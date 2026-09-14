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जिस रेलवे स्टेशन से 15 मिनट पहले निकले थे ब्रिटेन के पूर्व PM, रूस ने वहां कर दिया भयानक हमला

यूक्रेन की पोलैंड सीमा के पास रूसी ड्रोन ने एक ट्रेन को निशाना बनाया. खास बात यह रही कि हमले से सिर्फ 15 मिनट पहले यात्रियों को ट्रेन खाली करने का आदेश दिया गया था. बोरिस जॉनसन और दूसरे राजनयिकों के स्टेशन से निकलने के कुछ ही देर बाद यह हमला हुआ.

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बोरिस जॉनसन और यात्रीयों के निकलने के बाद ट्रेन पर हुआ हमला (X @clashreport)
बोरिस जॉनसन और यात्रीयों के निकलने के बाद ट्रेन पर हुआ हमला (X @clashreport)

यूक्रेन की पोलैंड सीमा के पास रूसी ड्रोन हमले की एक बड़ी घटना सामने आई है. यहां एक ट्रेन को रूसी ड्रोन ने निशाना बनाया. इस घटना ने इसलिए भी ध्यान खींचा है क्योंकि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और दूसरे राजनयिकों के स्टेशन से निकलने के कुछ ही समय बाद यह हमला हुआ. राहत की बात यह है कि हमले में किसी के मारे जाने या घायल होने की अब तक कोई खबर नहीं है.

हमले से जुड़ी सबसे अहम जानकारी यह है कि ट्रेन में मौजूद यात्रियों को ड्रोन हमले से सिर्फ 15 मिनट पहले ट्रेन खाली करने का आदेश दिया गया था. यात्रियों को समय रहते ट्रेन से बाहर निकाल लिया गया. इसके कुछ ही देर बाद रूसी ड्रोन ने ट्रेन को निशाना बनाया.

यह भी पढ़ें: यूक्रेन की राजधानी कीव और ओडेसा पर रूस का भीषण हमला, देखें दुनिया आजतक

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यानी जिस ट्रेन में कुछ समय पहले तक यात्रियों की आवाजाही थी, वह थोड़ी ही देर बाद ड्रोन हमले की चपेट में आ गई. इस पूरे घटनाक्रम में यात्रियों को ट्रेन से उतारने और ड्रोन हमले के बीच सिर्फ 15 मिनट का अंतर सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है.

यह हमला यूक्रेन की पोलैंड सीमा के पास हुआ है. यह इलाका यूक्रेन और यूरोप के बीच अंतरराष्ट्रीय आवाजाही के लिहाज से अहम है. ऐसे में ट्रेन को निशाना बनाए जाने की घटना ने सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं.

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बोरिस जॉनसन और दूसरे राजनयिकों की मौजूदगी के कुछ ही देर बाद हुई इस घटना ने मामले को और गंभीर बना दिया है. हालांकि, यात्रियों को पहले ही ट्रेन से उतार लिए जाने की वजह से बड़ा नुकसान टल गया. फिलहाल हमले से हुए नुकसान और इसके पीछे की पूरी जानकारी सामने आना बाकी है.

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