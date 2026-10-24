scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'बहुत तंग किया है, अब हिसाब होगा...', नीरज कुमार पर भड़के बाहुबली अनंत सिंह, बोले- अब किसी को नहीं छोड़ेंगे

JDU Action On Anant Singh: जेडीयू ने बाहुबली अनंत सिंह और नीलम देवी को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला. एमएलसी चुनाव में बगावत और नीरज कुमार का विरोध करना पड़ा भारी. अनंत सिंह ने नीरज कुमार को दी चेतावनी. पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

Advertisement
X
पार्टी की कार्रवाई से ठीक पहले अनंत सिंह के तीखे तेवर.(Photo:ITG)
पार्टी की कार्रवाई से ठीक पहले अनंत सिंह के तीखे तेवर.(Photo:ITG)

जनता दल यूनाइटेड (JDU) से निष्कासित किए जाने से ठीक पहले बाहुबली नेता और मोकामा विधायक अनंत सिंह बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आए. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि उन्हें बहुत तंग किया गया है और अब इसका हिसाब होगा, वह किसी को नहीं छोड़ेंगे.

मीडिया से चर्चा करते हुए अनंत सिंह ने अपनी बेबाक शैली में कहा कि उन्हें किसी बात का डर नहीं है. उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि उनके पास बगावत और जुबान खोलने के पूरे कारण हैं.

उन्होंने जेडीयू प्रवक्ता और MLC नीरज कुमार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, "वो प्रधानमंत्री हैं क्या, जो मुझे मंत्री बना देंगे?"

सम्बंधित ख़बरें

JDU Takes Action Against Anant Singh
बड़बोले अनंत सिंह को JDU ने दिखाया बाहर का रास्ता, अनुशासनहीनता पर कड़ा एक्शन!
Anant Singh
बिहार की 8 MLC सीटों पर वोटिंग, पटना स्नातक सीट पर अनंत सिंह फैक्टर से रोमांच
neeraj kumar health controversy
'बूथ पर पैसे देने हो, तो हार्ट अटैक आ जाता है', नीरज पर बरसे अनंत सिंह
anant singh vs neeraj kumar
नतीजों से पहले ही फुल कॉन्फिडेंस में अनंत सिंह, बोले नीरज का किला टूटा
anant singh vs neeraj kumar
अनंत सिंह Vs नीरज कुमार: नौटंकी, टोटका और पुदीना सिंह तक पहुंची लड़ाई

चुनाव और राजनीति पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनता उनकी भगवान है और उन्हें जीने की खुशी या मरने का कोई गम नहीं है. उनके इन तीखे तेवरों से साफ जाहिर हो रहा था कि पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी कलह अब खुलकर सतह पर आ चुकी है. देखें VIDEO:- 

अनंत सिंह जेडीयू से 6 साल के लिए निष्कासित

अनंत सिंह के इन बयानों और राजनीतिक गतिविधियों के तुरंत बाद जेडीयू आलाकमान ने कड़ा रुख अपनाया. पार्टी ने अनुशासनहीनता, लगातार निर्देशों की अवहेलना, और नेतृत्व के खिलाफ अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल के आरोप में बड़ी कार्रवाई की है.

Advertisement

जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की ओर से जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, विधायक अनंत सिंह की प्राथमिक सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है और उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है. साथ ही उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की भी सिफारिश की गई है.

इसके साथ ही, अनंत सिंह की पत्नी सह पूर्व विधायक नीलम देवी को भी पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है.

MLC चुनाव में बगावत बनी कार्रवाई की मुख्य वजह

सूत्रों के मुताबिक, हाल ही में संपन्न हुए विधान परिषद (MLC) चुनाव के दौरान अनंत सिंह ने पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ जाकर 'जन सुराज' समर्थित प्रत्याशी का समर्थन किया था और खुलकर प्रचार किया था. इसी बगावत के बाद से पार्टी के भीतर उन पर कार्रवाई तय मानी जा रही थी. कार्रवाई से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई मुलाकात और उसके बाद आए इस फैसले ने बिहार की राजनीति में सरगर्मी तेज कर दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अभी खरीदें या इंतजार करें? दिवाली से पहले सोने की कीमतों में भारी गिरावट |
    6 लाख में हो जाएगा काम, TESLA ने भारत में निकाला खास ऑफर, जानें डिटेल्स |
    'मेरी बॉडी पर अश्लील कमेंट किए', रेप-जान से मारने की धमकियों से परेशान पंजाबी हसीना, सरेआम दी चेतावनी |
    Vaibhav Suryavanshi का बड़ा फ्लॉप शो! नंबर-3 पर नहीं दिखा सके कमाल |
    IND vs NZ: 'जब हाथ से फिसल रहा था मैच, तब...', आखिर कप्तान श्रेयस अय्यर ने किसे दिया जीत का क्रेडिट? |
    भोपाली चचा के भन्नाट क़िस्से - STORYBOX WITH JAMSHED |
    'बहुत तंग किया है, अब हिसाब होगा...', नीरज कुमार पर भड़के बाहुबली अनंत सिंह, बोले- अब किसी को नहीं छोड़ेंगे |
    कश्मीर में PAK मॉड्यूल का भंडाफोड़, घाटी में फैला रहे थे अलगाववादी विचारधारा |
    जिस भाई को गोद में उठाया, उसी की कर दी हत्या! दुर्गा मंदिर में मिला डेढ़ साल के बच्चे का कटा सिर |
    Sharad Purnima 2026: शरद पूर्णिमा से शुरू होंगे इन 3 राशियों के अच्छे दिन, गुप्त स्रोतों से आएगा धन
    Advertisement