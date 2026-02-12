Aaj ka Rashifal 12 फ़रवरी 2026: सिंह राशि के कार्य-व्यापार में शुभता रहेगी, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष राशि
भाग्य की राह उन्नत रहेगी. पद और प्रभाव मजबूत बने रहेंगे. कार्य-व्यापार में तेजी आएगी और लंबी दूरी की यात्रा संभव है. साहस और आस्था से इच्छित उपलब्धियां मिलेंगी. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी.
शुभ अंक: 3, 6, 9
शुभ रंग: सिंदूरी लाल
आज का उपाय: भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल-पीले फल दान करें. “ओम् नमो भगवते वासुदेवाय” का जाप करें. विनम्रता रखें.
वृष राशि
जरूरी कार्यों में जल्दबाजी न करें. रिश्तों में धैर्य रखें और स्वास्थ्य का ध्यान दें. घर-परिवार के सहयोग से काम पूरे होंगे. नीति-नियमों का पालन करें और व्यवस्था के विरुद्ध कदम न उठाएं. विनम्र व्यवहार से लाभ होगा.
शुभ अंक: 3, 6, 8
शुभ रंग: क्रीम
आज का उपाय: भगवान विष्णु-लक्ष्मी की पूजा करें. लाल-पीले फल दान करें. “ओम् नमो भगवते वासुदेवाय” का जाप करें. सतर्क रहें.
मिथुन राशि
साझेदारी के कार्यों में लाभ मिलेगा. व्यापार में वृद्धि होगी और टीम भावना मजबूत रहेगी. भूमि-भवन से जुड़े काम बन सकते हैं. नेतृत्व क्षमता निखरेगी और सम्मान बना रहेगा.
शुभ अंक: 3, 5, 6
शुभ रंग: आंवला समान
आज का उपाय: विष्णु-लक्ष्मी पूजा करें. लाल-पीले फल दान करें. मंत्र जाप करें. सहकार बढ़ाएं.
कर्क राशि
परिश्रम से परिणाम मिलेंगे. जिद और अहंकार से बचें. सेवाक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. बजट के अनुसार चलें और लोभ-प्रलोभन से दूर रहें.
शुभ अंक: 2, 3, 6
शुभ रंग: केसरिया
आज का उपाय: भगवान विष्णु-लक्ष्मी की पूजा करें. लाल-पीले फल दान करें. मंत्र जाप करें. श्रमशीलता बढ़ाएं.
सिंह राशि
शैक्षिक और रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी. मित्रों संग अच्छा समय बिताएंगे. कार्य-व्यापार में शुभता रहेगी. साहस से आगे बढ़ेंगे और लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा.
शुभ अंक: 1, 3, 9
शुभ रंग: स्वर्णिम
आज का उपाय: विष्णु-लक्ष्मी पूजा करें. लाल-पीले फल दान करें. मंत्र जाप करें. वादा निभाएं.
कन्या राशि
प्रतिस्पर्धा में अपनी जगह बनाएंगे. पेशेवर समर्थन मिलेगा. घरेलू मामलों में स्पष्टता रखें. भावावेश से बचें. करियर में सफलता के संकेत हैं.
शुभ अंक: 3, 5, 6
शुभ रंग: खाकी
आज का उपाय: भगवान विष्णु-लक्ष्मी की पूजा करें. लाल-पीले फल दान करें. मंत्र जाप करें. जिद से बचें.
तुला राशि
नीति-नियमों का पालन जरूरी रहेगा. संतुलन और धैर्य से कार्य करें. धार्मिक और पारिवारिक विषयों में रुचि बढ़ेगी. संवाद में संयम रखें.
शुभ अंक: 3, 6, 9
शुभ रंग: क्रीम
आज का उपाय: भगवान विष्णु-लक्ष्मी की पूजा करें. लाल-पीले फल दान करें. मंत्र जाप करें. कथा सुनें.
वृश्चिक राशि
घर में उत्सव का माहौल रहेगा. आर्थिक प्रबंधन मजबूत होगा. अतिथियों का आगमन संभव है. संपत्ति और धन से जुड़े मामले सधेंगे. सकारात्मक संवाद से संबंध मजबूत होंगे.
शुभ अंक: 3, 6, 9
शुभ रंग: लाल
आज का उपाय: विष्णु-लक्ष्मी पूजा करें. पीले फल दान करें. मंत्र जाप करें. सत्कार बढ़ाएं.
धनु राशि
नवीनता और सृजनात्मकता बढ़ेगी. मित्रों का समर्थन मिलेगा. लाभ की स्थिति मजबूत रहेगी. जीवनस्तर ऊंचा रहेगा और संस्कारों पर जोर देंगे.
शुभ अंक: 3, 6, 9
शुभ रंग: पीला
आज का उपाय: भगवान विष्णु-लक्ष्मी की पूजा करें. लाल-पीले फल दान करें. मंत्र जाप करें. सृजनात्मकता बढ़ाएं.
मकर राशि
खर्च पर नियंत्रण रखें. निवेश सोच-समझकर करें. विवाद से दूर रहें. अनुशासन बनाए रखें. सूझबूझ से काम लेने पर स्थिरता बनी रहेगी.
शुभ अंक: 6, 8, 9
शुभ रंग: पीतांबरी
आज का उपाय: विष्णु-लक्ष्मी पूजा करें. लाल-पीले फल दान करें. मंत्र जाप करें. व्रत-संकल्प रखें.
कुंभ राशि
वाणिज्यिक उपलब्धियों पर फोकस रहेगा. आर्थिक प्रबंधन बेहतर होगा. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. योजनाओं में तेजी आएगी और प्रभाव बढ़ेगा.
शुभ अंक: 3, 6, 8
शुभ रंग: पीतवर्ण
आज का उपाय: भगवान विष्णु-लक्ष्मी की पूजा करें. लाल-पीले फल दान करें. मंत्र जाप करें. पहल बनाए रखें.
मीन राशि
व्यावसायिक योजनाएं सफल होंगी. प्रशासनिक और पैतृक कार्य सधेंगे. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. मान-सम्मान में वृद्धि होगी और लाभ के नए स्रोत बनेंगे.
शुभ अंक: 3, 6, 9
शुभ रंग: केले के समान
आज का उपाय: भगवान विष्णु-लक्ष्मी की पूजा करें. लाल-पीले फल दान करें. मंत्र जाप करें. संवार बढ़ाएं.