Sri Lanka vs Oman Live Score, T20 World Cup: ओमान ने जीता टॉस, श्रीलंका की पहले बल्लेबाजी

वहीँ दूसरी तरफ ओमान को न्यू ज़िम्बाब्वे से 8 विकटों की करारी शिकस्त मिली थी| तो अब देखना होगा कि क्या वो यहाँ से जीत का मोमेंटम लेकर आगे बढ़ पायेंगे| श्रीलंका के लिए कप्तान दासुन शनाका के साथ कुसल मेंडिस, पथुम निसांका, कुसल परेरा और चरिथ असलंका को अपने बल्ले से बड़ी पारी खेलने की ज़रुरत होगी जबकि गेंदबाज़ी में मथीशा पथिराना, महीश तीक्षाना सामने वाली टीम के बल्लेबाजों का शिकार करने की कोशिश करेंगे| वहीँ दूसरी तरफ ओमान टीम के लिए बल्लेबाज जतिंदर सिंह के अलावा आशीष ओदेद्रा, करन सोनावले, वसीम अली, आमिर कलीम, हम्माद मिर्जा और विनायक शुक्ला को बड़े रन्स बनाना होगा वहीँ गेंदबाजी इस टीम के पास सुफ्यान महमूद, शकील अहमद, शाह फैसल और नदीम खान हैं जो अपनी गेंदों से सामने वाली टीम के बल्लेबाजों को पस्त करने को देखेंगे|