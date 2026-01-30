VIX दे रहा सिग्नल... क्या होने वाला है? Budget से पहले बाजार के डर का पैमाना हाई

देश का आम बजट (Budget 2026) आने वाला है और उससे पहले लगातार शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला देखने को मिल रहा है. शुक्रवार को भी सेंसेक्स-निफ्टी खुलने के साथ ही क्रैश (Stock Market Crash) नजर आए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार के दौरान ही 625 अंक का गोता लगा गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 200 अंक तक फिसल गया था. हालांकि, बाद में ये रिकवरी मोड में भी दिखे और गिरावट कुछ कम हुई. इस बीच खास बात ये है कि बजट से पहले शेयर बाजार के डर का पैमाना माने जाने वाला India VIX Index में तेज उछाल आया है. आइए जानते हैं कि इसके चढ़ने के आखिर मायने क्या हैं?

India VIX में 3.66% का उछाल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026 पेश करने वाली हैं. हालांकि, उस दिन भी शेयर बाजार खुला रहेगा और ट्रेडिंग होगी. लेकिन इससे पहले शुक्रवार को फिर से सेंसेक्स-निफ्टी बिखरे हुए नजर आएं और बाजार के डर को दर्शाने वाला इंडेक्स India VIX बढ़ गया. हालांकि, आंकड़ों को देखें, तो इससे पता चलता है कि बजट से ठीक पहले इंडिया वीएक्स में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है और शुक्रवार को भी सेंसेक्स के 625 अंक गिरकर 81,941 पर, जबकि निफ्टी के 200 अंक फिसलकर 25,218 पर आने के बाद इंडिया वीआईएक्स में तेज उछाल आया और झटके में ये 3.66% चढ़कर 13.86 पर पहुंच गया.

क्या सिग्नल दे रहा है VIX इंडेक्स?

इंडिया वीआईएक्स में अचानक आई तेजी दरअसल, अगले 30 दिनों में बाजार में और अनिश्चितता व जोखिम की ओर इशारा करती है. India VIX इंडेक्स को आसान शब्दों में समझें, तो यह बताता है कि मार्केट कितना वोलेटाइल (Volatile) रहने वाला है. इसका पूरा नाम ही Volatility Index है. जब यह इंडेक्स चढ़ता है तो ये संकेत होता है कि शेयर मार्केट निवेशक घबराए हुए हैं. वहीं अगर यह इंडेक्स 15 के आस-पास होता है, तो माना जाता है कि बाजार में गतिविधियां स्थिर हैं, जबकि इसके 15 से नीचे का इंडेक्स बाजार में आने वाली तेजी की ओर इशारा करता है. ऐसे में भले ही सेंसेक्स-निफ्टी में फिलहाल की गिरावट के बीच ये इंडेक्स उछला है, लेकिन फिर भी ये 15 से नीचे है, जो राहत भरी बात है.

ऐसा रहा डर के इंडेक्स का इतिहास

शेयर बाजार में खासतौर पर बजट से ऐन पहले VIX Index में उतार-चढ़ाव के आंकड़ों पर गौर करें, तो 2014 से अब तक 15 में से 9 मौकों पर सेंसेक्स-निफ्टी का सेंटीमेंट पॉजिटिव रहा है. बीते साल 2025 के बजट से एक दिन पहले निफ्टी में 1.1% की तेजी, जबकि सेंसेक्स में 0.97% की बढ़त दर्ज की गई. वहीं VIX दिनभर में 6.57% गिरा.

इससे पहले 23 जुलाई 2024 को पेश होने वाले बजट से भी एक दिन पहले दोनों सूचकांकों में मामूली गिरावट आई, उस दिन India VIX Index 4.13% चढ़ा था. हालांकि, अंतरिम बजट से एक दिन पहले ये स्थिर रहा था. 2023 के बजट को देखें, तो इसके पेश होने से पहले सेंसेक्स-निफ्टी स्थिर रहे थे और भारत का VIX 4.71% गिरा था, जबकि 2022 बजट से एक दिन ये इंडेक्स 6.08% बढ़ा था. एक और खास बात ये कि भारत की वित्त मंत्री के रूप में अब तक पेश किए गए आठ बजट में से चार से पहले VIX इंडेक्स में बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है.

क्या कह रहे एक्सपर्ट?

India VIX में बजट से पहले इस उछाल को लेकर एक्सपर्ट भी अपनी राय दे रहे हैं. एसबीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि जब भी निफ्टी या सेंसेक्स बजट से एक महीने पहले 3% से अधिक गिरते हैं, तो बजट के बाद एक सप्ताह, एक महीने और तीन महीने की अवधि में उनमें जोरदार उछाल भी देखने को मिलता है. हालांकि, ब्रोकरेज द्वारा ये अलर्ट भी किया गया है कि शेयरों का सिलेक्शन ऐसे समय में महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर स्मॉल-कैप सेगमेंट में जहां परिणाम काफी अलग हो सकते हैं.

