scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

US मिड-टर्म चुनाव में पड़े फर्जी वोट, 20000 गैर-अमेरिकियों ने कर दिए मतदान

ट्रंप के न्याय विभाग ने कैलिफोर्निया में करीब 20,000 मेल मतपत्र अलग रखने और अलास्का में नतीजों की पुष्टि रोकने के लिए अदालत का रुख किया. दोनों याचिकाएं खारिज होने के बावजूद इस कार्रवाई ने चुनाव से पहले विभाग के सीधे दखल और उसकी राजनीतिक निष्पक्षता पर उठे सवालों को सामने ला दिया है.

Advertisement
X
अमेरिकी चुनाव में मेल-इन-बैलेट से मतदान हो चुका है. (Photo- ITG)
अमेरिकी चुनाव में मेल-इन-बैलेट से मतदान हो चुका है. (Photo- ITG)

अमेरिका में मंगलवार को होने वाले मिडटर्म चुनाव से पहले फर्जी वोटिंग और चुनावी प्रक्रिया में सरकारी दखल को लेकर विवाद तेज हो गया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का न्याय विभाग उन लोगों के वोट रोकने की कोशिश कर रहा है, जिन्हें अमेरिकी नागरिक नहीं होने के कारण मतदान का अधिकार नहीं है. हालांकि, इस कार्रवाई को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या सरकार की कानून लागू करने वाली एजेंसियों का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल के फायदे के लिए किया जा रहा है.

कैलिफोर्निया में न्याय विभाग ने करीब 20 हजार मतदाताओं के मेल-इन बैलेट रोकने की मांग की है. विभाग का आरोप है कि ये लोग अमेरिकी नागरिक नहीं हैं और इसलिए वोट देने के पात्र नहीं हैं. विभाग ने इससे जुड़े एक आपराधिक मामले की जांच के लिए रिकॉर्ड भी मांगे हैं.

यह भी पढ़ें: ईरान पर अटैक को लेकर नेतन्याहू और ट्रंप के बीच तीखी बातचीत... क्यों हमले को टरका रहे हैं ट्रंप

सम्बंधित ख़बरें

Private jet crashes in Florida leaving all nine dead after bad weather.
अमेरिका के फ्लोरिडा में प्राइवेट जेट क्रैश, हादसे में सभी 9 लोगों की मौत
US के डलास में हैलोवीन की रात कई जगहों पर फायरिंग, देखें दुनिया आजतक
B61-11 Nuclear Bomb
क्या ईरान के पिकेक्स पहाड़ पर अमेरिका गिराएगा B61-11 न्यूक्लियर बम
China Defense
चीन की DF-26B मिसाइल कितनी खतरनाक?
भारत में क्यों नहीं बढ़ रहे किराये के मकान?
किराये के मकान बनाएं कंपनियां और बैंक, हीरानंदानी का सुझाव

कैलिफोर्निया सरकार का कहना है कि उसने गैर-अमेरिकी नागरिकों को वोट देने से रोकने के लिए जरूरी इंतजाम किए हैं. राज्य ने यह भी दलील दी कि न्याय विभाग को वोट रोकने का अधिकार नहीं है.

अलास्का में भी चुनाव को लेकर विवाद

अलास्का में न्याय विभाग ने रिपब्लिकन सांसद डैन सुलिवन के नाम वाले एक अन्य उम्मीदवार डेनियल जे सुलिवन की उम्मीदवारी की जांच तेज कर दी है. आरोप है कि इस नाम से उम्मीदवार उतारने का मकसद मतदाताओं में भ्रम पैदा करना था. विभाग ने यह भी मांग की थी कि अगर डैन सुलिवन मामूली अंतर से हारते हैं तो नतीजों को प्रमाणित करने से रोका जाए.

Advertisement

हालांकि, रविवार को संघीय अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया. अदालतों ने कैलिफोर्निया और अलास्का, दोनों मामलों में न्याय विभाग की मांगें ठुकरा दी हैं. अलास्का के फैसले के खिलाफ विभाग ने अपील की है. 

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन पर उठ रहे सवाल

आलोचकों का कहना है कि न्याय विभाग की ऐसी कार्रवाई से ट्रंप को चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाने का मौका मिल सकता है. ट्रंप 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में अपनी हार के लिए लगातार धोखाधड़ी के दावे करते रहे हैं, जबकि स्वतंत्र अध्ययनों और राज्यों की जांच में वोटिंग में धोखाधड़ी की घटनाएं बेहद कम पाई गई हैं.

यह भी पढ़ें: अमेरिका-कनाडा ट्रेड डील में कीस्टोन XL पाइपलाइन की एंट्री! ट्रंप ने बताया प्लान

न्याय विभाग का कहना है कि उसकी कार्रवाई कानून के मुताबिक है और इसका मकसद चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना है. लेकिन पूर्व अधिकारियों का कहना है कि चुनावी मामलों में विभाग का दखल आमतौर पर नतीजे प्रमाणित होने के बाद होता रहा है. ट्रंप प्रशासन ने चुनावी जांच से जुड़ी एक अहम इकाई का आकार भी घटाया है और जांच में राजनीतिक नियुक्तियों वाले अधिकारियों की भूमिका बढ़ाई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Panch Divasiya Deepotsav 2026: धनतेरस, दिवाली भाई दूज कब? देखें पंच दिवसीय दीपोत्सव का पूरा कैलेंडर |
    मौलाना जर्जिश अंसारी ने फिर उगला जहर, बोले- 'UP के मुसलमानों में खौफ का माहौल' |
    Chakli Recipe: बिना मशीन-सांचे के बेसन और पोहा से बनाएं क्रिस्पी चकली, मिनटों में होगा तैयार |
    यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे JNU प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल को राहत, बर्खास्तगी के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक |
    Bigg Boss Bangla: 'बिग बॉस में आशिकी 2', नेशनल टीवी पर इंटीमेट हुआ कपल-किया लिप लॉक, भड़की जनता |
    US मिड-टर्म चुनाव में पड़े फर्जी वोट, 20000 गैर-अमेरिकियों ने कर दिए मतदान |
    बूथ और यूथ के साथ बीजेपी की 'चौपाल', विनोद तावड़े ने तैयार किया यूपी जीतने का प्लान |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 2 नवंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, वैभव सूर्यवंशी की एंट्री... तिलक वर्मा कप्तान, रजत पाटीदार को भी बड़ी जिम्मेदारी |
    NCP में अंदरूनी खींचतान? सुनेत्रा पवार को दरकिनार करने की खबरों पर आई पार्टी की सफाई
    Advertisement