कमरा खोला तो कांप उठी रूह! मुजफ्फरपुर में युवक की हत्या, दोनों आंखें निकालीं; पत्नी और दो बच्चे लापता

Bihar News: मुजफ्फरपुर में 35 साल के एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है. चाणक्यपुरी रोड नंबर-6 स्थित कमरे में युवक का शव मिला. पुलिस के मुताबिक, युवक की दोनों आंखें निकाली गई हैं. घटना के बाद से उसकी पत्नी और दो बच्चे भी घर पर नहीं मिले हैं. पुलिस उनकी तलाश कर रही है.

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अहियापुर थाना इलाके का यह मामला है. यहां मकान मालिक शिव शंकर सिंह के अनुसार, युवक ने करीब दो महीने पहले 1800 रुपये महीने के किराए पर कमरा लिया था. वह मजदूरी करता था और पत्नी व दो बच्चों के साथ रहता था. परिवार के बीच किसी तरह के विवाद की जानकारी मकान मालिक को नहीं थी.

दूध देने पहुंचे व्यक्ति ने देखा शव

शुक्रवार सुबह दूध देने वाला व्यक्ति रोज की तरह मकान में पहुंचा. पहले किरायेदार को दूध देने के बाद वह युवक के कमरे पर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया. अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. दरवाजा सटा हुआ था, जिसे धक्का देने पर वह खुल गया. कमरे के अंदर युवक का शव देखकर दूध देने वाला व्यक्ति शोर मचाने लगा. इसके बाद डायल-112 को सूचना दी गई.

पुलिस और FSL टीम ने की जांच

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सूचना मिलते ही अहियापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. टाउन-2 एसडीपीओ कार्तिकेयन के.ए. भी घटनास्थल पर पहुंचे. एफएसएल टीम को बुलाकर मौके से साक्ष्य जुटाए गए.

अहियापुर थानाध्यक्ष शरत कुमार ने बताया कि चाणक्यपुरी रोड नंबर-6 में एक व्यक्ति की मौत की सूचना मिली थी. एफएसएल टीम द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य संकलन किया जा रहा है. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा.

पुलिस युवक की पत्नी और दोनों बच्चों के बारे में जानकारी जुटा रही है. हत्या की वजह और घटना में शामिल लोगों की पहचान के लिए पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ पूरे मामले की जांच कर रही है.

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