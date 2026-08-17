शेयर मार्केट लुढ़का, फिर भी HAL का शेयर बम-बम... 52 वीक के हाई पर पहुंचा, ये रही वजह

शेयर मार्केट में उतार-चढ़ाव के बीच सोमवार को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली. NSE पर कंपनी का शेयर 2.38% चढ़कर 52 हफ्तों के नए हाई ₹5,149.90 के लेवल पर पहुंच गया. एचएएल शेयर में यह तेजी कंपनी की प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलिकॉप्टर (LCH) परियोजना से जुड़ी नई साझेदारियों के बाद आई है.

और पढ़ें

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलिकॉप्टर के फ्यूजलेज स्ट्रक्चर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अडानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज (ADSTL) और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) के साथ साझेदारी की है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस व्यवस्था के तहत BEML 48 फ्यूजलेज स्ट्रक्चर तैयार करेगा, जबकि अडानी डिफेंस 42 स्ट्रक्चर का निर्माण करेगी.

इन समझौतों के साथ पहली बार निजी क्षेत्र की कंपनी को हेलिकॉप्टर फ्यूजलेज स्ट्रक्चर के निर्माण में शामिल किया जा रहा है. इससे प्रचंड हेलिकॉप्टर प्रोग्राम में सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों की भागीदारी बढ़ेगी और डोमेस्टिक सप्लायर नेटवर्क का भी विस्तार होगा.

यह भी पढ़ें: 'प्रचंड' हेलिकॉप्टर निर्माण में बड़ा कदम, HAL ने अडानी डिफेंस और BEML से मिलाया हाथ

स्वदेशी एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रवि के. ने कहा कि यह साझेदारी देश के एयरोस्पेस इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. उनके मुताबिक, इन साझेदारियों से उत्पादन क्षमता बढ़ाने, घरेलू सप्लाई चेन को मजबूत करने और भारत की स्वदेशी एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी. फ्यूजलेज हेलिकॉप्टर का एक प्रमुख स्ट्रक्चरल हिस्सा होता है. इसके निर्माण में ज्यादा घरेलू कंपनियों की भागीदारी से सप्लाई नेटवर्क का विस्तार होने के साथ उत्पादन को बड़े स्तर पर ले जाने में मदद मिल सकती है.

Advertisement

HAL को 156 प्रचंड हेलिकॉप्टर का बड़ा ऑर्डर

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्रचंड प्रोजेक्ट के लिए यह साझेदारी ऐसे समय में हुई है, जब कंपनी के पास भारतीय सशस्त्र बलों का बड़ा ऑर्डर पहले से मौजूद है. रक्षा मंत्रालय ने 28 मार्च 2025 को एचएएल के साथ 156 प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलिकॉप्टरों की खरीद के लिए दो डील किए थे.

करीब ₹62,700 करोड़ के इन डील के तहत एचएएल को भारतीय वायुसेना के लिए 66 और भारतीय सेना के लिए 90 प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलिकॉप्टर बनाने हैं. यह ऑर्डर हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए देश के रक्षा और एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक बड़ा अवसर माना जा रहा है.

---- समाप्त ----