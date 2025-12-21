TCS-Infosys से रिलायंस तक का जलवा, 5 दिन में निवेशकों की मौज... कर डाली तगड़ी कमाई

शेयर बाजार (Stock Market) के लिए बीता सप्ताह खासा उतार-चढ़ाव भरा रहा. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स (BSE Sensex) कभी तूफानी रफ्तार से भागता दिखा, तो अगले ही दिन धड़ाम नजर आया. सप्ताह के पांच कारोबारी दिनों में सेंसेक्स 338.3 अंक या 0.39% की गिरावट में रहा. लेकिन इस बीच मार्केट वैल्यू के लिहाज से Sensex Top-10 कंपनियों में से छह को तगड़ा फायदा हुआ और इनके शेयरों में पैसे लगाने वालों ने तगड़ी कमाई की. सबसे ज्यादा फायदा कराने वाली कंपनियों में टाटा ग्रुप की TCS और उसके बाद Infosys रही, तो SBI से लेकर Reliance तक ने निवेशकों की मौज कराई.

इन छह कंपनियों ने कराई कमाई

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले सप्ताह टॉप-10 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनियों में से 6 का मार्केट कैपिटलाइजेशन कंबाइंड रूप से 75,256.97 करोड़ रुपये बढ़ गया. जिन कंपनियों ने उथल-पुथल भरे बाजार में भी अपने निवेशकों पर पैसों की बरसात की उनमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंफोसिस सबसे आगे रहीं. इसके अलावा मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की रिलायंस इंडस्ट्रीज समेत भारती एयरटेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और लार्सन एंड टुब्रो शामिल थीं. दूसरी ओर HDFC Bank, ICICI Bank, Bajaj Finance और LIC के निवेशकों के पैसे डूब गए.

IT सेक्टर का दिखा जलवा

बीता हफ्ता आईटी कंपनियों के नाम रहा और सबसे ज्यादा कमाई कराने वाली कंपनी Tata Group की टीसीएस रही. महज पांच कारोबारी दिनों में इसकी मार्केट वैल्यू (TCS Market Value) बढ़कर 11,87,673.41 करोड़ रुपये हो गई. ऐसे में इसके शेयरों में पैसे लगाने वालों ने इस अवधि में ही ताबड़तोड़ 22,594.96 करोड़ रुपये छाप डाले. आईटी दिग्गज इंफोसिस का मार्केट कैप (Infosys Market Cap) 16,971.64 करोड़ रुपये के उछाल के साथ 6,81,192.22 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

रिलायंस समेत इन निवेशकों की मौज

अन्य कमाई कराने वाली कंपनियों देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शामिल रहा. SBI Market Cap बढ़कर 9,04,738.98 करोड़ रुपये हो गया और निवेशकों ने बीते हफ्ते 15,922.81 करोड़ रुपये की कमाई की. Mukesh Ambani Reliance की मार्केट वैल्यू भी बढ़ी है और ये 12,314.55 करोड़ रुपये के इजाफे के साथ 21,17,967.29 करोड़ रुपये हो गई.

टेलीकॉम दिग्गज भारती एयरटेल के मार्केट कैप (Airtel Market Cap) में 7,384.23 करोड़ रुपये की तेजी आई, जिसके बाद ये बढ़कर 11,95,332.34 करोड़ रुपये हो गया. छठी कंपनी L&T रही, जिसे 68.78 करोड़ रुपये का फायदा हुआ और इसका मार्केट कैप 5,60,439.16 करोड़ रुपये हो गया.

HDFC-ICICI ने दिया झटका

पिछले हफ्ते शेयर बाजार में पैसे लगाने वाले निवेशकों में सबसे ज्यादा झटका बैंकिंग शेयरों ने दिया. HDFC Bank Market Cap गिरकर 15,16,638.63 करोड़ रुपये पर आ गया और इसके निवेशकों के

21,920.08 करोड़ रुपये स्वाहा हो गए. LIC Market Cap 9,614 करोड़ रुपये कम होकर 5,39,206.05 करोड़ रुपये, जबकि ICICI Bank MCap 8,427.61 करोड़ रुपये की गिरावट के साथ 9,68,240.54 करोड़ रुपये रह गया. Bajaj Finance की मार्केट वैल्यू भी घटी और ये 5,880.25 करोड़ रुपये कम होकर 6,27,226.44 करोड़ रुपये रह गई.

मुकेश अंबानी का दबदबा कायम

मार्केट वैल्यू के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में बीते सप्ताह भी देश के सबसे अमीर इंसान (India's Richest Person) मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का दबदबा कायम रहा और ये नंबर-1 पायदान पर टिकी रही. इसके बाद क्रमश: एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस, लार्सन एंड टुब्रो और एलआईसी का स्थान रहा.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

