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बिहार: मुखिया के प्रतिनिधि की हत्या, 7 बदमाशों ने मारी 12 गोलियां

मधेपुरा में सोमवार शाम बाइक सवार 5 से 7 बदमाशों ने 35 वर्षीय विकास कुमार उर्फ विक्की मेहता की गोली मारकर हत्या कर दी. हमलावरों ने पहले उन्हें बाइक से गिराया और फिर करीब 200 मीटर तक पीछा करते हुए 10-12 राउंड फायरिंग की. गंभीर हालत में अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई.

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मधेपुर में युवक की हत्या से सनसनी. (Photo: Representational )
मधेपुर में युवक की हत्या से सनसनी. (Photo: Representational )

बिहार के मधेपुरा ज़िले में कथित तौर पर गोली मारकर एक 35 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी गई. एक एजेंसी के मुताबिक यह घटना सोमवार शाम नया टोला चौक पर हुई. मृतक की पहचान विकास कुमार उर्फ ​​विक्की मेहता के तौर पर हुई है, जो पुरैनी थाना क्षेत्र के योगीराज गांव का रहने वाला था. मधेपुरा के SP संदीप सिंह ने बताया कि मेहता की भाभी गांव की मुखिया हैं और वह उनके प्रतिनिधि के तौर पर इलाके में चल रहे विभिन्न कामों की देखरेख करते थे.

SDPO पवन कुमार सिंह ने बताया कि मेहता दोपहर करीब 3 बजे अपनी मोटरसाइकिल से नया टोला मिडिल स्कूल के मैदान में बाउंड्री वॉल के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने गए थे. सिंह ने बताया कि जब मेहता शाम करीब 6 बजे वहां से निकल रहे थे, तो मोटरसाइकिल सवार 5 से 7 हमलावरों ने कथित तौर पर उन्हें लात मारकर बाइक से गिरा दिया और पैदल ही करीब 200 मीटर तक उनका पीछा करते हुए 10-12 राउंड गोलियां चलाईं.

हमलावरों की पहचान में जुटी पुलिस
पुलिस ने बताया कि परिवार के सदस्य मेहता को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया. इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. अधिकारियों ने बताया कि मेहता को कितनी गोलियां लगीं, इसका पता पोस्टमार्टम के बाद चलेगा.

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SP ने बताया कि उनके खिलाफ ज़िले के अलग-अलग थानों में 16 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम (CCA) के तहत दर्ज एक मामला भी शामिल है. पुलिस ने बताया कि हत्या की वजहों का पता लगाने और हमलावरों की पहचान करने के लिए जांच की जा रही है.

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