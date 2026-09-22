Mithun Tarot Rashifal 22 September 2026: लापरवाही और भ्रम से बचें, जोखिमपूर्ण कार्य न करें

मिथुन

द मून

आज का दिन आप के लिए व्यर्थ की आशंकाओं पर नियंत्रण बनाए रखने का संकेतक है. मानसिक मजबूती के साथ आगे बढ़ें. लक्ष्य के प्रति स्पष्टता बनाए रखें. अन्य की अपेक्षाओं के दबाव में न आएं. घर वालों के साथ भेंटचर्चा बनाए रखेंगे. समझौतों में लापरवाही न बरतें. जल्दबाजी में कार्य करने से बचेंगे. बड़ों की सीख सलाह और निर्देशों का पालन बनाए रखें.

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करीबियों से संतुलित व्यवहार रखें. संदेशों का आदान प्रदान बनाए रखें. निजी मामलों में तेजी से बचें. कारोबार में सहजता बनाए रहें. व्यवसायिक नजरिया स्पष्ट रखें. लापरवाही और भ्रम से बचें. जोखिमपूर्ण कार्य न करें. विनम्रता व सामंजस्यता बनाए रखेंगे. रुटीन गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे. बातचीत में संकोच बना रहेगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. व्यक्तित्व साधारण रहेगा. अनावश्यक दबाव में नहीं आएं.

आर्थिक स्थिति: वाणिज्यिक कार्यों में प्रबंध बढ़ाएं. कारोबारी व्यवस्था में विश्वास बनाए रखें.

रिश्ते: करीबियों को अनदेखा न करें. लोगों को जोड़ने के प्रयास बढ़ाएं. सामंजस्यता रखें.

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