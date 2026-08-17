जहां पैदा हुए जेलेंस्की, वहां पुतिन ने बरसाए बम, यूक्रेन ने जवाब में दागे 822 ड्रोन्स

यूक्रेन ने रविवार को रूस के 17 इलाकों में सैकड़ों लंबी दूरी के ड्रोनों से बड़ा हवाई हमला किया. रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार, सेना ने 822 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए या निष्क्रिय किए. इस हमले में रोस्तोव और बेलगोरोड समेत विभिन्न क्षेत्रों में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई.

और पढ़ें

वहीं, रूस ने पलटवार करते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के होमटाउन क्रिवी रिह स्थित देश के सबसे बड़े आर्सेलरमित्तल स्टील प्लांट को मिसाइलों से निशाना बनाया, जिसमें 2 लोग मारे गए और 14 घायल हो गए.

यूक्रेन लॉजिस्टिक्स वेयरहाउस को बनाया निशाना

मास्को के गवर्नर आंद्रे वोरोब्योव ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा कि रूसी सुरक्षा बलों ने राजधानी क्षेत्र की ओर आ रहे 187 ड्रोनों को हवा में ही मार गिराया. इस हमले में रूस के सबसे बड़े ऑनलाइन रिटेलर वाइल्डबेरीज के प्रमुख लॉजिस्टिक्स वेयरहाउस को निशाना बनाया गया.

मास्को से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण में कोलेडिनो स्थित लगभग 2,50,000 वर्ग मीटर में फैले इस विशाल केंद्र से धुएं का भारी गुबार उठता देखा गया. बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने हाल के महीनों में कई बार वाइल्डबेरीज के गोदाम को निशाना बनाया है और रिटेलर पर रूसी सेना के लिए लॉजिस्टिक्स की आपूर्ति करने का आरोप लगाया है. यूक्रेन ने अब तक कंपनी के 10 में से 7 बड़े केंद्रों को निशाना बनाया है.

Advertisement

रूस के 17 इलाकों पर यूक्रेन का अटैक



उधर, रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि हमले मुख्य रूप से देश के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में 17 इलाकों पर केंद्रित थे. रोस्तोव क्षेत्र के गवर्नर यूरी स्लीसर के अनुसार, यूक्रेनी सेना के हमलों में 5 लोग मारे गए हैं. जबकि यूक्रेनी सेना ने दावा किया कि उसने रूसी हथियारों के लिए सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट (ईंधन) बनाने वाले रक्षा-औद्योगिक परिसर को तबाह कर दिया है. सीमावर्ती बेलगोरोड क्षेत्र में एक बस पर हुए ड्रोन हमले में एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई.

रूस का भीषण पलटवार



वहीं, यूक्रेन के हमलों के बीच रूसी सेना ने राष्ट्रपति जेलेंस्की के होमटाउन क्रिवी रिह पर भीषण हमला किया. हमले में देश का सबसे बड़ा आर्सेलरमित्तल स्टील प्लांट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. कंपनी प्रबंधन ने बताया कि बिजली उत्पादन और ब्लास्ट फर्नेस संचालन से जुड़े प्रमुख ढांचे को नुकसान पहुंचने के कारण उत्पादन प्रक्रिया आंशिक रूप से रोकनी पड़ी. इस हमले में 2 कर्मचारियों की मौत हुई और 14 घायल हो गए.

क्रेमेनचुक और सुमी में भी बमबारी



रूस ने क्रिवी रिह के अलावा यूक्रेन के क्रेमेनचुक और सुमी शहरों पर भी भारी बमबारी की. राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि रूस ने पिछले एक हफ्ते में 1,550 से अधिक लड़ाकू ड्रोन, करीब 1,560 गाइडेड हवाई बम और 62 मिसाइलें दागी हैं. जेलेंस्की ने यूरोपीय देशों से गोदामों में रखे इंटरसेप्टर और एयर-डिफेंस सिस्टम तुरंत यूक्रेन को मुहैया कराने की अपील करते हुए कहा कि नागरिकों की जान बचाने के लिए रूस को रोकना बेहद जरूरी है.

Advertisement

रोमानिया के एयरस्पेस में घुसा रूसी ड्रोन



प्राप्त जानकारी के अनुसार, यूक्रेन-रूस युद्ध का दायरा पड़ोसी रोमानिया तक फैल गया है. रोमानियाई रक्षा मंत्रालय के अनुसार, मोल्दोवा के रास्ते रोमानियाई एयरस्पेस में सुबह 5:01 बजे एंटर हुए एक संदिग्ध रूसी ड्रोन को स्पेनिश नाटो एयर-पॉलिसिंग मिशन के एफ-18 लड़ाकू विमान ने मार गिराया, जिसका मलबा दो गांवों के बीच निर्जन इलाके में गिरा. यूक्रेन की सीमा से लगे रोमानिया में इस साल ड्रोन मार गिराए जाने की ये चौथी घटना है.



दोनों देशों के बीच का संघर्ष अब सीधे सैन्य मोर्चों से आगे बढ़कर आर्थिक और औद्योगिक ठिकानों तक पहुंच चुका है. यूक्रेन जहां लंबी दूरी के ड्रोनों से रूसी रिफाइनरियों, गोदामों और हथियार निर्माण संयंत्रों को निशाना बना रहा है तो वहीं रूस भी मिसाइलों, गाइडेड बमों और ड्रोनों से यूक्रेन के एनर्जी तथा प्रोडक्शन तंत्र को तबाह करने में जुटा है.

---- समाप्त ----