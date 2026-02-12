scorecardresearch
 
Sri Lanka vs Oman Live Score, T20 World Cup: ओमान ने जीता टॉस, श्रीलंका की पहले बल्लेबाजी

aajtak.in | पल्लेकेले | 12 फरवरी 2026, 10:37 AM IST

SL vs OMA Live Score: पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज (गुरुवार) को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप-B मुकाबले में श्रीलंका और ओमान आमने-सामने हैं. मैच में टॉस ओमान ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का न‍िर्णय लिया है . श्रीलंका अपने घरेलू हालात का फायदा उठाकर मजबूत शुरुआत करना चाहेगा, जबकि ओमान की नजर उलटफेर पर है. दोनों टीमें सुपर-8 की दौड़ में अहम अंक हासिल करना चाहेंगी.

आज श्रीलंका और ओमान की टी20 वर्ल्ड कप में भ‍िड़ंत (Photo; Getty) आज श्रीलंका और ओमान की टी20 वर्ल्ड कप में भ‍िड़ंत (Photo; Getty)
10:36 AM (3 मिनट पहले)
पिच रिपोर्ट -
10:35 AM (5 मिनट पहले)
ओमान (प्लेइंग इलेवन) -
10:35 AM (5 मिनट पहले)
श्रीलंका (प्लेइंग इलेवन) -
10:33 AM (7 मिनट पहले)
टॉस - ओमान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फ़ैसला किया है...
10:06 AM (34 मिनट पहले)
फिलहाल दोनों ही दल के खिलाड़ी वार्म अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टॉस और प्लेइंग-XI आने में ज्यादा देरी नहीं...
10:05 AM (34 मिनट पहले)
वहीँ दूसरी तरफ ओमान को न्यू ज़िम्बाब्वे से 8 विकटों की करारी शिकस्त मिली थी| तो अब देखना होगा कि क्या वो यहाँ से जीत का मोमेंटम लेकर आगे बढ़ पायेंगे| श्रीलंका के लिए कप्तान दासुन शनाका के साथ कुसल मेंडिस, पथुम निसांका, कुसल परेरा और चरिथ असलंका को अपने बल्ले से बड़ी पारी खेलने की ज़रुरत होगी जबकि गेंदबाज़ी में मथीशा पथिराना, महीश तीक्षाना सामने वाली टीम के बल्लेबाजों का शिकार करने की कोशिश करेंगे| वहीँ दूसरी तरफ ओमान टीम के लिए बल्लेबाज जतिंदर सिंह के अलावा आशीष ओदेद्रा, करन सोनावले, वसीम अली, आमिर कलीम, हम्माद मिर्जा और विनायक शुक्ला को बड़े रन्स बनाना होगा वहीँ गेंदबाजी इस टीम के पास सुफ्यान महमूद, शकील अहमद, शाह फैसल और नदीम खान हैं जो अपनी गेंदों से सामने वाली टीम के बल्लेबाजों को पस्त करने को देखेंगे|
10:05 AM (34 मिनट पहले)
हैलो एंड वेलकम दोस्तों स्वागत है आपका आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के 16वें मुकाबले में हमारे साथ जो अब से कुछ ही देर में श्रीलंका और ओमान के बीच पल्लेकेले के मैदान पर खेला जाएगा| ऐसे में दोनों ही टीमों का ये इस प्रतियोगिता का दूसरा-दूसरा मैच होगा जहाँ दोनों ही टीमें जीत हासिल करने के लिए मैदान पर बेहतर खेल दिखाने की कोशिश करेंगी| हालाँकि श्रीलंका टीम के सभी खिलाड़ी काफी शानदार फॉर्म में नज़र आ रहे हैं जबकि ओमान की भी टीम अपनी पूरी तैयारियों के साथ इस प्रतियोगिता में उतरी है| हाँ श्रीलंका को इस मैच से पहले वानिंदु हसरंगा ने के रूप में एक बड़ा झटका जरूर लगा है| हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण वो अब इस प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं हैं| वहीँ श्रीलंकाई टीम ने अपने पहले मुकाबले में आयरलैंड को 20 रनों की हार दी थी|
10:03 AM (36 मिनट पहले)
...मैच डे...
*यह ब्लॉग ऑटोमेटेड फीड के ज़रिए अपडेट हो रहा है. इसे आजतक डिजिटल की एडिटोरियल टीम की ओर से एडिट नहीं किया जा रहा.
लेटेस्ट

