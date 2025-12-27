ट्रंप-जेलेंस्की मीटिंग से पहले रूस का वार... यूक्रेन पर मिसाइलों की बौछार, अंधेरे में डूबा राजधानी कीव

साल 2025 भी खत्म होने जा रहा है. लेकिन, 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग अब भी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है. शीर्ष नेताओं के कई दौर की वार्ता करने के बावजूद हालात जस का तस बना हुआ है. एक तरफ़ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वाशिंगटन में मिलने वाले हैं. दूसरी ओर यूक्रेन पर रूस का ताबड़तोड़ हमला जारी है. रूस इस मुलाकात से पहले शक्ति प्रदर्शन करने में जुटा है.

और पढ़ें

रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से बड़ा हमला किया है. इस हमले में कीव में तबाही मचा दी है. इस हमले की वजह से राजधानी के कई इलाके में बिजली और हीटिंग व्यवस्था ठप पड़ गई है. बताया जा रहा है कि क़रीब 10 घंटों तक कीव पर हमला जारी रहा. राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस ने क़रीब 500 ड्रोन और 40 मिसाइलों से हमला किया.

स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई और 19 लोग घायल हो गए. घायल होने वालों में दो बच्चे भी शामिल हैं. हमला इतना ज़ोरदार था कि कई रिहायशी इमारतों को भारी नुक़सान पहुंचा है. मलबे में फंसे लोगों को राहतकर्मी तलाश रहे हैं.

बिजली और हीटिंग संकट

यूक्रेन के विदेश मंत्री का कहना है कि इस हमले की वजह से कीव के एक तिहाई हिस्से में हीटिंग बंद हो गई है, जबकि तापमान शून्य डिग्री के आसपास है. राजधानी इलाके में 3.2 लाख से ज्यादा घरों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: पहले जनरल और अब दो अधिकारी... रूस में ताबड़तोड़ धमाकों के पीछे क्या है यूक्रेन की साजिश

इस हमले का असर अन्य देशों पर भी देखने को मिला. यूक्रेन से सटे पोलैंड ने कुछ हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया.

शांति वार्ता और कूटनीतिक पेंच

राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका के साथ चल रहे शांति वार्ता के प्रयासों से रूस बौखला गया है और नतीजतन हमला कर रहा. राष्ट्रपति के अनुसार, प्रस्तावित 20 सूत्री मसौदा करीब 90 प्रतिशत तैयार है. लेकिन क्षेत्रीय मुद्दा सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है.

---- समाप्त ----