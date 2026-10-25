पटना: अंजनी हत्याकांड के आरोपी का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली

बिहार की राजधानी पटना में चर्चित अंजनी हत्याकांड के मुख्य आरोपी सौरभ और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है. इस दौरान सौरभ के पैर में गोली लग गई. फिलहाल घायल आरोपी को पुलिस इलाज के लिए अस्पताल ले गई है.

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अंजनी हत्याकांड का आरोपी है सौरभ

जानकारी के मुताबिक यह मुठभेड़ बख्तियारपुर के कल्याण बीघा रोड पर हुई. पुलिस और STF की टीम आरोपी सौरभ के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, इसी दौरान मुठभेड़ हो गई. गोली लगने से सौरभ घायल हो गया. इसके बाद पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया.

सौरभ पर पटना के रामकृष्णानगर इलाके में गैरेज संचालक अंजनी की हत्या का आरोप है. यह मामला काफी चर्चित रहा है. पुलिस इस हत्याकांड में आरोपी की तलाश और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही थी. अब बख्तियारपुर में हुई मुठभेड़ के बाद सौरभ पुलिस की गिरफ्त में है.

अंजनी हत्याकांड में आरोपी है सौरभ

रामकृष्णानगर में गैरेज संचालक अंजनी की हत्या के मामले में सौरभ को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है. इस मामले में पुलिस की कार्रवाई के बीच बख्तियारपुर में हुई मुठभेड़ अहम मानी जा रही है. फिलहाल घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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पुलिस की ओर से मुठभेड़ की विस्तृत परिस्थितियों और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं पर आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी.

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