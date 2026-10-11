scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कलश यात्रा के दौरान बड़ा हादसा... 11 हजार वोल्ट के तार से करंट लगने पर 2 बच्चों की मौत, दर्जनों लोग झुलसे

बिहार के बगहा में नवरात्रि के पहले दिन कलश शोभायात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया. रामनगर के खटौरी गांव के पास दोन कैनाल के नजदीक 11 हजार वोल्ट के बिजली तार की चपेट में ट्रॉली आने से दो बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक झुलस गए. ग्रामीणों ने बिजली के नीचे लटकते तार को हादसे की वजह बताया है.

Advertisement
X
कलश यात्रा में झंडा बना हादसे की वजह!(Photo: Abhishek Pandey/ITG)
कलश यात्रा में झंडा बना हादसे की वजह!(Photo: Abhishek Pandey/ITG)

बिहार के बगहा में नवरात्रि के पहले दिन कलश शोभायात्रा के दौरान बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया. रामनगर के खटौरी गांव के पास दोन कैनाल के नजदीक श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली 11 हजार वोल्ट के बिजली तार की चपेट में आ गई. हादसे में दो बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक बच्चे झुलस गए हैं. नवरात्रि के मौके पर निकली शोभायात्रा के दौरान हुई इस घटना से खुशियों का माहौल मातम में बदल गया है.

जानकारी के मुताबिक, भैरोगंज थाना क्षेत्र के ससराव गांव के ग्रामीण नवरात्रि में मंदिर में कलश स्थापना के लिए शोभायात्रा निकालकर जलभरी करने दोन कैनाल पहुंचे थे. इसी दौरान ट्रॉली पर सवार एक बच्चा हाथ में झंडा लेकर खड़ा था. झंडा ऊपर से गुजर रहे 11 हजार वोल्ट के बिजली तार के संपर्क में आ गया, जिससे ट्रॉली में करंट दौड़ गया.

यह भी पढ़ें: बगहा में दहेज हत्या मामले में सास-ससुर दोषी करार...अब सजा पर फैसला 9 अक्टूबर को

सम्बंधित ख़बरें

पति समेत अन्य आरोपित फरार.(Photo: Abhishek Pandey/ITG)
सोने की चेन के लिए विवाहिता की हत्या, सास-ससुर को 7-7 साल की जेल
सीसीटीवी में कैद हुई घटना. (Photo: Screengrab)
खेलते-खेलते गायब हुई 2 साल की बच्ची, CCTV में महिला के साथ दिखी
जमीन में बने गुप्त तहखाने से 151 पीस शराब बरामद(screengrab:itg)
घास काटने वाली मशीन के नीचे मिला तहखाना, अफसर भी रह गए हैरान
सजा पर फैसला 9 अक्टूबर को (photo:itg)
दहेज हत्या मामले में सास-ससुर दोषी करार, सजा पर फैसला 9 अक्टूबर को
प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट.(Photo: Abhishek Pandey/ITG)
पुल टूटा, नहर भी ध्वस्त... बेतिया में तेज बहाव से मचा हाहाकार

इसकी चपेट में आने से ट्रॉली पर सवार कई बच्चे झुलस गए. अचानक हुए हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई. आनन-फानन में घायलों को रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. हादसे में दो बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है.

नीचे लटक रहे बिजली तार को लेकर ग्रामीणों ने उठाए सवाल

Advertisement

घटना के बाद बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि दो गांवों को जोड़ने वाले रास्ते पर 11 हजार वोल्ट का बिजली तार काफी नीचे लटक रहा था. उनका कहना है कि तार की ऊंचाई कम होने की वजह से ट्रॉली पर मौजूद झंडा उसके संपर्क में आ गया और यह दर्दनाक हादसा हुआ.

वहीं, रामनगर के एसडीपीओ सत्येंद्र राम ने बताया कि बिजली की चपेट में आने से एक दर्जन से अधिक बच्चे घायल हुए हैं, जबकि दो बच्चों की मौत हुई है. घायलों को इलाज के लिए रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है.

नवरात्रि के पहले दिन हुई इस घटना से ससराव गांव और आसपास के इलाके में शोक का माहौल है. कलश स्थापना के लिए निकली शोभायात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के बीच हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई. ग्रामीणों ने बिजली के तार की कम ऊंचाई को हादसे की वजह बताया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लगाए गंभीर और सनसनीखेज आरोप |
    180 Kmph स्‍पीड से दौड़ी 16 कोच वाली नई वंदे भारत ट्रेन, ट्रायल पूरा |
    'अमित शाह की पुलिस गुंडागर्दी पर उतर आई', पुलिस कार्रवाई पर बोले राहुल गांधी |
    15 यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन, फिर 19 साल की उम्र में जुटाए 1 करोड़ डॉलर की फंडिंग, कर रहे ये काम |
    दिल्ली में फिर प्रदर्शन, नेपाल में बाढ़ से तबाही, देखें हेडलाइंस |
    CJP प्रोटेस्ट: बंगला साहिब विवाद में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज |
    Shardiye Navratri 2026: अष्टमी और नवमी कब है? यहां देखें नवरात्र के पूरे 9 दिन का कैलेंडर |
    एमपी में चीतों के पुनर्वास और संरक्षण अभियान को कैसे मिली नई दिशा? CM मोहन यादव ने बताया |
    रिटायरमेंट से पहले एयरफोर्स चीफ एपी सिंह ने तेजस फाइटर जेट को उड़ाया |
    MP में बीजेपी विधायक की फॉर्च्यूनर ने बाइक को मारी टक्कर... पिता की मौत, 11 साल का बेटा घायल
    Advertisement