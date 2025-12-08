scorecardresearch
 
'ICE वारंट के बिना घर में घुस नहीं सकती, खुलकर विरोध करें...' प्रवासियों के पक्ष में खुलकर आए ममदानी

न्यूयॉर्क के नव निर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने प्रवासियों के अधिकारों पर एक वीडियो जारी किया है. उन्होंने बताया कि NYC के 30 लाख इमिग्रेंट्स को ICE एजेंटों से बात न करने, उन्हें फिल्माने और वारंट के बिना निजी स्थानों में प्रवेश से इनकार करने का कानूनी अधिकार है.

न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर ममदानी ने कहा कि प्रवासी चाहें तो ICE को ‘ना’ कह सकते हैं. (photo: ITG)
न्यूयॉर्क सिटी के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने शहर के प्रवासी निवासियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है.

मैनहट्टन में US इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट के एजेंटों द्वारा की गई छापेमारी के कुछ दिनों बाद जारी इस वीडियो में, ममदानी ने प्रवासियों को यह समझाने की कोशिश की है कि वे अमेरिकी इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) एजेंटों से बात करने या उनके निर्देशों का पालन करने से इनकार कर सकते हैं.

ममदानी 1 जनवरी को मेयर के रूप में शपथ लेंगे. उन्होंने शहर के 30 लाख प्रवासियों की रक्षा करने का वादा किया और कहा, "अगर आप अपने अधिकारों को जानते हैं, तो हम सभी ICE के खिलाफ खड़े हो सकते हैं."

यह भी पढ़ें: 'भारतीयों से नफरत करते हैं जोहरान ममदानी', न्यूयॉर्क के नए मेयर पर एरिक ट्रंप का बड़ा आरोप

उन्होंने कहा कि अमेरिका में लोग संघीय इमिग्रेशन एजेंटों से बात नहीं करने का विकल्प चुन सकते हैं, बिना किसी हस्तक्षेप के उनका वीडियो बना सकते हैं, और निजी स्थानों में प्रवेश करने के उनके अनुरोधों को अस्वीकार कर सकते हैं.

ममदानी ने दो टूक कहा कि ICE एजेंट किसी घर, स्कूल या कार्यस्थल के निजी क्षेत्र में न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित न्यायिक वारंट के बिना एंट्री नहीं कर सकते हैं. 

आपको बता दें कि ममदानी ने हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का चुनाव जीता था. ममदानी समाजिक न्याय और प्रवासी अधिकारों के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने चुनावी अभियान में प्रवासी समुदाय के संरक्षण, सामाजिक समानता और न्यायपूर्ण नीतियों को प्राथमिकता दी. वह 1 जनवरी, 2026 को मेयर पद की शपथ लेंगे.

