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IPO Alert: 'कमांडो' से 'हॉलिडे' तक... फिल्में बनाने वाली कंपनी का खुलेगा IPO, पैसे रखें तैयार

Bollywood Movies बनाने वाली प्रोडक्शन कंपनी Sunshine Pictures इस हफ्ते अपना आईपीओ ओपन करने के लिए तैयार है और इससे जुड़ी तमाम डिटेल सामने आ गई है. 15000 रुपये से कम में भी निवेशकों इस फिल्म मेकर फर्म के मुनाफे में हिस्सेदार बन सकते हैं.

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मंगलवार को खुलेगा फिल्म प्रोडक्शन कंपनी का आईपीओ. (Photo: ITG)
मंगलवार को खुलेगा फिल्म प्रोडक्शन कंपनी का आईपीओ. (Photo: ITG)

आईपीओ में पैसे लगाने (IPO Investment) की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर इस हफ्ते आपको एक नहीं कई मौके मिलने जा रहे हैं. गोल्ड ज्वैलरी कंपनी से लेकर बॉलीवुड फिल्म मेकर कंपनी तक कमाई का मौका देने जा रही है. जी हां, 'कमांडो', 'हॉलिडे' और 'फोर्स' जैसे फिल्में बनाने वाली कंपनी सनशाइन पिक्चर्स का आईपीओ (Sunshine Pictures IPO) मंगलवार को ओपन होने जा रहा है. इस इश्यू के तहत कंपनी 78 लाख से ज्यादा शेयरों की बिक्री करेगी. 

इतना है IPO का साइज
फिल्म मेकर कंपनी Sunshine Pictures IPO के तहत जो 78 लाख से ज्यादा शेयर बिक्री के लिए पेश किए जाएंगे, उनमें 173 करोड़ रुपये वैल्यू के लगभग 48 लाख से ज्यादा नए शेयर शामिल हैं, जबकि ओएफएस के जरिए 109 करोड़ रुपये मूल्य के 30 लाख के आसपास शेयरों के लिए बोली मांगी जाएगी. इस आईपीओ का कुल साइज 282 करोड़ रुपये का है. 

शेयरों का इतना है प्राइस बैंड
सनशाइन पिक्चर्स लिमिटेड (Sunshine Pictures Ltd IPO) की ओर से 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले शेयरों को पेश किया जाएगा और कंपनी ने अपने आईपीओ के तहत तय किए गए प्राइस बैंड का खुलासा कर दिया गया है. Sunshine IPO Price Band 342-360 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है. शेयरों की बिक्री फ्रेस कैपिटल कम OFS प्रक्रिया से की जाएगी.

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कब होगा शेयरों की मार्केट लिस्टिंग? 
Sunshine Pictures IPO अगले हफ्ते मंगलवार 18 अगस्त को आम निवेशकों के लिए ओपन होगा और तीन दिन की बोली प्रक्रिया के बाद 20 अगस्त को क्लोज होगा. आईपीओ के तहत शेयरों का अलॉटमेंट 21 अगस्त को किया जाएगा, जबकि रिफंड और शेयर क्रेडिट प्रोसेस 24 अगस्त को होगा. कंपनी ने आईपीओ की लिस्टिंग के लिए 25 अगस्त की तारीख तय की गई है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर होगी. 

₹15000 से कम में बने प्रॉफिट पार्टनर
सनशाइन आईपीओ के तहत कंपनी ने 41 शेयरों का लॉट साइज (Lot Size) तय किया है और अपर प्राइस बैंड के हिसाब से गणना करें, तो किसी भी निवेशक को कम से कम एक लॉट लेकर इतने शेयरों के लिए बोली लगानी होगा और इसके लिए निवेश की रकम 14,760 रुपये होगा. वहीं रिटेल निवेशक अधिकतम 13 लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं और इसके लिए उन्होंने 1 लाख 91 हजार 880 रुपये का निवेश करना होगा. 

(नोट- शेयर बाजार या आईपीओ में किसी भी निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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