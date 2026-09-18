scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कमरा खोला तो कांप उठी रूह! मुजफ्फरपुर में युवक की हत्या, दोनों आंखें निकालीं; पत्नी और दो बच्चे लापता

Muzaffarpur Murder Case: मुजफ्फरपुर के चाणक्यपुरी में मजदूर की आंखें निकालकर हत्या. किराए के कमरे में मिला शव, पत्नी और दो बच्चे लापता. FSL जांच में जुटी.

Advertisement
X
दूध देने पहुंचे व्यक्ति ने देखा खौफनाक मंजर.(AI Generated Image)
दूध देने पहुंचे व्यक्ति ने देखा खौफनाक मंजर.(AI Generated Image)

Bihar News: मुजफ्फरपुर में 35 साल के एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है. चाणक्यपुरी रोड नंबर-6 स्थित कमरे में युवक का शव मिला. पुलिस के मुताबिक, युवक की दोनों आंखें निकाली गई हैं. घटना के बाद से उसकी पत्नी और दो बच्चे भी घर पर नहीं मिले हैं. पुलिस उनकी तलाश कर रही है.

अहियापुर थाना इलाके का यह मामला है. यहां मकान मालिक शिव शंकर सिंह के अनुसार, युवक ने करीब दो महीने पहले 1800 रुपये महीने के किराए पर कमरा लिया था. वह मजदूरी करता था और पत्नी व दो बच्चों के साथ रहता था. परिवार के बीच किसी तरह के विवाद की जानकारी मकान मालिक को नहीं थी.

दूध देने पहुंचे व्यक्ति ने देखा शव

सम्बंधित ख़बरें

महुआ तक जुड़े सिंडिकेट के तार.(Photo: ITG)
मॉडल जैसी युवती के बाद मुजफ्फरपुर में पति-पत्नी गिरफ्तार, हेरोइन बरामद
Muzaffarpur Scorpio Accident
सब्जी लेने निकले थे पुलिसकर्मी... मुजफ्फरपुर में कुचलकर भागी स्कॉर्पियो
firing at school gate in Muzaffarpur
CCTV: स्कूल गेट पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, रंगदारी की पर्ची भी चिपका गए
मुजफ्फरपुर में स्कूल गेट पर ताबड़तोड़ फायरिंग, CCTV में कैद हुए दो शूटर
आशुतोष की बहन अब भी फरार.(Photo: Manibhushan Sharma/ITG)
मशरूम और स्वरोजगार का झांसा देकर करोड़ों की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

शुक्रवार सुबह दूध देने वाला व्यक्ति रोज की तरह मकान में पहुंचा. पहले किरायेदार को दूध देने के बाद वह युवक के कमरे पर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया. अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. दरवाजा सटा हुआ था, जिसे धक्का देने पर वह खुल गया. कमरे के अंदर युवक का शव देखकर दूध देने वाला व्यक्ति शोर मचाने लगा. इसके बाद डायल-112 को सूचना दी गई.

पुलिस और FSL टीम ने की जांच

Advertisement

सूचना मिलते ही अहियापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. टाउन-2 एसडीपीओ कार्तिकेयन के.ए. भी घटनास्थल पर पहुंचे. एफएसएल टीम को बुलाकर मौके से साक्ष्य जुटाए गए.

अहियापुर थानाध्यक्ष शरत कुमार ने बताया कि चाणक्यपुरी रोड नंबर-6 में एक व्यक्ति की मौत की सूचना मिली थी. एफएसएल टीम द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य संकलन किया जा रहा है. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा.

पुलिस युवक की पत्नी और दोनों बच्चों के बारे में जानकारी जुटा रही है. हत्या की वजह और घटना में शामिल लोगों की पहचान के लिए पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ पूरे मामले की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दवाओं की गुणवत्ता पर सवाल, पैरासिटामोल और टेल्मिसार्टन का स्टॉक वापस |
    ब्लैक सी में रूस का 4 कार्गो शिप पर ताबड़तोड़ अटैक, एक कैप्टन की मौत, कई घायल |
    युवराज हत्याकांड में पैसों के लेन-देन का एंगल, 2 गोलियां मारकर कार में रखा शव, कैंची धाम पहुंचे आरोपी |
    Desi Jokes: पढ़ाई में ध्यान ना लगने की बच्चे ने बताई ऐसी वजह, टीचर ने पकड़ा अपना सिर! |
    डिस्प्ले में सही दिखता है, फिर भी तेल कम! ऐसे होता है पेट्रोल पंप पर खेल |
    अजीत अगरकर रहेंगे या जाएंगे? AGM में नहीं मिला जवाब, अब किसके हाथ में है आखिरी फैसला? |
    भैंस चोरी का प्लान था फुलप्रूफ... पुलिस से भिड़े तो 2 को लगी गोली, एनकाउंटर लोकेशन का LIVE वीडियो आया सामने |
    'खुद बनाओ मंच, बदलो अपनी पहचान!', 'पंचायत आजतक' में बिहार के 4 युवा उद्यमियों ने सुनाई संघर्ष और सफलता की अनकही दास्तान |
    हिंदू धर्मगुरु से मिले आमिर खान: वायरल फोटोज के बाद 'महाभारत' प्रोजेक्ट की चर्चाएं तेज |
    मैथिली ठाकुर से CM बनने पर सवाल, बोलीं- अभी जिम्मेदारियां पूरी करना फोकस
    Advertisement