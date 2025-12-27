scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ट्रंप-जेलेंस्की मीटिंग से पहले रूस का वार... यूक्रेन पर मिसाइलों की बौछार, अंधेरे में डूबा राजधानी कीव

साल 2025 के अंत में भी रूस-यूक्रेन युद्ध जारी है. यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जल्द ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से वाशिंगटन में मिलेंगे. इस बीच रूस ने कीव पर लगभग 500 ड्रोन और 40 मिसाइलों से 10 घंटे तक हमला किया, जिससे बिजली और हीटिंग व्यवस्था ठप हो गई, एक व्यक्ति की मौत और 19 घायल हुए.

Advertisement
X
शांति प्रयासों के बीच यूक्रेन पर रूसी बमबारी (Photo: ITG)
शांति प्रयासों के बीच यूक्रेन पर रूसी बमबारी (Photo: ITG)

साल 2025 भी खत्म होने जा रहा है. लेकिन, 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग अब भी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है. शीर्ष नेताओं के कई दौर की वार्ता करने के बावजूद हालात जस का तस बना हुआ है. एक तरफ़ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वाशिंगटन में मिलने वाले हैं. दूसरी ओर यूक्रेन पर रूस का ताबड़तोड़ हमला जारी है. रूस इस मुलाकात से पहले शक्ति प्रदर्शन करने में जुटा है.

रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से बड़ा हमला किया है. इस हमले में कीव में तबाही मचा दी है. इस हमले की वजह से राजधानी के कई इलाके में बिजली और हीटिंग व्यवस्था ठप पड़ गई है. बताया जा रहा है कि क़रीब 10 घंटों तक कीव पर हमला जारी रहा. राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस ने क़रीब 500 ड्रोन और 40 मिसाइलों से हमला किया. 

स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई और 19 लोग घायल हो गए. घायल होने वालों में दो बच्चे भी शामिल हैं. हमला इतना ज़ोरदार था कि कई रिहायशी इमारतों को भारी नुक़सान पहुंचा है. मलबे में फंसे लोगों को राहतकर्मी तलाश रहे हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Donald Trump plans phone talks with Vladimir Putin soon
पुतिन से फोन पर जल्द बात करेंगे ट्रंप!
यूक्रेन युद्ध खत्म करने फ्लोरिडा में मिलेंगे ट्रंप-ज़ेलेंस्की, देखें दुनिया आजतक
रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाना ट्रंप के लिए बना बड़ी चुनौती
Russia Oreshnik missile Belarus
रूस जल्दबाजी में बेलारूस में बना रहा हाइपरसोनिक मिसाइल बेस... अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा
स्विट्ज़रलैंड सेना प्रमुख ने देश की सैन्य तैयारियों को लेकर गंभीर चिंता जताई (Photo: VBS/DDPS)
स्विट्जरलैंड को सता रहा पुतिन का डर... सेना प्रमुख बोले- हमला हुआ तो कुछ नहीं कर पाएंगे

बिजली और हीटिंग संकट

यूक्रेन के विदेश मंत्री का कहना है कि इस हमले की वजह से कीव के एक तिहाई हिस्से में हीटिंग बंद हो गई है, जबकि तापमान शून्य डिग्री के आसपास है. राजधानी इलाके में 3.2 लाख से ज्यादा घरों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: पहले जनरल और अब दो अधिकारी... रूस में ताबड़तोड़ धमाकों के पीछे क्या है यूक्रेन की साजिश

इस हमले का असर अन्य देशों पर भी देखने को मिला. यूक्रेन से सटे पोलैंड ने कुछ हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया. 

शांति वार्ता और कूटनीतिक पेंच

राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका के साथ चल रहे शांति वार्ता के प्रयासों से रूस बौखला गया है और नतीजतन हमला कर रहा. राष्ट्रपति के अनुसार, प्रस्तावित 20 सूत्री मसौदा करीब 90 प्रतिशत तैयार है. लेकिन क्षेत्रीय मुद्दा सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement