कनाडा पहुंचे ज़ेलेंस्की, ट्रंप से मुलाकात के लिए जाएंगे अमेरिका, रूस ने तेज किए हमले

यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की शनिवार को कनाडा पहुंचे हैं. इसके बाद वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए अमेरिका जाने वाले हैं. कुछ घंटे पहले ही रूस ने राजधानी कीव पर ड्रोन और मिसाइलों से ताजा हमले किए हैं.

शनिवार को बाद में, रूस ने फ्रंटलाइन पर अलग-अलग जगहों पर दो कस्बों पर कब्ज़ा करके ज़मीन पर नई बढ़त हासिल करने का भी दावा किया.

ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी हमले से पता चलता है कि मॉस्को का फरवरी 2022 में शुरू किए गए हमले को खत्म करने का कोई इरादा नहीं है, जिसमें हजारों लोग मारे गए हैं.

जेलेंस्की से मुलाकात के बाद क्या बोले मार्क कार्नी?

रविवार को फ्लोरिडा में ट्रंप के साथ तय बातचीत से पहले, ज़ेलेंस्की ने हैलिफ़ैक्स में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की, जिन्होंने कहा कि रूस के हालिया हमले ने यूक्रेन के साथ खड़े रहने की ज़रूरत को और बढ़ा दिया है.

कार्नी ने कहा, "हमारे पास एक न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए शर्तें हैं, लेकिन इसके लिए रूस की मर्ज़ी ज़रूरी है, और हमने रात भर जो बर्बरता देखी. वह दिखाती है कि यूक्रेन के साथ खड़े रहना कितना ज़रूरी है."

युद्ध के मैदान पर दबाव बढ़ाते हुए, रूस ने शनिवार को ऐलान किया है कि उसने पूर्वी यूक्रेन में दो और शहर, मिरनोग्राड और गुलियापोल पर कब्ज़ा कर लिया है.

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को कहा, "अगर कीव के अधिकारी इस मामले को शांति से सुलझाना नहीं चाहते हैं, तो हम अपने सामने आने वाली सभी समस्याओं को सैन्य तरीकों से हल करेंगे."

रूस के हमले में 2 की मौत

यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि कीव को निशाना बनाकर रात भर हुए ड्रोन और मिसाइलों के हमले में दो लोगों की मौत हो गई, दर्जनों लोग घायल हो गए और कड़ाके की ठंड के दौरान क्षेत्र के दस लाख से ज़्यादा निवासियों की बिजली और हीटिंग बंद हो गई.

कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने कहा कि हमले में करीब 2,600 रिहायशी इमारतें, साथ ही 300 से ज़्यादा स्कूल, प्री-स्कूल या सोशल सर्विस की इमारतें प्रभावित हुईं.

ज़ेलेंस्की ने कहा कि करीब 500 ड्रोन और 40 मिसाइलों ने राजधानी और उसके आस-पास के इलाके पर हमला किया था. उन्होंने आगे कहा, "वे युद्ध खत्म नहीं करना चाहते और यूक्रेन को और ज़्यादा दुख पहुंचाने के लिए हर मौके का इस्तेमाल करना चाहते हैं."

