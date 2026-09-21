ठाणे: गणपति जुलूस के दौरान बवाल... दो गुटों में जमकर मारपीट, 40+ लोगों पर FIR

महाराष्ट्र के ठाणे में गणपति विसर्जन जुलूस के दौरान दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई. कल्याण तालुका के टिटवाला इलाके में पहले जुलूस को आगे ले जाने की होड़ में कहासुनी हुई थी, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई.

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पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए दोनों पक्षों के 40 से ज्यादा लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, ये घटना 19 सितंबर की आधी रात की है.

दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे को धमकियां देनी शुरू कर दीं और जमकर गाली-गलौज की. बात बढ़ते-बढ़ते हाथापाई और शारीरिक हिंसा तक पहुंच गई.

हिंसा की वजह से यातायात प्रभावित

आधी रात हुए इस मामले की वजह से इलाके में काफी देर तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा और हालात पर काबू पाया. हालांकि मामले में अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.



कल्याण तालुका पुलिस थाने ने कार्रवाई करते हुए दोनों गुटों के 40 से ज्यादा लोगों के खिलाफ नामजद और अज्ञात में मामला दर्ज किया है. आरोपी बनाए गए लोगों में इलाके के कुछ स्थानीय नेता और पॉपुलर चेहरे भी शामिल हैं.

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बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाने पर भी कार्रवाई

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मारपीट, उपद्रव मचाने और शांति भंग करने की धाराओं के अलावा वैधानिक नियमों के उल्लंघन का मामला भी जोड़ा गया है. जुलूस के दौरान बिना पूर्व अनुमति के अनधिकृत रूप से तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने के नियमों के उल्लंघन का भी जिक्र किया गया है.

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