Insurance Premium Hike: कार लें या बाइक, 1 जून से लगेगा ज्यादा पैसा, ये है वजह

अगर आप कार, स्कूटर या नई मोटरसाइकिल लेने का प्लान बना रहे हैं, तो अपना बजट थोड़ा बढ़ा लीजिए. इसकी वजह सभी तरह की गाड़ियों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ना है.

1 जून से लागू होंगी प्रीमियम की नई दरें

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपने ताजा नोटिफिकेशन में इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ने की जानकारी दी है. ये पहली बार है जब मंत्रालय ने बीमा रेग्यूलेटर IRDAI के साथ सलाह-मशविरा करने के बाद थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की प्रीमियम दरें बढ़ाने का ऐलान किया है. प्रीमियम की ये बढ़ी दरें 1 जून से लागू होंगी.

बाइक-स्कूटर के लिए लगेगा इतना प्रीमियम

सरकार ने 150cc से ज्यादा लेकिन 350cc से कम की बाइक और स्कूटर के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम अब 1,366 रुपये कर दिया है. जबकि 350cc से ज्यादा क्षमता के इंजन वाले 2-व्हीलर्स के लिए अब इंश्योरेंस प्रीमियम 2,804 रुपये होगा.

इसे भी देखें : क्या होता है Bumper to Bumper बीमा? कैसे होगा गाड़ी मालिकों को फायदा

वहीं अगर आप 5 साल के लिए सिंगल प्रीमियम पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराने जा रहे हैं तो 75cc तक के बाइक-स्कूटर के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम 2,901 रुपये, 75 से 150cc तक के लिए 3,851 रुपये, 150 से 350cc तक के लिए 7,365 रुपये और इससे ऊपर की गाड़ियों के लिए 15,117 रुपये होगा.

महंगी हुई कारें, इतना बढ़ा प्रीमियम

कारों का थर्ड पार्टी बीमा भी जून से महंगा हो जाएगा. नोटिफिकेशन के हिसाब से 1000cc तक की इंजन क्षमता वाली कारों का इंश्योरेंस प्रीमियम 2,094 रुपये होगा. कोविड से पहले 2019-20 में ये 2,072 रुपये था. वहीं 1000cc से 1500cc तक की कारों के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम 3,416 रुपये होगा, जो पहले 3,221 रुपये था. इसके अलावा यदि आपकी कार का इंजन 1500cc से ज्यादा है तो अब इंश्योरेंस प्रीमियम घटकर 7,890 रुपये हो जाएगा. पहले ये 7,897 रुपये था.

पढ़ें इसे भी : ‘Bharat Series' में ऐसे होगा गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, जानें इसके फायदे

सरकार ने 3 साल के सिंगल प्रीमियम को भी बढ़ाया है. 1000cc तक की कारों के लिए ये अब 6,521 रुपये, 1500cc तक की कारों के लिए 10,540 रुपये और 1500cc से ऊपर की कारों के लिए 24,596 रुपये होगा.

इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड गाड़ियां होंगी सस्ती

सरकार इलेक्ट्रिक और फ्यूल सेविंग व्हीकल को बहुत बढ़ावा दे रही है. इसलिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इंश्योरेंस प्रीमियम पर 15% और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रीमियम पर 7.5% डिस्काउंट मिलेगा. इसके अलावा स्कूल बस और विंटेज कारों के इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी क्रमश: 15% और 50% का डिस्काउंट मिलेगा.

इसे भी देखें : पुरानी गाड़ियों को मिल सकता है BH-रजिस्ट्रेशन? Nitin Gadkari ने दिया ये जवाब

क्या होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस

किसी नई गाड़ी को खरीदने पर उसके मालिक को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (What is Third Party Insurance in Hindi?) लेना अनिवार्य होता है. ये इंश्योरेंस गाड़ी मालिक को नहीं बल्कि सड़क दुर्घटना के दौरान उसके वाहन से चोटिल होने वाले व्यक्ति को बीमा कवर प्रदान करता है. वहीं गाड़ी का मालिक अपने वाहन की सुरक्षा के लिए अलग-अलग बीमा विकल्प में से एक किसी का चुनाव कर सकता है, जिसमें से एक पॉपुलर ऑप्शन Bumper to Bumper बीमा का है. इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए यहां क्लिक करें.

ये भी पढ़ें: