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यूथ पर फोकस, मैन्युफैक्चरिंग का मंत्र... लाल किले से PM मोदी ने दिया कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल पर जोर

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर PM मोदी ने लाल किले से कई संदेश दिए हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने एक साल में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल्स की ट्रेनिंग देने का ऐलान किया है. छात्रों के लिए भी कोचिंग की व्यवस्था शुरू करने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की है. पीएम मोदी ने बताया कि भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसेमंद केंद्र बनना है. इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल के वैश्विक मानकों पर खरा उतरना होगा.

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पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल और इनोवेशन के क्षेत्र में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है.
पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल और इनोवेशन के क्षेत्र में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है.

स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण संदेश दिए. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य एक मजबूत नींव पर खड़ा है. उन्होंने बताया कि पिछले 12 सालों में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है, यह लक्ष्य उसी सामर्थ्य का परिणाम है. सदी का एक-चौथाई हिस्सा बीत चुका है और अगला एक-चौथाई समय देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. अब देश रुक नहीं सकता और विकास की हमारी गति थम नहीं सकती.

लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए PM मोदी ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं कीं. पीएम मोदी ने कहा कि एक साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई (AI) स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके साथ ही छात्रों के लिए ऑनलाइन कोचिंग व्यवस्था की शुरुआत भी की जाएगी.

पीएम मोदी ने अपने भाषण में बताया कि डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना बढ़ा है. खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना बढ़ा है. इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना बढ़ी है. आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा है. मोबाइल फोन का उत्पादन 33 गुना बढ़ा है. इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसेमंद केंद्र बनना है. इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल के वैश्विक मानकों पर खरा उतरना होगा.

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यह भी पढ़ें: AI स्किलिंग, 6G, स्पोर्ट्स टैलेंट हंट... PM मोदी ने लाल किले से किए ये 10 बड़े ऐलान

पीएम मोदी ने लाल किले से कहा कि डिजिटल और इनोवेशन के क्षेत्र में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत पर भी जोर दिया. उन्होंने साफ कहा कि आज के डिजिटल और टेक्नोलॉजी के दौर में सेमीकंडक्टर चिप्स बहुत ही जरूरी है. 

प्रधानमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, मेडिकल उपकरण और ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हर जगह आज इनका इस्तेमाल किया जा रहा है. इनके बिना आज कोई भी जरूरी काम नहीं हो पाता. पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. देश में तीन बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट लगाए जा चुके हैं और इनमें एक्सपोर्ट के लिए उत्पादन भी शुरू हो गया है. आने वाले 7-8 सालों में 5 से 8 नए सेमीकंडक्टर प्लांट पर भी काम शुरू होने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें: पहले अर्बन नक्सल, अब दिमागी नक्सल... पीएम मोदी का किस पर है निशाना

PM मोदी ने कहा 'आज की डिजिटल दुनिया और तकनीक में हम चिप का महत्व समझते हैं. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होगा, हर किसी में चिप अनिवार्य है. इसके बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा होती है. इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया है. 3 प्लांट शुरू हो गए हैं. आने वाले 7-8 साल में और प्लांट शुरू होने वाले हैं.'

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आत्मनिर्भर भारत का संकल्प 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बीते सालों में हमारा दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत को अब दूसरे देशों पर निर्भर रह कर नहीं जीना है. हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए. दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिलता है लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता. इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है. अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद करनी है इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं.

यह भी पढ़ें: PM ने बताई 'सप्तधारा' की ताकत, देश को दिया अगले 5 वर्षों का Quick Plan

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित करते हुए कहा, 'कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है, तब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है, जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है.'

PM मोदी ने बताया, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं है. हमें बड़े सपने देखने होंगे क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं. 

वहीं PM मोदी ने कहा कि मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि महिलाओं के सम्मान में आगे आइए. सभी राजनीतिक दलों से आग्रह है कि समय की मांग है कि महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए.

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लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के साये में खड़े होकर, प्रार्थना कर रहा हूं, उनसे आग्रह करता हूं. आइए, उन महिलाओं का सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं और बहनों को विधानसभाओं और लोकसभा में 33% प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति गढ़कर अपना योगदान दें. 

PM ने कहा कि यह समय की मांग है, और मैं एक बार फिर सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं. आइए, महिला आरक्षण लागू करके महिलाओं के सम्मान में शामिल हों. आप इसका श्रेय ले सकते हैं, आप वाह-वाही बटोर सकते हैं, लेकिन हमारी माताओं और बहनों को उनका हक जरूर दीजिए.

लोगों ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया: PM मोदी

PM मोदी ने लाल किले से कहा कि एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ एयरकंडीशनर चेंबर में बैठकर सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे कि ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा, लेकिन पूरी दुनिया देख रही है कि पिछले 1 दशक में ऐसा लग रहा है कि लोगों ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया. 

प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाजें आती थीं, अब वो आवाजें सुनाई नहीं देती है, लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज्ड करने का खेल खेला है.

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प्रधानमंत्री ने बताया कि दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसे वेपनाइज्ड करने में लगी है. संसाधनों का वेपनाइज्ड, पेट्रोल, डीजल, खाद, दवाईयां, इतना ही नहीं भूभाग को भी वेपनाइज्ड किया जा रहा है. ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भर के मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम ऐसी चुनौतियों का मजबूती से सामना कैसे करते.

नक्सलवाद खत्म, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में: PM मोदी

PM मोदी ने कहा कि हमने नक्सलवाद खत्म करने का संकल्प लिया था. आज नक्सल क्षेत्र के नक्सल मुक्त होने के कारण विकास का तिरंगा लहरा रहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें सावधान रहने की जरूरत है. हथियारबंद नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में हैं. इन दिमागी नक्सलों को पहचानना होगा.

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