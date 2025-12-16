scorecardresearch
 
'नहीं देखा ऐसा ग्लोबल जिहाद...', ट्रंप की पार्टी की नेता के बयान पर बवाल, ममदानी ने दिया कड़ा जवाब

सिडनी के बॉन्डी बीच आतंकी हमले के बाद न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया पर बहस तेज हो गई है. रिपब्लिकन काउंसिलवुमन विकी पलाडिनो के मुस्लिम समुदाय के लोगों को पश्चिमी देशों से बाहर करने वाले बयान की तीखी आलोचना हो रही है. NYC के मेयर-इलेक्ट जोहरान मामदानी ने इसे हेट इस्लामोफोबिया बताया है.

सिडनी में बॉन्डी बीच पर 'टेरर अटैक' के बाद न्यूयॉर्क में रिप्बलिकन नेता ने बयान दिया था. (Photo- ITG)
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले के बाद अब अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इस्लामोफोबिया को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है. हमले में 15 लोगों की मौत के बाद न्यूयॉर्क सिटी की रिपब्लिकन काउंसिलवुमन विकी पलाडिनो ने सोशल मीडिया पर मुसलमानों को पश्चिमी देशों से निकालने की मांग कर दी, जिसके बाद तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं.

NYC के मेयर-इलेक्ट जोहरान मामदानी ने पलाडिनो के बयान को "हेट इस्लामोफोबिया" करार देते हुए कहा, "न्यूयॉर्क सिटी में 10 लाख मुस्लिम रहते हैं. हम यहीं के हैं, जैसे हर दूसरा न्यूयॉर्कर. इस तरह की नफरत की हमारी शहर में कोई जगह नहीं है."

दरअसल, रिपब्लिकन नेता ने बॉन्डी बीच हमले के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि दुनिया 'ग्लोबल जिहाद' के दौर से गुजर रही है और पश्चिमी देशों को मुस्लिमों को बाहर निकालने या उन पर सख्त पाबंदियां लगाने की जरूरत है. उन्होंने नागरिकता रद्द करने जैसे कानून बनाने तक की बात कही.

बॉन्डी बीच हमला किसी आतंकी नेटवर्क का हिस्सा नहीं

ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने साफ किया है कि बॉन्डी बीच हमला किसी बड़े संगठित नेटवर्क से जुड़ा नहीं था और इसे पिता-पुत्र ने अकेले अंजाम दिया. इस हमले के दौरान एक मुस्लिम नागरिक अहमद अल-अहमद की बहादुरी की भी चर्चा हुई, जिन्होंने जान जोखिम में डालकर एक हमलावर से राइफल छीन ली और कई लोगों की जान बचाई.

रिपब्लिकन नेता के खिलाफ जांच की मांग

रिपब्लिकन नेता के बयान के बाद न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल के प्रोग्रेसिव कॉकस ने उनके खिलाफ एथिक्स जांच और सेंसर की मांग की है. कॉकस के सदस्यों ने इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाला बयान बताया. मुस्लिम काउंसिल सदस्य शहाना हनीफ ने कहा कि इस तरह के बयान यह दिखाते हैं कि सत्ता में बैठे कुछ लोग चुनिंदा समुदायों की सुरक्षा और सम्मान को महत्व नहीं देते.

यह भी पढ़ें: सिडनी अटैक के बाद ऑस्ट्रेलिया में तनाव, जानें- हमले को मुस्लिम तुष्टिकरण का नतीजा क्यों माना जा रहा

आउटगोइंग सिटी काउंसिल स्पीकर एड्रिएन एडम्स ने भी पलाडिनो के बयान को खतरनाक और समाज को बांटने वाला बताया है. फिलहाल, यह मामला न्यूयॉर्क की राजनीति में धार्मिक सहिष्णुता और अभिव्यक्ति की सीमाओं पर एक बड़ी बहस बन चुका है.

