Bangladesh Election 2026 LIVE: बांग्लादेश में किसकी सरकार? 299 सीटों पर हो रही वोटिंग, साथ में रेफरेंडम भी

Bangladesh General Election 2026: बांग्लादेश में गुरुवार, 12 फरवरी यानी आज ज़रूरी पार्लियामेंट्री चुनाव हो रहा है. करीब 18 महीने पहले स्टूडेंट्स की बगावत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिरा दी थी. उस सरकार को अवामी लीग लीड कर रही थी और चीफ एडवाइजर मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी थी. देश में 13वें पार्लियामेंट्री चुनाव 84-पॉइंट रिफॉर्म पैकेज पर रेफरेंडम के साथ-साथ हो रहे हैं. शेख हसीना की अवामी लीग को चुनावों से बैन कर दिया गया है और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) सबसे आगे दिख रही है.
अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार गिरने के बाद पहले नेशनल इलेक्शन में 127 मिलियन एलिजिबल नागरिकों ने वोट डाला था. वे जुलाई चार्टर पर भी वोट करेंगे, जिसे अगर मंज़ूरी मिल जाती है, तो अगली सरकार को देश के कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेटिक सिस्टम में बड़े बदलाव करने का अधिकार मिल जाएगा.
इस चुनाव में सीधे तौर पर लड़ाई बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) और जमात-ए-इस्लामी के लीडरशिप वाले अलायंस के बीच है. लेकिन 17 साल बाद देश वापस आए हुए बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा ज़िया के 60 साल के बेटे तारिक रहमान गुरुवार के चुनाव में सबसे आगे माने जा रहे हैं. रहमान ने नौकरियां देने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और बोलने की आज़ादी जैसे वादे करके जनता को लुभाने की कोशिश की है.
पहली बार, इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड करीब 8 लाख प्रवासी बांग्लादेशी IT-इनेबल्ड पोस्टल बैलेट सिस्टम से अपना वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं.
बांग्लादेश की राजधानी ढाका में वोट देने आए एक वोटर ने एएनआई से बात करते हुए कहा, "हम बहुत उत्साहित हैं क्योंकि हम पिछले 17 या 18 साल से वोट नहीं दे पाए हैं. हम इस चुनाव में सही उम्मीदवार चुनना चाहेंगे. माहौल काफी अच्छा है. सुरक्षा के इंतजाम अच्छे हैं, और हम आसानी से अपना वोट डाल सकते हैं."
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने आने वाले चुनावों की आलोचना करते हुए उन्हें गैर-कानूनी बताया है और वोटरों से चुनावों का बॉयकॉट करने की अपील की है. उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के तहत कट्टरपंथियों को रिहा कर दिया गया है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया गया है. सरकार ने हसीना की अवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोक दिया है.
नोबेल पुरस्कार विजेता और शेख हसीना को हटाने के बाद बनी अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस ने कहा, "यह चुनाव सिर्फ़ एक और रूटीन वोट नहीं है. लंबे वक्त से चले आ रहे गुस्से, असमानता, कमी और अन्याय के खिलाफ़ हमने जो जनजागरण देखा है, वह इस चुनाव में अपनी संवैधानिक अभिव्यक्ति पाता है."
नई सरकार चुनने के साथ-साथ, वोटर जुलाई चार्टर पर भी फैसला कर रहे हैं. यह एक प्रस्तावित संवैधानिक सुधार पैकेज है. अंतरिम लीडरशिप के सपोर्ट से, यह एग्जीक्यूटिव ताकतों को फिर से तय करने और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश करता है. चार्टर के पास होने से बांग्लादेश में कई संवैधानिक संशोधन भी ज़रूरी हो जाएंगे.
संसद (जातीय संसद) – 300 सीटें
बहुमत का आंकड़ा – 151
मतदान का दिन – 12 फरवरी
वोटिंग का समय – सुबह 7 बजे – शाम 4 बजे IST
नतीजा – Feb 13
कुल वोटर – 12.77 करोड़
पुरुष – 6.48 करोड़
महिलाएं – 6.28 करोड़
थर्ड जेंडर – 1,120
15 सालों में सबसे ज़्यादा युवा वोटर
कुल उम्मीदवार – 2,028
पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार – 1,755
इंडिपेंडेंट उम्मीदवार – 273
महिला उम्मीदवार – 83
कुल पोलिंग सेंटर – 42,779
पोलिंग ऑफिसर – 8 लाख
तैनात लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर – 9.58 लाख
इसमें आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, RAB और अंसार के लोग शामिल हैं
भाग लेने वाली कुल पॉलिटिकल पार्टियों की संख्या – 50
चुनाव मैदान में मौजूद बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां:
BNP – 292
जमात-ए-इस्लामी – 225
जातियो पार्टी – 196
बांग्लादेश इस्लामी आंदोलन – 259
NCP – 30
394 इंटरनेशनल इलेक्शन ऑब्जर्वर और 197 विदेशी जर्नलिस्ट चुनाव को डॉक्यूमेंट करने के लिए ढाका पहुंचे हैं.
बांग्लादेश में वोटिंग सुबह 7:30 बजे (लोकल टाइम) शुरू हो गई है, जो देश के 42,779 सेंटर्स पर शाम 4:30 बजे तक चलेगी.
बांग्लादेश में पार्लियामेंट्री सिस्टम 'फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट' मॉडल के तहत चलता है, जिसमें हर चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार जीतता है. जातीय संसद की 350 सीटों में से 300 पर सीधे चुनाव होता है, जबकि महिलाओं के लिए 50 रिज़र्व सीटें पार्टियों को उनके काम के आधार पर बराबर बांटी जाती हैं.
गुरुवार को 300 में से 299 सीटों पर वोटिंग हो रही है. कैंपेन के दौरान एक उम्मीदवार की मौत के बाद एक चुनाव क्षेत्र में वोटिंग टाल दी गई है.
बांग्लादेश में चुनाव राजनीतिक रूप से संवेदनशील माहौल में हो रहे हैं. पिछले कुछ दिनों में नेताओं की हत्या और पोलिंग बूथ में आग लगाने की घटनाएं सामने आई हैं. अधिकारियों ने हिंसा को रोकने और वोटर टर्नआउट पर असर न पड़े, यह पक्का करने के लिए पूरे देश में सुरक्षा बलों को तैनात किया है.
बांग्लादेशी मानवाधिकार संस्था ऐन ओ सलीश केंद्र (Ain o Salish Kendra-ASK)) ने मंगलवार को कहा कि फरवरी के पहले 10 दिनों में कम से कम 47 पत्रकारों को हिंसा का सामना करना पड़ा. ASK ने बताया कि इन 10 दिनों में पूरे बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति की कुल 58 घटनाएं दर्ज की गईं. दो लोगों के मारे जाने और 489 लोगों के घायल होने की खबर है. फरवरी के पहले 10 दिनों में हुई यह हिंसा जनवरी के आखिरी 10 दिनों के मुकाबले ज़्यादा है.
बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने से पहले अल्पसंख्यकों पर हमले की खौफनाक खबर सामने आई है. मौलवी बाज़ार इलाके में एक 28 वर्षीय हिंदू युवक रतन साहूकार का शव बरामद हुआ है, जिसके हाथ-पैर बंधे थे और शरीर पर गहरे ज़ख्मों के निशान थे.
बांग्लादेश चुनाव में मुख्य मुकाबला तारिक रहमान की लीडरशिप वाली BNP और शफीकुर रहमान की लीडरशिप वाली जमात-ए-इस्लामी के बीच है. जमात के साथ नई नेशनल सिटिजन पार्टी भी है, जो 2024 के हसीना विरोधी प्रदर्शनों से निकली है. सर्वे का अनुमान है कि बीएनपी जीतेगी और जमात अब तक का अपना सबसे अच्छा चुनावी प्रदर्शन दिखाएगी. हालांकि, कुछ फैक्टर नतीजे को बदल सकते हैं.
अगस्त 2024 में शेख हसीना को हटाए जाने के बाद बांग्लादेश अपने पहले नेशनल चुनाव में वोटिंग कर रहा है. देश में कई लोग इसे एक अहम पॉलिटिकल बदलाव के तौर पर देख रहे हैं. 127 मिलियन वोटर्स के साथ, एक साथ कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम भी किया जाएगा. रेफरेंडम में "हां" वोट जीतने पर अगली चुनी हुई सरकार को कई ज़रूरी कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव करने होंगे.
हसीना की अवामी लीग को चुनाव से रोक दिया गया है. 15 साल से ज़्यादा वक्त में पहली बार, अवामी लीग (AL) चुनावी मैदान से गायब है. इसकी गैरमौजूदगी ने वोटरों के तालमेल को बदल दिया है. सर्वे बताते हैं कि AL के कई पुराने सपोर्टर, लीडरशिप की चुनावों का बॉयकॉट करने की अपील को नज़रअंदाज़ करते हुए, BNP या जमात-ए-इस्लामी को वोट दे सकते हैं.