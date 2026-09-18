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Radha Ashtami 2026 Rashifal: राधा अष्टमी से 4 राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, मिलेगा छप्परफाड़ पैसा!

Radha Ashtami 2026 Rashifal: 19 सितंबर 2026 को मनाई जाने वाली राधा अष्टमी कई मायनों में बेहद खास रहने वाली है. इस दिन आयुष्मान योग, सौभाग्य योग और रवि योग का दुर्लभ त्रिग्रही महासंयोग बन रहा है. इन शुभ योगों के प्रभाव से 4 चुनिंदा राशियों का स्वर्णकाल शुरू होने जा रहा है. तो आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

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राधा अष्टमी 2026 राशिफल (Photo: ITG)
राधा अष्टमी 2026 राशिफल (Photo: ITG)

Radha Ashtami 2026 Rashifal: हिंदू धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का विशेष महत्व है. कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक पंद्रह दिन बाद आने वाला यह पवित्र पर्व श्री राधा रानी के प्राकट्य उत्सव यानी 'राधा अष्टमी' के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जिस प्रकार भगवान श्रीकृष्ण के बिना यह सृष्टि अधूरी है, उसी प्रकार आराध्य की आराधना भी राधारानी की कृपा के बिना पूर्ण नहीं मानी जाती है. इस वर्ष 19 सितंबर 2026 को पड़ने वाले इस पावन पर्व पर ग्रहों की विशेष स्थिति के साथ-साथ अत्यंत दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिससे कुछ चुनिंदा राशियों का स्वर्णकाल (गोल्डन टाइम) आरंभ होने जा रहा है.

राधा अष्टमी 2026 के विशेष शुभ योग (Radha Ashtami 2026 Shubh Yog)

आयुष्मान योग: पंचांग के अनुसार, इस बार राधा अष्टमी का पावन पर्व कई मायनों में बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस दिन एक साथ तीन अद्भुत संयोग बन रहे हैं. इस पर्व के दिन प्रात:काल से दोपहर 02:29 बजे तक 'आयुष्मान योग' रहेगा, जो उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु प्रदान करने वाला माना जाता है. इसके बाद दोपहर 02:29 बजे से 'सौभाग्य योग' का आरंभ होगा, जो जातकों के जीवन में सुख-समृद्धि और भाग्य को प्रबल करने वाला साबित होगा.

रवि योग: इस दिन मध्यरात्रि से सुबह 06:08 बजे तक 'रवि योग' का निर्माण हो रहा है. सूर्य के विशेष प्रभाव वाले इस योग के कारण सभी प्रकार के दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं.

नक्षत्र स्थिति: इस दिन सुबह से लेकर 20 सितंबर की भोर 01:43 बजे तक 'मूल नक्षत्र' रहेगा, जिसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव शुरू हो जाएगा.

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वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों के लिए राधा अष्टमी के बाद का समय बेहद अनुकूल रहने वाला है. चूंकि इस राशि के स्वामी शुक्र हैं, और इन शुभ योगों के प्रभाव से प्रेम व सौंदर्य के कारक मजबूत होंगे, इसलिए आर्थिक मोर्चे पर बड़े लाभ मिलने के संकेत हैं.

करियर और व्यापार: लंबे समय से अटके हुए व्यावसायिक कार्य गति पकड़ेंगे. नई पार्टनरशिप या प्रोजेक्ट्स से मुनाफा होने की प्रबल संभावना है.

पारिवारिक जीवन: घर-परिवार में सुख-शांति का माहौल बना रहेगा और किसी मांगलिक कार्य के होने के योग बनेंगे.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातकों पर चंद्र देव और श्री राधारानी की विशेष कृपा बरसने वाली है. इन पावन योगों के प्रभाव से मानसिक शांति का अनुभव होगा और तमाम तरह के तनावों से मुक्ति मिलेगी.

धन लाभ: यदि आपका धन कहीं फंसा हुआ था, तो उसके वापस मिलने के पूरे योग हैं.

मान-सम्मान: समाज में आपका यश और मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जिससे कार्यक्षेत्र में आपके निर्णयों की सराहना होगी.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के स्वामी भी शुक्र ही हैं, और इन दुर्लभ योगों के संयोग से इस राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे.

आय के नए स्रोत: आमदनी में बढ़ोतरी के नए रास्ते खुलेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी.

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प्रेम और संबंध: वैवाहिक और प्रेम जीवन में प्रगाढ़ता आएगी. आपसी दूरियां मिटेंगी और रिश्तों में मिठास घुलेगी.

मीन राशि (Pisces)

देवगुरु बृहस्पति की यह राशि राधा अष्टमी पर बन रहे शुभ संयोगों के बाद जबरदस्त भाग्योदय का अनुभव करेगी. ग्रहों की यह स्थिति जीवन के कई अवरोधों को स्वतः समाप्त कर देगी.

यात्रा और प्रगति: आजीविका या व्यवसाय के सिलसिले में विदेश यात्रा या लंबी दूरी की लाभदायक यात्राएं हो सकती हैं.

पदोन्नति: नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में प्रमोशन या किसी बड़ी जिम्मेदारी मिलने की पूरी संभावना है.

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