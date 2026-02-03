डीलमेकर इन चीफ! US-इंडिया डील का अमेरिकी सीनेट ने किया स्वागत, भारत को क्या फायदा होगा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा के बाद भारतीय सामानों पर आयात शुल्क (टैरिफ) को 25 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने का ऐलान किया है. पीएम मोदी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए ट्रंप का आभार जताया और कहा कि इससे इंडियन प्रोडक्ट्स को अमेरिकी बाजार में बड़ी राहत मिलेगी.

ट्रंप ने बताया कि यह कटौती प्रधानमंत्री की गुजारिश पर की गई है, जो दोनों देशों की गहरी दोस्ती और सम्मान को दर्शाती है. इस समझौते के तहत भारत ने रूस से तेल की खरीद कम करने और अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अमेरिका और वेनेजुएला की ओर रुख करने पर सहमति जताई है.

इसके साथ ही, लंबे वक्त से लंबित भारत-अमेरिका व्यापार सौदा (Trade Deal) अब अंतिम चरण में पहुंच गया है, जिससे कृषि जैसे पुराने विवादों के सुलझने की उम्मीद है. अमेरिकी सांसदों और अधिकारियों ने इस समझौते को रूस के खिलाफ ऊर्जा कूटनीति की जीत और चीन के प्रभाव को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है.

अमेरिकी सांसद और 'इंडिया कॉकस' के अध्यक्ष रो खन्ना ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि वे महीनों से दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए काम कर रहे थे. उन्होंने इसे द्विपक्षीय संबंधों में जमी बर्फ पिघलने जैसा बताया.

वहीं, सीनेट की विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष ने राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई देते हुए कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस समझौते से न सिर्फ 'बाय अमेरिकन' पॉलिसी को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रूस की एनर्जी सेक्टर से होने वाली कमाई पर भी चोट पहुंचेगी, जिससे यूक्रेन युद्ध को रोकने में मदद मिल सकती है.

Congratulations to President Trump for a superb accomplishment on today’s trade agreement with India. I am very glad to learn that the world’s oldest and largest democracy has agreed to reduce trade barriers with the United States. India is a close partner of the U.S., with a… — Senate Foreign Relations Committee Chairman (@SenateForeign) February 2, 2026

एनर्जी डिप्लोमेसी और चीन पर लगाम

अमेरिकी सचिव डग बर्गम ने राष्ट्रपति ट्रंप को 'डीलमेकर इन चीफ' बताते हुए कहा कि यह ऊर्जा कूटनीति का बेहतरीन एग्जांपल है. इस डील के जरिए भारत अब रूसी तेल के बजाय अमेरिकी ऊर्जा संसाधनों में इन्वेस्ट करेगा, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी.

Dealmaker in Chief!@POTUS continues to bring in record investment from U.S. energy purchases. This is energy diplomacy at work strengthening international relationships and bolstering the U.S. economy! https://t.co/E8NRTuk0uY — Secretary Doug Burgum (@SecretaryBurgum) February 2, 2026

हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने भी इसे एक नई द्विपक्षीय व्यापार संधि बताया है, जो इंडो-पैसिफिक सेक्टर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में भारत और अमेरिका की साझेदारी को और मजबूत करेगी.

GOOD NEWS: President @realDonaldTrump and Prime Minister @narendramodi signed a new bilateral trade agreement what will make America stronger and enhances our partnership with India.



President Trump also secured India's promise to reduce Russian oil purchases and buy American. — House Foreign Affairs Committee Majority (@HouseForeignGOP) February 2, 2026

'मेड इन इंडिया' के लिए सुनहरा मौका

प्रधानमंत्री मोदी ने यकीन जताया कि टैरिफ में इस बड़ी कटौती से भारतीय निर्यातकों, विशेषकर लघु और मध्यम उद्योगों को भारी लाभ होगा. उन्होंने कहा कि 'मेड इन इंडिया' प्रोडक्ट अब ग्लोबल लेवल पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे. कृषि और अन्य सेक्टर्स में पिछले कुछ वक्त से बने गतिरोध अब इस नए समझौते के बाद खत्म होने की कगार पर हैं, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है.

