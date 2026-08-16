Robert Kiyosaki Warning: कर्ज में US... आप क्या कर रहे? रॉबर्ट कियोसाकी बोले- कैश नहीं, सोना-चांदी ही सहारा

मशहूर किताब 'रिच डैड पुअर डैड' के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं और आए दिन कुछ न कुछ ऐसा पोस्ट करते रहते हैं, जो तेजी से वायरल हो जाता है. अब उन्होंने अमेरिका को लेकर एक बड़ी चेतावनी जारी की है और इस वार्निंग के साथ लोगों को निवेश की सलाह भी दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (अब X) पर एक पोस्ट में US Debt पर चिंता जताते हुए एक बार फिर सोना-चांदी को मुसीबत का सहारा बताया है और Gold-Silver को नया टारगेट दिया है.
'कर्ज तले दबा अमेरिका...'
रॉबर्ट कियोसाकी की वायरल पोस्ट (Robert Kiyosaki Viral Post) में लेखक ने अमेरिका पर लगातार बढ़ते कर्ज को लेकर चिंता जाहिर की है. उन्होंने इसमें चेतावनी देते हुए लिखा, 'जल्द ही अमेरिका के ऊपर नेशनल कर्ज 40 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा.' इस अलर्ट के साथ ही कियोसाकी ने अपनी पोस्ट में लोगों से सवाल किया कि आप इस संकट के बारे में आखिर क्या कर रहे हैं?
चांदी-$200, तो सोना यहां पहुंचेगा
बड़े संकट का अलर्ट देते हुए Robert Kiyosaki ने एक बार फिर लोगों को पोस्ट के जरिए सोना-चांदी में निवेश की सलाह दी है. उन्होंने आगे लिखा, 'मुझसे कहीं ज्यादा समझदार दोस्त जिम रिकार्ड्स कीमती धातुओं को लेकर बड़ा अनुमान लगा रहे हैं. उनका मानना है कि जल्द ही चांदी की कीमत (Silver Price) अंतरराष्ट्रीय बाजार में 200 डॉलर प्रति औंस (करीब 19000 रुपये से ज्यादा) और सोने की कीमत (Gold Rate) 10,000 डॉलर (करीब 95 लाख रुपये से अधिक) प्रति औंस हो जाएगी.'
$40 TRILLION US NATIONAL soon!!
Q: What are you doing about it?
Friends who are much smarter than me, such as Jim Rickards are predicting $200 an ounce for silver and $10,000 an ounce gold soon.
Of the two…. I think silver is the best choice in August 2026.
Q: What do you…— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) August 15, 2026
चांदी निवेश का बेस्ट विकल्प
बीते कुछ समय में रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा की गई पोस्ट में चांदी पर बेहद फोकस रहा है. उन्होंने चांदी को अमीर बनने का जरिया बताया है और कह चुके हैं कि इसे गरीब भी खरीद सकता है. अपनी नई पोस्ट में भी उन्होंने Silver पर भरोसा जताया है और लिखा है, 'Gold-Silver दोनों कीमती धातुओं में से, मुझे लगता है कि अगस्त 2026 में चांदी सबसे अच्छा विकल्प है.'
'कैश बचाने वाले नुकसान में...'
Robert Kiyosaki की इस वायरल पोस्ट में उन्होंने एक बड़ा सबक देते हुए यूजर्स से सवाल किया कि, 'आप क्या सोचते हैं... या इससे भी जरूरी बात कि आप क्या कर रहे हैं? कहने से ज्यादा जरूरी है करके दिखाना! अपना ख्याल रखें.' उन्होंने अपनी पोस्ट के अंत में लिखा कि याद रखें कैश बचाने वाले ही सबसे अधिक नुकसान उठाते हैं.
गौरतलब है कि दिग्गज लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अक्सर अपनी पोस्ट में सोना-चांदी या बिटक्वाइन में निवेश की सलाह शेयर करते रहते हैं. उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फॉलोअर्स की संख्या लगातार बढ़ी है और अब ये करीब 3 मिलियन पर पहुंच चुकी है.
(नोट- किसी भी निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)