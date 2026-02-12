Sri Lanka vs Oman Live Score, T20 World Cup: ओमान ने जीता टॉस, श्रीलंका की पहले बल्लेबाजी

10:05 AM (34 मिनट पहले)

हैलो एंड वेलकम दोस्तों स्वागत है आपका आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के 16वें मुकाबले में हमारे साथ जो अब से कुछ ही देर में श्रीलंका और ओमान के बीच पल्लेकेले के मैदान पर खेला जाएगा| ऐसे में दोनों ही टीमों का ये इस प्रतियोगिता का दूसरा-दूसरा मैच होगा जहाँ दोनों ही टीमें जीत हासिल करने के लिए मैदान पर बेहतर खेल दिखाने की कोशिश करेंगी| हालाँकि श्रीलंका टीम के सभी खिलाड़ी काफी शानदार फॉर्म में नज़र आ रहे हैं जबकि ओमान की भी टीम अपनी पूरी तैयारियों के साथ इस प्रतियोगिता में उतरी है| हाँ श्रीलंका को इस मैच से पहले वानिंदु हसरंगा ने के रूप में एक बड़ा झटका जरूर लगा है| हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण वो अब इस प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं हैं| वहीँ श्रीलंकाई टीम ने अपने पहले मुकाबले में आयरलैंड को 20 रनों की हार दी थी|