'क्विक एक्शन होगा', JDU से बाहर होते ही अनंत सिंह की विधायकी पर संकट, पार्टी ने उठाया कदम

बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. जनता दल यूनाइटेड (JDU) से छह साल के लिए निष्कासित किए जाने के बाद अब उनकी विधायकी पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, JDU ने अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता खत्म करने की दिशा में पहल की है.

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JDU के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने साफ कह दिया है कि अनंत सिंह पर 'क्विक एक्शन' लिया जाएगा. दरअसल, अनंत सिंह को पार्टी से निष्कासित करने के बाद अब JDU ने विधायकी को खत्म करने के लिए स्पीकर को पत्र दे दिया है. उनपर पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर आरोप लगाए गए हैं.

उमेश सिंह कुशवाहा ने साफ कहा है कि अनंत सिंह ने JDU के खिलाफ प्रचार किया और वे पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल रहे हैं. उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा, 'अनंत सिंह ने हमारी पार्टी के खिलाफ चुनाव प्रचार किया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ भी वह लगातार बोलते रहे हैं. उनपर क्विक एक्शन होगा.'

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कुशवाहा ने बताया कि इस मामले में वे विधानसभा अध्यक्ष से मिलने पहुंचे थे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष वहां मौजूद नहीं थे. जिसके कारण उन्होंने सचिव से मुलाकात की. उन्होंने कहा, 'विधानसभा अध्यक्ष मौजूद नहीं थे, उनके सचिव से हमने मुलाकात की है.' कुशवाहा ने साफ कह दिया है कि मामले में कार्रवाई जारी है और बहुत जल्द नोटिस जारी होगा.

प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि इसी मामले के सिलसिले में वे विधानसभा अध्यक्ष से मिलने आए थे लेकिन उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो सकी. हालांकि, उन्होंने साफ किया है कि उनके सचिव ने उन्हें बताया कि मामले में कार्रवाई हो रही है.

उन्होंने कहा, 'हमारी पार्टी के जो विधायक हैं अनंत सिंह और जो उनकी पत्नी हैं, उनके खिलाफ पार्टी के पास रिपोर्ट हैं, उन्होंने पार्टी विरोधी काम किया, इसलिए उन्हें पार्टी से निकाला है.'

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