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'सेल्फी बॉय बन गए तेजस्वी यादव', बाढ़ प्रभावित राघोपुर को लेकर मंत्री लखेन्द्र पासवान का हमला

बिहार में बाढ़ के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. समस्तीपुर पहुंचे मंत्री लखेन्द्र पासवान ने तेजस्वी यादव पर बाढ़ पीड़ितों से दूर रहने और सिर्फ फोटो खिंचवाने का आरोप लगाया. उन्होंने उन्हें 'सेल्फी बॉय' कहा. आरजेडी कार्यकर्ता की कथित पिटाई और आरक्षण के मुद्दे पर भी मंत्री ने विपक्ष पर तीखे हमले किए.

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बाढ़ के बीच सियासी बयानबाजी तेज.(Photo: Jahangir Alam/ITG)
बाढ़ के बीच सियासी बयानबाजी तेज.(Photo: Jahangir Alam/ITG)

बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता लखेन्द्र पासवान ने समस्तीपुर में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला. उन्होंने बाढ़ प्रभावित राघोपुर में तेजस्वी यादव की सक्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें बाढ़ पीड़ितों की चिंता नहीं है, बल्कि वे अलग से फोटो खिंचवाने में लगे हुए हैं. मंत्री ने तेजस्वी यादव को 'सेल्फी बॉय' तक कह दिया.

लखेन्द्र पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव 'सो गए हैं' और अब हमलावर नहीं हैं. उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को नकार दिया है. मंत्री ने कहा कि विधानसभा के इस बार के सत्र में भी तेजस्वी यादव दिखाई नहीं पड़े. उन्होंने सवाल किया कि जिसे जनता ने नकार दिया है, उसके हमलावर होने से क्या फर्क पड़ेगा.

यह भी पढ़ें: समस्तीपुर: बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे मंत्री रामनाथ ठाकुर, खाने से लेकर दवा तक की व्यवस्था पर दिए निर्देश

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मंत्री ने अपने गृह जिले वैशाली और राघोपुर का जिक्र करते हुए कहा कि यह इलाका बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित है. उनके मुताबिक तेजस्वी यादव बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने के बजाय अलग से फोटो खिंचवाने में लगे हैं. उन्होंने कहा कि तेजस्वी को लगता है कि राघोपुर के लोग जाति और धर्म के नाम पर हमेशा उन्हें वोट देते रहेंगे, इसलिए उन्हें जनता के बीच खड़े होने की जरूरत नहीं है.

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'सेल्फी बॉय बनकर रह गए तेजस्वी'

लखेन्द्र पासवान ने कहा कि कच्ची दरगाह से बिदुपुर तक बनी सड़क और पुल पर खड़े होकर फोटो खिंचवाना अलग बात है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर उनकी परेशानी समझना जरूरी है. उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव केवल सेल्फी पॉइंट पर जाकर तस्वीरें खिंचवाने का काम कर रहे हैं.

मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार बाढ़ पीड़ितों के लिए काम कर रही है. मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे हैं और राहत कैंप की व्यवस्था की गई है. उनके मुताबिक प्रभावित लोगों की सुविधाओं का ध्यान सरकार ने रखा है. जिला पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद रहकर राहत कार्य में जुटे हैं.

उन्होंने कहा कि राघोपुर की जनता अब समझ चुकी है कि उसके साथ क्या हुआ है. मंत्री का आरोप था कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने लोगों को 'ठगकर' वोट लिया. उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में राघोपुर की जनता उन्हें नकार देगी.

तेजस्वी यादव

'राजद कार्यकर्ता को अर्धनग्न कर पीटा गया'

तेजप्रताप यादव के 'हनुमान' कहे जाने वाले व्यक्ति की कथित पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने को लेकर भी मंत्री ने आरजेडी पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि उन्होंने यह वीडियो सोशल साइट पर इसलिए डाला, ताकि आरजेडी के 'अंधभक्त' लोग देख सकें कि पार्टी के ही कार्यकर्ता के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है.

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लखेन्द्र पासवान ने दावा किया कि वीडियो में आरजेडी के ही नेता के घर में एक कार्यकर्ता को अर्धनग्न कर पीटा जा रहा है. उन्होंने कहा कि आरजेडी के लोगों को देखना चाहिए कि उनके नेता अपने ही कार्यकर्ता के साथ किस तरह का व्यवहार कर सकते हैं. मंत्री ने इसे बिहार में 'जंगल राज' की मानसिकता से जोड़ते हुए हमला बोला.

उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने बिहार में जंगल राज की शुरुआत की थी, उनके दिल और दिमाग से अभी भी वह सोच नहीं निकली है. हालांकि, अब राज्य में सुशासन की सरकार है. मंत्री ने चेतावनी दी कि अगर इस तरह की घटना दोहराने की कोशिश हुई तो बिहार सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई करेगी.

आरक्षण पर बोले- किसे मिल रहा, ईमानदारी से सोचें

जीतनराम मांझी और चिराग पासवान के बीच आरक्षण को लेकर चल रही बहस पर भी लखेन्द्र पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी. बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री ने कहा कि जो नेता आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, उन्हें पहले ईमानदारी से विचार करना चाहिए कि आरक्षण का सबसे ज्यादा लाभ किसे मिलना चाहिए और वास्तव में किसे मिल रहा है.

मंत्री ने कहा कि देश में हर समाज के लोगों को आरक्षण मिला हुआ है. उन्होंने दावा किया कि अब कोई समाज आरक्षण से वंचित नहीं है. साथ ही उन्होंने कहा कि हर समाज के गरीब लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए. उनके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सभी वर्गों के लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का अवसर मिला है.

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लखेन्द्र पासवान ने आरक्षण को लेकर चल रही बहस को 'बिन मौसम बरसात' जैसा बताया. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होनी चाहिए और जो नेता आरक्षण की सबसे ज्यादा चिंता कर रहे हैं, उन्हें पहले आत्ममंथन करना चाहिए कि इसका वास्तविक लाभ किसे मिल रहा है. उन्होंने कहा कि आरक्षण मजबूती से लागू है और जब तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, आरक्षण खत्म करने का सवाल ही पैदा नहीं होता.

समस्तीपुर पहुंचने पर मंत्री का स्वागत

लखेन्द्र पासवान के समस्तीपुर आगमन पर बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया. इस दौरान भाजपा नेता मनोज कुमार, जिलाध्यक्ष नीलम सहनी, शशिधर झा, रामसुमिरन सिंह और डॉ. मनोज कुमार ने मंत्री को पाग और चादर पहनाकर सम्मानित किया.

मंत्री ने इस दौरान बाढ़, तेजस्वी यादव, आरजेडी कार्यकर्ता की कथित पिटाई और आरक्षण के मुद्दे पर अपनी बात रखी. उनके बयानों में बिहार की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला देखने को मिला.

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