुलते ही 20% Upper Circuit हिट कर गया और 352.30 रुपये हाई पर पहुंच गया, जो इसका 52 वीक का नया हाई लेवल है.

Coastal Corp Share: ये कंपनी भी अमेरिका में बड़ा कारोबार करती है और श्रिंप प्रोसेसिंग और इसके एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई है. इसका कुल सी-फूड निर्यात का बड़ा हिस्सा USA को ही जाता है. इसके शेयर पर नजर डालें, तो इसने भी ओपनिंग के साथ ही अपर सर्किट हिट कर निवेशकों की मौज करा दी. कारोबार की शुरुआत में ही ये शेयर 4.99% चढ़कर 48.14 रुपये पर पहुंच गया.

Waterbase Ltd Share: इस सेक्टर की चौथी बड़ी कंपनी है वॉटरबेस लिमिटेड, जिसके श्रिंप फीड एक्सपोर्ट के लिए अमेरिका अप्रत्यक्ष रूस से सबसे बड़ा बाजार है. इसका शेयर भी रॉकेट बना दिखाई दे रहा है. सोमवार को ये Sea Food Stock 41.25 रुपये पर क्लोज हुआ था और मंगलवार को 49.20 रुपये पर खुलने के बाद ये झटके में 20 फीसदी के अपर सर्किट के साथ 49.22 रुपये के लेवल पर पहुंच गया.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

