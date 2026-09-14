साउथ अफ्रीका में भीषण सड़क हादसा, दो बसों की भिड़ंत में 21 की मौत

साउथ अफ्रीका के वेस्टर्न केप प्रांत में एक हाईवे पर दो मिनीबस टैक्सियों की आमने-सामने की टक्कर में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.

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रोड ट्रैफिक मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन के अनुसार, यह हादसा रविवार रात केप टाउन से लगभग 380 किलोमीटर पूर्व में प्रिंस अल्बर्ट और लीउ-गामका के बीच N1 हाईवे पर हुआ.

अधिकारियों ने बताया कि हादसा तब हुआ जब दो मिनीबस टैक्सियां आमने-सामने टकरा गईं. वेस्टर्न केप मोबिलिटी डिपार्टमेंट ने कहा कि इसके बाद एक SUV दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों से टकरा गई.

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पुलिस ने बताया कि तीन पीड़ितों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. इस बीच अधिकारियों ने चेतावनी दी कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है.

हादसे के बाद N1 हाईवे को बंद कर दिया गया, जबकि रोड ट्रैफिक मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

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बता दें, मिनीबस टैक्सियां साउथ अफ्रीका में सार्वजनिक परिवहन का एक प्रमुख साधन हैं और अक्सर घातक सड़क दुर्घटनाओं में शामिल रहती हैं. जनवरी में मिनीबस टैक्सियों से जुड़ी दो अलग-अलग दुर्घटनाओं में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 14 बच्चे भी शामिल थे.

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