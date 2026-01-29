scorecardresearch
 
UGC विवाद पर PM मोदी को गाली और जान से मारने की धमकी देने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया पर गाली देने और जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को सारण पुलिस ने 72 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान अमनौर थाना क्षेत्र के गजेंद्र पांडे के रूप में हुई है, जिसे बेंगलुरु से पकड़ा गया. साइबर सेल ने वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज कर यह कार्रवाई की है.

आरोपी बेंगलुरु से गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
बिहार के सारण जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. यह कार्रवाई वायरल वीडियो सामने आने के बाद की गई, जिसे सारण पुलिस की साइबर सेल ने गंभीरता से लेते हुए त्वरित जांच के बाद अंजाम दिया.

सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से पकड़ा गया आरोपी

जानकारी के अनुसार, यूजीसी एक्ट के विरोध के नाम पर सारण जिले के अमनौर थाना क्षेत्र के सलखुआ गांव निवासी युवक गजेंद्र कुमार गुलशन उर्फ गजेंद्र पांडे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था. वीडियो में युवक प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करता और धमकी देता नजर आ रहा था. यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और देखते ही देखते पुलिस तक पहुंच गया.

वीडियो सामने आने के बाद सारण पुलिस की साइबर थाना टीम ने तत्काल संज्ञान लिया और मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, वीडियो की भाषा से सामाजिक सौहार्द बिगड़ने और कानून-व्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका थी, इसलिए मामले को प्राथमिकता दी गई.

72 घंटे में बेंगलुरु से गिरफ्तारी

सारण के एसएसपी विनीत कुमार के निर्देश पर डीएसपी (साइबर) चंद्रभूषण सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई. टीम ने तकनीकी अनुसंधान और डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए आरोपी की लोकेशन का पता लगाया. जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी उस समय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मौजूद था.

पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बेंगलुरु में छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे सारण लाया गया. पूछताछ के दौरान यह भी सामने आया है कि आरोपी पहले भी सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान पोस्ट करने के आरोपों में चर्चा में रहा है.
 

