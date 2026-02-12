Bangladesh Election 2026 LIVE: बांग्लादेश में किसकी सरकार? 299 सीटों पर हो रही वोटिंग, साथ में रेफरेंडम भी

Bangladesh General Election 2026: बांग्लादेश में गुरुवार, 12 फरवरी यानी आज ज़रूरी पार्लियामेंट्री चुनाव हो रहा है. करीब 18 महीने पहले स्टूडेंट्स की बगावत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिरा दी थी. उस सरकार को अवामी लीग लीड कर रही थी और चीफ एडवाइजर मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी थी. देश में 13वें पार्लियामेंट्री चुनाव 84-पॉइंट रिफॉर्म पैकेज पर रेफरेंडम के साथ-साथ हो रहे हैं. शेख हसीना की अवामी लीग को चुनावों से बैन कर दिया गया है और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) सबसे आगे दिख रही है.

अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार गिरने के बाद पहले नेशनल इलेक्शन में 127 मिलियन एलिजिबल नागरिकों ने वोट डाला था. वे जुलाई चार्टर पर भी वोट करेंगे, जिसे अगर मंज़ूरी मिल जाती है, तो अगली सरकार को देश के कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेटिक सिस्टम में बड़े बदलाव करने का अधिकार मिल जाएगा.

इस चुनाव में सीधे तौर पर लड़ाई बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) और जमात-ए-इस्लामी के लीडरशिप वाले अलायंस के बीच है. लेकिन 17 साल बाद देश वापस आए हुए बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा ज़िया के 60 साल के बेटे तारिक रहमान गुरुवार के चुनाव में सबसे आगे माने जा रहे हैं. रहमान ने नौकरियां देने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और बोलने की आज़ादी जैसे वादे करके जनता को लुभाने की कोशिश की है.