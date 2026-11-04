HERO ने उतारी Himalayan की दुश्मन... खराब रस्तों पर भी धड़ाधड़ दौड़ेगी बाइक

हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी बड़ी एडवेंचर बाइक से पर्दा उठा दिया है. कई सालों तक काम करने के बाद कंपनी ने आखिरकार हीरो एक्सपल्स 450 (Hero Xpulse 450) को लॉन्च किया है. ये बाइक कंपनी के 421सीसी के लेटेस्ट इंजन के साथ आएगी. एक्सपल्स 450 बाइक में दमदार पावर और टॉर्क का कॉम्बो मिलेगा.

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ब्रांड इस बाइक को ग्लोबल मार्केट में पहले लॉन्च करेगी. एक्सपल्स 450 को कंपनी मौजूदा एक्सपल्स 210 के ऊपर लेकर आएगी. ये बात तो इसके इंजन और नाम दोनों से ही जाहिर है. आइए जानते हैं हीरो की इस एडवेंचर बाइक में क्या कुछ खास होने वाला है.

हीरो एक्सपल्स 450 में क्या मिलेगा?

एक्सपल्स 450 पर हीरो कई सालों से काम कर रही थी. कंपनी ने 2020 में इसे डेवपल करना शुरू किया था. कंपनी का कहना है कि इस बाइक को हीरो मोटोस्पोर्ट्स टीम से डायरेक्ट इनपुट लेकर तैयार किया गया है. जैसा पहले ही बताया गया है कि इस बाइक में 421 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्वड कूल्ड इंजन मिलेगा.

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ये इंजन 46.7 एचपी की पावर और 38 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा. इसके साथ कंपनी ने 6 स्पीड गियरबॉक्स दिया है. हीरो ने कन्फर्म किया है कि बाइक में स्लिप और असिस्ट क्लच फीचर स्टैंडर्ड मिलेगा. बता दें कि एक्सपल्स 210 में 24.6 एचपी की पावर और 20.7 एनएम का टॉर्क मिलता है.

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दमदार फीचर्स मिलेंगे

दूसरी हाइलाइट्स की बात करें, तो मोटरसाइकिल में केवाईबी (KYB) का एडजस्टेबल फ्रंट सस्पेंशन मिलेगा. रियर सस्पेंशन के बारे में कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है. इसके अलावा सबसे खास फीचर बाइक में सेगमेंट फर्स्ट आया एंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले है.

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इस बाइक में 7-इंच का टीएफटी डिस्प्ले मिलेगा, जिस पर आप एंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कार प्ले को एक्सेस कर पाएंगे. बाइक के सभी फीचर्स की जानकारी अभी सामने नहीं आई है. इसमें 19 इंच के फ्रंट और 17 इंच के रियर टायर्स मिल सकते हैं. कंपनी ने इसकी कीमतों का ऐलान भी नहीं किया है.

ब्रांड ने साफ बताया है कि हीरो एक्सपल्स 450 पहले ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होगी. भारत में इस बाइक का सीधा मुकाबला केटीएम 390 एडवेंचर (3.87 लाख रुपये शुरुआती एक्स शोरूम कीमत) और रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 (3.08 लाख रुपये एक्स शोरूम) से होगा.

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