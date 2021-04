अमेरिकी दूत ने कहा, जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में भारत की भूमिका अहम

अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी ने गुरुवार को कहा है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे में भारत की भूमिका काफी अहम है. उन्होंने 'इंडिया टुडे' को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन पर गठित टास्क फोर्स का अहम सदस्य है. उन्होंने कहा कि भारत के पास इस चुनौती से निपटने के लिए पर्याप्त बौद्धिक संसाधन हैं और और वह इस पर काबू पाने में बड़ा योगदान दे सकता है.

जॉन कैरी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन को लेकर हम सबके सामने सबसे बड़ी चुनौती ठोस कदम उठाने की है.

अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि जॉन कैरी जलवायु परिवर्तन पर होने वाली समिट से पहले भारत के चार दिवसीय दौरे पर आए हैं. पिछले तीन दिनों में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और केंद्र सरकार के तमाम प्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुके हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर इसी महीने एक समिट का आयोजन करने वाले हैं. इस समिट में भारत समेत 40 देशों को आमंत्रित किया गया है. आमंत्रित देशों की सूची में चीन और रूस का नाम भी शामिल है.

जॉन कैरी ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को लेकर काफी उत्साहित हैं. वह केवल बातें नहीं करते हैं बल्कि काम करते हैं, हम इस दिशा में साथ मिलकर काम करेंगे."

