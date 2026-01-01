scorecardresearch
 
US: क़ुरान के साथ मेयर पद की शपथ लेंगे ज़ोहरान ममदानी, न्यूयॉर्क के लिए होगा ऐतिहासिक लम्हा

न्यूयॉर्क के मेयर पद का चुनाव जीतने वाले ज़ोहरान ममदानी 2026 की शुरुआत में कुरान पर हाथ रखकर शपथ लेंगे. इसी के साथ वे ऐसा करने वाले शहर के पहले मेयर बनेंगे.

न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर हैं ज़ोहरान ममदानी (Photo: Reuters)
न्यूयॉर्क के नए मेयर डेमोक्रेट ज़ोहरान ममदानी इस्लाम की पवित्र किताब क़ुरान शरीफ़ पर हाथ रखकर मेयर के तौर पर शपथ लेंगे. ऐसा करने वाले वे शहर के इतिहास में पहले मेयर होंगे. न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, ममदानी 2026 शुरू होते ही आधी रात को औपचारिक रूप से पद संभालेंगे. गुरुवार को प्राइवेट और पब्लिक दोनों शपथ ग्रहण समारोहों के दौरान कई कुरान का इस्तेमाल करने की उम्मीद है.

उनकी टीम ने दो शपथ ग्रहण समारोह तय किए हैं, जो न्यूयॉर्क की एक पुरानी परंपरा के अनुसार है, जिसमें नए मेयर का कार्यकाल नए साल की शुरुआत के साथ ही शुरू होता है.

एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, पहली शपथ आधी रात के ठीक बाद मैनहट्टन में पुराने सिटी हॉल सबवे स्टेशन पर परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में एक प्राइवेट समारोह में होगी. यह ऐतिहासिक स्टेशन, जो शहर की सबसे पुरानी अंडरग्राउंड लाइन के शुरुआती स्टॉप में से एक है, 1945 से बंद है और आम जनता के लिए शायद ही कभी खुला रहता है.

'जो हर दिन शहर को चलाते हैं...'

ज़ोहरान ममदानी के ऑफिस ने कहा कि लंबे वक्त से बंद सबवे स्टेशन का चुनाव उन मेहनती लोगों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो हर दिन हमारे शहर को चलाते हैं. ममदानी ने इस जगह को उस दौर का प्रतीक बताया है, जब न्यूयॉर्क ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश किया था, एक ऐसी महत्वाकांक्षा जिसे उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन फिर से शुरू करना चाहता है.

यह भी पढ़ें: 'नहीं देखा ऐसा ग्लोबल जिहाद...', ट्रंप की पार्टी की नेता के बयान पर बवाल, ममदानी ने दिया कड़ा जवाब

बर्नी सैंडर्स के नेतृत्व में सार्वजनिक समारोह

गुरुवार दोपहर बाद, ममदानी सिटी हॉल की सीढ़ियों पर एक सार्वजनिक समारोह में फिर से शपथ लेंगे. इस कार्यक्रम का नेतृत्व सीनेटर बर्नी सैंडर्स करेंगे, जो ममदानी की राजनीतिक प्रेरणाओं में से एक हैं, और यह दोपहर 1 बजे (स्थानीय समय) शुरू होने वाला है.

ममदानी की करीबी सहयोगी प्रतिनिधि एलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज़ शुरुआती स्पीच देंगी. सार्वजनिक समारोह के बाद ब्रॉडवे पर एक ब्लॉक पार्टी होगी, जिसमें पूरे दोपहर संगीत, प्रदर्शन और अंतर-धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

यह भी पढ़ें: 'ICE वारंट के बिना घर में घुस नहीं सकती, खुलकर विरोध करें...' प्रवासियों के पक्ष में खुलकर आए ममदानी

ममदानी की ट्रांज़िशन टीम ने एक उद्घाटन समिति बनाई है, जो राजनीति, संस्कृति और एक्टिविज़्म का मिश्रण है. सदस्यों में अभिनेता जॉन टर्टुरो, नाटककार कोल एस्कोला और लेखक कोल्सन व्हाइटहेड के साथ-साथ वकील, छोटे व्यवसायी और कैंपेन स्टाफ शामिल हैं.

ज़ोहरान ममदानी के ऑफिस ने कहा कि इस समूह ने 'नज़रिए, मार्गदर्शन और सांस्कृतिक समझ' के साथ समारोहों को आकार देने में मदद की, जो उस बड़े मैसेज की ओर इशारा करता है, जिसे ममदानी अपने कार्यकाल की शुरुआत में पेश करना चाहते हैं.

(एजेंसी के इनपुट के साथ)

---- समाप्त ----
