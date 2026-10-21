scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जिन पर शराब पकड़ने की जिम्मेदारी, वही 27 लीटर शराब छिपाने के आरोपी, CCTV ने खोला राज, हवलदार और महिला होमगार्ड गिरफ्तार

बिहार के हाजीपुर जंक्शन पर गरीब रथ एक्सप्रेस से बरामद 27 लीटर अंग्रेजी शराब छिपाने के आरोप में जीआरपी हवलदार नरेंद्र कुमार सिंह और महिला होमगार्ड अर्चना कुमारी को गिरफ्तार किया गया है. सीसीटीवी फुटेज में दोनों बैग लेकर ट्रेन से उतरते दिखे. पूछताछ के बाद दोनों के खिलाफ बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया.

Advertisement
X
गरीब रथ एक्सप्रेस से अंग्रेजी शराब बरामद. (Photo: ITG)
गरीब रथ एक्सप्रेस से अंग्रेजी शराब बरामद. (Photo: ITG)

 बिहार में शराबबंदी लागू है और शराब की तस्करी रोकने की जिम्मेदारी पुलिस की है. लेकिन जब वर्दी पहने जवानों पर ही शराब छिपाने का आरोप लगे, तो सवाल उठना लाजिमी है. ऐसा ही मामला हाजीपुर जंक्शन से सामने आया है, जहां गरीब रथ एक्सप्रेस से बरामद 27 लीटर अंग्रेजी शराब छिपाने के आरोप में जीआरपी के एक हवलदार और महिला होमगार्ड जवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हाजीपुर जीआरपी में तैनात हवलदार नरेंद्र कुमार सिंह और महिला होमगार्ड अर्चना कुमारी के रूप में हुई है. दोनों की ट्रेन में पेट्रोलिंग ड्यूटी लगी थी. आरोप है कि चेकिंग के दौरान चार बैग में मिली शराब की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को देने के बजाय दोनों ने उसे छिपा लिया.

मामला 20 अक्टूबर 2026 का है. दिल्ली से आ रही गरीब रथ एक्सप्रेस में हाजीपुर जीआरपी के हवलदार नरेंद्र कुमार सिंह और महिला होमगार्ड अर्चना कुमारी की पेट्रोलिंग ड्यूटी थी. ट्रेन में जांच के दौरान चार बैग में करीब 27 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई. नियम के मुताबिक, शराब मिलने के बाद इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को देनी थी और मामले में केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करनी थी. लेकिन आरोप है कि दोनों जवानों ने शराब मिलने की जानकारी अधिकारियों को नहीं दी. इसके बजाय उन्होंने चारों बैग छिपा लिए.

सीसीटीवी फुटेज ने खोला राज

सम्बंधित ख़बरें

bihar woman death
नवरात्र में 9 दिन सीने पर कलश रखने वाली महिला की मौत, सामने आई ये वजह
lephants Rampage and Injure Elderly Man, Innocent Child
सुबह-सुबह गांव में घुसे दो जंगली हाथी, धान के खेतों में मचाया तांडव, Video
Bihar MLC Election 2026
बांकीपुर की हार के बाद CM सम्राट की अगली परीक्षा, MLC चुनाव में दांव पर एकजुटता
मैथिली ठाकुर का सियासी कद बढ़ा, बिहार में क्या करेंगी?
दारोगा ने डांसर पर उठा दिया हाथ. (Photo: Screengrab)
स्टेज पर चढ़ गए दारोगा जी... डांसर पर हाथ उठा दिया, पिस्टल लहराई

मामले की भनक रेल एसपी और जीआरपी प्रभारी को लगी, जिसके बाद जांच शुरू की गई. जांच के दौरान हाजीपुर स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई. फुटेज में दोनों जवान बैग लेकर ट्रेन से उतरते दिखाई दिए. इसके बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों से पूछताछ की गई. पूछताछ के दौरान दोनों ने स्वीकार किया कि बैग में शराब थी. इसके बाद हाजीपुर जीआरपी ने मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया.

Advertisement

हवलदार नरेंद्र कुमार सिंह और महिला होमगार्ड अर्चना कुमारी के खिलाफ बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. कार्रवाई के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया. इस घटना ने शराबबंदी वाले बिहार में पुलिसकर्मियों की भूमिका को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. शराब की तस्करी रोकने और कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी निभाने वाले जवानों पर ही शराब छिपाने का आरोप लगा है. ऐसे में यह मामला चर्चा का विषय बन गया है.

चार बैग शराब ट्रेन में कौन लाया था

इस मामले में एक अहम सवाल अभी भी बाकी है. गरीब रथ एक्सप्रेस में मिले चार बैग में शराब कौन लेकर आया था और इसके पीछे कौन लोग शामिल थे. पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है. फिलहाल, सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के बाद दोनों पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. इस कार्रवाई से साफ संदेश गया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह वर्दी पहनने वाला ही क्यों न हो. अब जांच में यह पता लगाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि ट्रेन में शराब लाने वाले लोग कौन थे.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Ranbir Kapoor Watch: रणबीर कपूर ने पहनी 35 लाख की खास घड़ी, सिख धर्म से है कनेक्शन, दुनिया में सिर्फ 50 पीस! |
    जिन पर शराब पकड़ने की जिम्मेदारी, वही 27 लीटर शराब छिपाने के आरोपी, CCTV ने खोला राज, हवलदार और महिला होमगार्ड गिरफ्तार |
    नवरात्र में 9 दिन सीने पर कलश रखने वाली महिला की मौत, डॉक्टरों ने बताई ये वजह |
    जमानत के बाद जेल से बाहर आए सौरव और आशुतोष, अब 23 अक्टूबर को अगली सुनवाई |
    लोगों को काटकर दहशत फैलाने वाला बंदर पकड़ा, देखने उमड़ी भीड़ |
    'जान हाजिर है...' सौरव दास-आशुतोष रांका की रिहाई पर बोले अभिजीत दिपके, ध्रव राठी ने बताया 'मॉडर्न डे फ्रीडम फाइटर्स' |
    दलेर मेहंदी के अपमान पर भड़के मीका, CM धामी से की मंत्री उनियाल पर एक्शन लेने की मांग |
    नीले ड्रम वाली मुस्कान को भी पीछे छोड़ा, पति के कत्ल के बाद तुरंत किया प्रेमी को ब्लॉक |
    भारत में स्मार्टफोन की बिक्री में बड़ी गिरावट, 10 साल में सबसे खराब रहा Q3 |
    क्रिकेट में TikTok की एंट्री, भारत-न्यूजीलैंड T20 सीरीज के 6 ओवर होंगे LIVE, जानें कहां द‍िखेगा पूरा मैच
    Advertisement