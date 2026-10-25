बिजनौर WhatsApp वीडियो विवाद में नया मोड़, मंदिर में साथ रहने का दावा करने वाली महिला पुलिसकर्मी लापता

बिजनौर के बढ़ापुर थाने के आधिकारिक WhatsApp ग्रुप में आपत्तिजनक वीडियो शेयर होने के मामले में अब एक और नया मोड़ सामने आया है. निलंबित इंस्पेक्टर के साथ मंदिर के बाहर खड़े होकर मानसिक रूप से शादी करने और एक-दूसरे का साथ निभाने का दावा करने वाली महिला मुख्य आरक्षी पिंकी रानी लापता हो गई हैं. वह मुरादाबाद की जीआरपी लाइन में तैनात हैं. मुरादाबाद पुलिस की ओर से उनकी तलाश के लिए गुमशुदगी का पत्र जारी किया गया है. इसमें बताया गया है कि पिंकी रानी 22 अक्टूबर 2026 की सुबह ड्यूटी के लिए घर से निकली थीं, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटी हैं.

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इस घटनाक्रम ने पहले से चर्चा में रहे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है.कुछ समय पहले महिला और पुरुष पुलिसकर्मी का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें दोनों मंदिर के बाहर खड़े होकर अपने रिश्ते को लेकर बात कर रहे थे. महिला ने कुछ लोगों पर परेशान करने और कथित फर्जी वीडियो के जरिए बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था. दोनों ने कहा था कि वे एक-दूसरे को जीवनसाथी मान चुके हैं और कानूनी अड़चनें दूर होने के बाद शादी करेंगे.अब महिला आरक्षी के लापता होने की जानकारी सामने आने के बाद उनकी तलाश की जा रही है.

22 अक्टूबर को घर से निकलीं, फिर वापस नहीं लौटीं

मुरादाबाद पुलिस की ओर से जारी गुमशुदगी के पत्र के मुताबिक, पिंकी रानी जीआरपी लाइन मुरादाबाद में मुख्य आरक्षी के पद पर तैनात हैं. वह जीआरपी लाइन के पास एक निजी आवास में रह रही थीं. 22 अक्टूबर की सुबह करीब 8:30 बजे वह घर से ड्यूटी के लिए निकली थीं. इसके बाद वह वापस नहीं लौटीं.

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परिजनों की ओर से उनकी तलाश किए जाने के बावजूद जानकारी नहीं मिलने पर मामले की सूचना पुलिस को दी गई. इसके बाद मुरादाबाद के मझोला थाने में उनकी गुमशुदगी दर्ज की गई. पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि अगर किसी को पिंकी रानी के बारे में कोई जानकारी मिले तो संबंधित पुलिस को सूचित करें.

पुलिस ने जारी किया तलाश का पत्र

पिंकी रानी की तलाश के लिए जारी पत्र में उनकी उम्र करीब 38 वर्ष बताई गई है. उनकी पहचान के लिए रंग सांवला, कद औसत और लंबाई करीब 5 फीट 4 इंच बताई गई है. पत्र में उनके लोअर और टी-शर्ट पहने होने का भी जिक्र है.

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि महिला के बारे में कोई जानकारी मिलने पर दिए गए संपर्क नंबर पर सूचना दें या नजदीकी थाने अथवा जीआरपी मुरादाबाद को बताएं.

WhatsApp ग्रुप में वीडियो शेयर होने से शुरू हुआ था विवाद

यह मामला उस समय चर्चा में आया था, जब बिजनौर के बढ़ापुर थाने के आधिकारिक WhatsApp ग्रुप में एक आपत्तिजनक वीडियो शेयर होने की जानकारी सामने आई थी. इस ग्रुप का इस्तेमाल पुलिसकर्मी काम से जुड़ी सूचनाएं साझा करने के लिए करते हैं.

बताया गया था कि वीडियो कुछ समय तक ग्रुप में मौजूद रहा और बाद में उसे हटा दिया गया.हालांकि, दावा किया गया कि कुछ पुलिसकर्मियों ने तब तक उसे डाउनलोड कर लिया था और उसके स्क्रीनशॉट भी ले लिए गए थे. इसके बाद मामला पुलिस विभाग में चर्चा का विषय बन गया.

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मामले की जानकारी मिलने पर बिजनौर के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने जांच के निर्देश दिए थे. जांच के बाद बढ़ापुर के थाना प्रभारी निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया था. इस कार्रवाई के बाद मामला लगातार चर्चा में बना रहा.

मंदिर के बाहर वीडियो जारी कर दोनों ने कही थी साथ रहने की बात

विभागीय कार्रवाई के बाद महिला और पुरुष पुलिसकर्मी का एक और वीडियो सामने आया था. इसमें दोनों मंदिर के बाहर खड़े दिखाई दिए. वीडियो में महिला ने कहा था कि कुछ लोग उन्हें लंबे समय से परेशान कर रहे हैं और एक कथित फर्जी वीडियो के जरिए उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है.

दोनों ने अपने रिश्ते को लेकर कहा था कि वे मानसिक रूप से एक-दूसरे को जीवनसाथी स्वीकार कर चुके हैं. उनका दावा था कि कुछ कानूनी अड़चनें दूर होने के बाद वे कानूनी रूप से भी शादी करेंगे. साथ ही उन्होंने लोगों से उन्हें बेवजह परेशान नहीं करने की अपील की थी.

अब उसी महिला के लापता होने की खबर सामने आई है. हालांकि, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि उनके लापता होने का पहले के विवाद या उनके रिश्ते से कोई संबंध है या नहीं.

अब आगे क्या?

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यह है कि महिला के लापता होने और पहले सामने आए वीडियो के बीच किसी संबंध की पुष्टि नहीं हुई है. उनकी सुरक्षा, मौजूदा स्थिति और उनके लापता होने के कारणों को लेकर भी अभी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.

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ऐसे में जांच पूरी होने और आधिकारिक जानकारी सामने आने तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी.फिलहाल प्राथमिकता महिला का पता लगाने और उनके सुरक्षित होने की जानकारी हासिल करने की है.

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