scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'क्विक एक्शन होगा', JDU से बाहर होते ही अनंत सिंह की विधायकी पर संकट, पार्टी ने उठाया कदम

बिहार के मोकामा के विधायक अनंत सिंह को जनता दल यूनाइटेड (JDU) से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है. पार्टी ने उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म करने के लिए स्पीकर को पत्र भेजा है.

Advertisement
X
JDU ने अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता खत्म करने की दिशा में पहल की. (Photo: PTI)
JDU ने अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता खत्म करने की दिशा में पहल की. (Photo: PTI)

बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. जनता दल यूनाइटेड (JDU) से छह साल के लिए निष्कासित किए जाने के बाद अब उनकी विधायकी पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, JDU ने अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता खत्म करने की दिशा में पहल की है.  

JDU के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने साफ कह दिया है कि अनंत सिंह पर 'क्विक एक्शन' लिया जाएगा. दरअसल, अनंत सिंह को पार्टी से निष्कासित करने के बाद अब JDU ने विधायकी को खत्म करने के लिए स्पीकर को पत्र दे दिया है. उनपर पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर आरोप लगाए गए हैं. 

उमेश सिंह कुशवाहा ने साफ कहा है कि अनंत सिंह ने JDU के खिलाफ प्रचार किया और वे पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल रहे हैं. उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा, 'अनंत सिंह ने हमारी पार्टी के खिलाफ चुनाव प्रचार किया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ भी वह लगातार बोलते रहे हैं. उनपर क्विक एक्शन होगा.'

सम्बंधित ख़बरें

Pappu Yadav.
'बाहुबलियों को यूज एंड थ्रो करती है बीजेपी', पप्पू यादव ने गिनाए ये चार नाम
bihar nitish kumar sharad yadav rcp singh upendra kushwaha and anant singh
शरद, आरसीपी, कुशवाहा... नीतीश से बागी नेता हुए फेल, क्या अनंत सिंह बदलेंगे पैटर्न
anant singh rebel nitish kumar jdu bihar politics
नीतीश से अनंत की बगावत... अब 'छोटे सरकार' के सामने आगे क्या ऑप्शन हैं?
JDU expels Anant Singh and wife Neelam Devi for six years.
JDU ने अनंत सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला, क्या जाएगी विधायकी?
JDU expels Bahubali MLA Anant Singh and his wife Neelam Devi for 6 years.
JDU ने बाहुबली विधायक अनंत सिंह और उनकी पत्नी को पार्टी से निकाला

यह भी पढ़ें: 'बाहुबलियों को यूज एंड थ्रो करती है बीजेपी', अनंत सिंह के सपोर्ट में पप्पू यादव ने गिनाए ये चार नाम

Advertisement

कुशवाहा ने बताया कि इस मामले में वे विधानसभा अध्यक्ष से मिलने पहुंचे थे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष वहां मौजूद नहीं थे. जिसके कारण उन्होंने सचिव से मुलाकात की. उन्होंने कहा, 'विधानसभा अध्यक्ष मौजूद नहीं थे, उनके सचिव से हमने मुलाकात की है.' कुशवाहा ने साफ कह दिया है कि मामले में कार्रवाई जारी है और बहुत जल्द नोटिस जारी होगा. 

प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि इसी मामले के सिलसिले में वे विधानसभा अध्यक्ष से मिलने आए थे लेकिन उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो सकी. हालांकि, उन्होंने साफ किया है कि उनके सचिव ने उन्हें बताया कि मामले में कार्रवाई हो रही है. 

उन्होंने कहा, 'हमारी पार्टी के जो विधायक हैं अनंत सिंह और जो उनकी पत्नी हैं, उनके खिलाफ पार्टी के पास रिपोर्ट हैं, उन्होंने पार्टी विरोधी काम किया, इसलिए उन्हें पार्टी से निकाला है.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    जब जम्मू- कश्मीर भारत का हिस्सा बना |
    कोलकाता: प्रेम संबंध से नाराज परिजनों ने बाप-बेटे को किया निर्वस्त्र, सड़क पर घुमाया |
    नेशनल टीवी पर लव गिल के कैरेक्टर की उड़ाई धज्जियां! जमकर ट्रोल हुईं स्काउट की GF, अब देनी पड़ी सफाई |
    पंजाब में 35-45 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है BJP, अकाली दल से आखिरी दौर में गठबंधन की बातचीत |
    33,320 शिक्षक पदों पर आज बंद हो जाएंगे आवेदन... जानें कैसे करें अप्लाई |
    Multibagger Penny Stock: मल्टीबैगर बना ₹7 वाला शेयर, सालभर में 1 लाख बने 8000000 रुपये, आपके पास है? |
    बिहार के बेतिया में आधी रात महिला के घर क्यों पहुंचे वार्ड सदस्य? ग्रामीणों ने जमकर पीटा |
    पति की मौत के बाद नहीं मानी हार, 13 बीघा गन्ने की खेती से परिवार संभाल रहीं नीलम |
    'कश्मीर को घसीटिए मत...', फारूक अब्दुल्ला के बाद अब महबूबा का बयान चर्चा में |
    Karwa Chauth 2026: करवा चौथ पर 5 ग्रह वक्री! इन 4 राशियों के लिए अच्छे नहीं हैं संकेत
    Advertisement