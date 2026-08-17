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'बाप रे बाप! इतनी दूर से आए हो...', साइकिल से लगभग 1500 किलोमीटर सफर कर रोहित शर्मा से मिलने पहुंचा क्रेजी फैन

रोहित शर्मा फैन्स के बीच अक्सर सुर्खियां बटोरते रहते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों रोहित का एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में रोहित अपने फैन पर जमकर प्यार लुटाते हुए नजर आ रहे हैं.

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रोहित ने फैन को लगाया लगे. (PHOTO: Instagram/SUNIL ROUT)
रोहित ने फैन को लगाया लगे. (PHOTO: Instagram/SUNIL ROUT)

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा की संन्यास की खबरें जोरों पर है. हर तरफ रोहित शर्मा के वनडे करियर को लेकर चर्चाएं तेज है. टेस्ट और टी20 फॉर्मेट को पहले ही अलविदा कह चुके रोहित शर्मा ने अपने आखिरी वनडे मैच में शतक जड़ा था.

इंग्लैंड के खिलाफ रोहित शर्मा की शतकीय पारी ने साफ कर दिया था कि वह अभी संन्यास लेने के मूड में नहीं हैं. अगले साल यानी 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा को फैन्स भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर रनों की बरसात करते देखना चाहते हैं.

दमदार बल्लेबाजी के अलावा रोहित शर्मा अपनी पर्सनल लाइफ के कारण भी सुर्खियां बटोरते रहते हैं. रोहित शर्मा ने कई मौकों पर फैन्स के लिए कुछ ऐसा किया है जिससे उनकी वैल्यू लोगों के बीच और बढ़ती चली गई. सोशल मीडिया पर अक्सर उनके स्टंप-माइक के किस्से वायरल होते रहते हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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रोहित से मिलने मुंबई पहुंचा क्रेजी फैन

हालांकि, इस बार रोहित ने एक फैन के प्रति अपना प्यार दिखाकर लोगों का दिल फिर से जीत लिया है. दरअसल, ओडिशा से 1479 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करके सुनील नाम का एक फैन रोहित शर्मा से मिलने मुंबई पहुंच गया. वह अपने साथ ओडिशा से एक शॉल, जगन्नाथ जी और राधा-कृष्ण की खूबसूरत फोटो फ्रेम लेकर आया था. 

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रोहित शर्मा रह गए हैरान

इतना ही नहीं इस फैन ने रोहित और उनकी पत्नी रितिका सजदेह की एक स्पेशल फ्रेम की गई तस्वीर भी भेंट की. जैसे ही रोहित शर्मा को पता चला कि उनका यह फैन इतनी लंबी दूरी साइकिल से तय करके आया है, उनके मुंह से अचानक निकला बाप रे बाप! इतनी दूर से आए हो! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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फैन की कहानी सुन रोहित ने लगाया गले

रोहित शर्मा फैन से मिलकर तुरंत उसे गले से लगा लिया. बातचीत के दौरान रोहित अपनी टीम के लोगों को भी गर्व से बताते नजर आए कि यह लड़का ओडिशा से आया है. सुनील ने अपने इस खास लम्हे का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिस पर लोग लगातार कमेंट्स कर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

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