scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Singh Tarot Rashifal 22 September 2026: उतावलापन न दिखाएं, स्वास्थ्य साधारण बना रहेगा

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 22 September 2026: धूर्तों से सतर्कता बढ़ाएं. आस-पास का वातावरण सामान्य रहेगा. लोगों से सतर्कता से संबंध बनाएं. विपक्ष के लोग सक्रियता दिखाएंगे. वरिष्ठों की सीख सलाह का सम्मान करें. योजनाओं को बनाए रखें.

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सिंह
ऐट आफ स्वार्ड्स
आज का दिन आप के लिए एक लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ने और पूर्वाग्रह से बचने का संकेतक है. कामकाजी परिस्थितियों के दबाव को हावी न होने दें. सबसे सामंजस्य बनाए रखें. बेचैनी में कदम उठाने से बचें. भावनात्मक रूप से स्वयं को असहज अनुभव कर सकते हैं. कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास बनाए रखें. रुटीन कार्यों को आगे बढ़ाएं.

कामकाज में उलझाव की स्थिति से बचें. आशंकाएं बनी रह सकती हैं. आवश्यक विषयों में गतिशीलता बनाए रखें. नकारात्मक बातों से बचें. धूर्तों से सतर्कता बढ़ाएं. आस-पास का वातावरण सामान्य रहेगा. लोगों से सतर्कता से संबंध बनाएं. विपक्ष के लोग सक्रियता दिखाएंगे. वरिष्ठों की सीख सलाह का सम्मान करें. योजनाओं को बनाए रखें.

स्वास्थ्य: आलस्य को त्यागें. उतावलापन न दिखाएं. स्वास्थ्य साधारण बना रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

चर्चाएं आगे बढ़ाने का भाव रहेगा, उपलब्धियों को बल मिलेगा
लापरवाही और भ्रम से बचें, जोखिमपूर्ण कार्य न करें
करीबियों से तालमेल बनाए रखेंगे, विनय विवेक से प्रयास साधेंगे
वाणी-व्यवहार में प्रभाव रहेगा, शारीरिक क्षमता में वृद्धि होगी
आर्थिक पक्ष अपेक्षा के अनुरूप रहेगा, लोगों पर प्रभाव बनाए रखेंगे

आर्थिक स्थिति: कारोबारी सहयोग रखेंगे. व्यापार पर फोकस बढ़ाएं. विपक्षियों से सावधान रहें.

रिश्ते: घर वालों से बनाकर चलें. करीबियों का सहयोग पाएंगे. चर्चा में संकोच होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Singh Tarot Rashifal 22 September 2026: उतावलापन न दिखाएं, स्वास्थ्य साधारण बना रहेगा |
    Kark Tarot Rashifal 22 September 2026: चर्चाएं आगे बढ़ाने का भाव रहेगा, उपलब्धियों को बल मिलेगा |
    Mithun Tarot Rashifal 22 September 2026: लापरवाही और भ्रम से बचें, जोखिमपूर्ण कार्य न करें |
    Vrishabh Tarot Rashifal 22 September 2026: करीबियों से तालमेल बनाए रखेंगे, विनय विवेक से प्रयास साधेंगे |
    Mesh Tarot Rashifal 22 September 2026: वाणी-व्यवहार में प्रभाव रहेगा, शारीरिक क्षमता में वृद्धि होगी |
    गणेश विसर्जन के जुलूस में अजगर का तमाशा... पुलिस ने हैंडलर को दबोचा, मुर्गी भी बरामद |
    Career Rashifal 22 September 2026 (करियर राशिफल): वृश्चिक राशि वालों को करियर में नई संभावनाएं मिलेंगी, जानें अपनी राशि का हाल |
    Aaj ka Love Rashifal 22 September 2026: सिंह राशि वाले रिश्तों में सावधानी बरतें, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Arthik Rashifal 22 सितंबर 2026: कुंभ राशि वाले बजट बनाकर आगे बढ़ें, जानें क्या कहती है आपकी राशि |
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 22 सितंबर 2026: आज 22 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि
    Advertisement