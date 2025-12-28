scorecardresearch
 
फ्लोरिडा में शांति वार्ता... जेलेंस्की संग मीटिंग से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को लगाया फोन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की संग फ्लोरिडा में होने वाली बैठक से पहले रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की. यह कदम चार वर्षों से जारी रूस-यूक्रेन युद्ध को जल्द समाप्त करने की ट्रंप की कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है.

फ्लोरिडा में जेलेंस्की के साथ अपनी बैठक से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की. (Photo: AP)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की. दुनिया के दो सबसे बड़े नेताओं के बीच यह वार्ता ऐसे समय हुई है, जब ट्रंप को आज ही फ्लोरिडा में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात करनी है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल (Truth Social) पर लिखा, 'आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से होने वाली बैठक से पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मेरी एक अच्छी और बहुत उत्पादक टेलीफोनिक वार्ता हुई.' हालांकि, उन्होंने इस बातचीत के विवरण सार्वजनिक नहीं किए.

उन्होंने यह भी बताया कि यूक्रेनी राष्ट्रपति के साथ उनकी यह बैठक फ्लोरिडा स्थित उनके निजी आवास मार-ए-लागो के मुख्य डाइनिंग रूम में होगी. ट्रंप ने कहा कि इस बैठक में मीडिया को भी आमंत्रित किया गया है. यूक्रेन के उप विदेश मंत्री सेरही किस्लित्स्या ने बताया कि जेलेंस्की और उनका प्रतिनिधिमंडल शनिवार देर रात फ्लोरिडा पहुंचा. ट्रंप और जेलेंस्की की यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब रूस और यूक्रेन युद्ध चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुका है. ट्रंप ने सितंबर 2024 में दावा किया था कि वह सत्ता संभालते ही इस युद्ध को जल्दी समाप्त करवा देंगे. उन्हें दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बने एक वर्ष बीतने जा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच जंग समाप्त होने की बजाय और तेज होती जा रही है.

दोनों पक्षों में जमीन व क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर मतभेद

ट्रंप की टीम का कहना है कि वह दोनों पक्षों से सीधी बातचीत करके शांति समझौता करवाना चाहते हैं. हालांकि जमीन और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच बड़े मतभेद बने हुए हैं. इस बीच रूस ने शनिवार को यूक्रेन पर एक बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें कीव और अन्य क्षेत्रों पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे गए. रूसी हमलों के कारण यूक्रेन की राजधानी कीव के कुछ हिस्सों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई. कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ नोवा स्कोटिया में बैठक के दौरान जेलेंस्की ने कहा कि ये हमले अमेरिका के नेतृत्व वाले शांति प्रयासों के जवाब में किए गए हैं. उनके अनुसार, रूस सैन्य दबाव के जरिए शांति वार्ता के दौरान अपनी बारगेनिंग कैपेसिटी मजबूत करना चाहता है. 

यह भी पढ़ें: 'अमेरिका ही अब असली United Nations...', थाईलैंड–कंबोडिया सीजफायर को लेकर ट्रंप का बड़ा ऐलान

जेलेंस्की ने कहा कि वह ट्रंप के साथ बैठक में कई अहम मुद्दे उठाएंगे, जिनमें पूर्वी यूक्रेन के विवादित डोनबास क्षेत्र का भविष्य और जापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र का मसला शामिल है. रूस लगातार मांग कर रहा है कि यूक्रेन पूरे डोनबास क्षेत्र को को सौंप दे, जिसमें वे इलाके भी शामिल हैं जो अभी यूक्रेन के नियंत्रण में हैं. रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने शनिवार को दोहराया कि जब तक यूक्रेन शांति समझौते पर सहमत नहीं होता, तब तक युद्ध जारी रहेगा. इस महीने की शुरुआत में ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने भी पुतिन के साथ बातचीत की थी, लेकिन यूक्रेन से क्षेत्रीय रियायतों को लेकर कोई समझौता नहीं हो सका. क्रेमलिन के सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि यूक्रेन संकट के समाधान की दिशा में अभी काफी काम बाकी है.

यूक्रेन में शांति नहीं होने के लिए यूरोप है मुख्य बाधा

बता दें कि इस साल अगस्त में ट्रंप और पुतिन के बीच अलास्का में हुई बैठक में भी युद्ध समाप्त करने पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी. हालांकि दोनों नेताओं ने बातचीत को इस दिशा में सकारात्मक पहला कदम बताया था. इस बीच रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन में शांति के लिए यूरोप को मुख्य बाधा बताया है. लावरोव ने रूस की सरकारी समाचार एजेंसी TASS से बातचीत में कहा कि यूरोपीय संघ इस बात को छिपा नहीं रहा है कि वह रूस के साथ युद्ध के मैदान में भिड़ंत करने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा, 'हम देख रहे हैं कि जेलेंस्की की सरकार और उनके यूरोपीय संरक्षक रचनात्मक बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं.' उन्होंने आगे कहा कि क्रेमलिन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम द्वारा शांति समझौता कराने के प्रयासों की सराहना करता है.

